Les avantages de souscrire une assurance pour son scooter

En France, tous les conducteurs de scooter sont soumis à l’obligation légale de souscrire une assurance pour bénéficier d’une indemnisation en cas de sinistres.

Quel que soit le type de deux-roues que vous possédez, souscrire une assurance est une étape très importante pour tout propriétaire. En ce qui concerne le scooter, les assureurs proposent une grande diversité d’offres aux conducteurs. Découvrez ici les avantages de souscrire une assurance pour cet engin et quelles sont les formules disponibles.

L’assurance scooter est-elle obligatoire ?

En France, la loi impose à tout conducteur de deux-roues, dont la vitesse est supérieure ou égale à 6 km/h, de souscrire une assurance moto. Les scooters font partie de cette catégorie et sont donc concernés par cette réglementation. Celle-ci concerne tous les 125 cm3, qu’ils soient garés ou en panne.

En ce qui concerne les formules proposées, vous n’êtes pas obligé de souscrire toutes les options. Conformément à l’article L211-1 du Code des assurances, seule la RC (Responsabilité Civile) est obligatoire. Elle garantit l’indemnisation de tous les dommages causés à des tiers par le conducteur en cas d’accident. Les dommages couverts sont d’ordre financier, matériel et corporel.

En cas de non-respect de la loi, le conducteur est sanctionné et il risque :

une amende de 3 750 €,

une saisie du scooter,

un retrait de permis,

un suivi obligatoire de stage de sensibilisation sur la sécurité routière.

Si la situation est jugée très grave, la saisie du permis peut durer 3 ans ou être déclarée définitive avec une interdiction de le repasser dans ce délai.

Que proposent les différentes formules d’assurance scooter ?

Vous disposez de trois options si vous souhaitez souscrire une assurance pour un scooter de 125 cm3 en France : il s’agit des assurances tous risques, au tiers et au tiers étendu.

L’assurance au tiers (comporte la Responsabilité Civile)

C’est la formule d’assurance la plus courante et la plus accessible. Les offres concernent uniquement les personnes et matériels touchés par le sinistre (autres que le conducteur et sa moto). C’est aussi la couverture la moins chère disponible chez tous les assureurs. Toutefois, avant d’avoir droit à l’indemnisation, il faut prouver que le sinistre a été provoqué par le conducteur du deux-roues. Le montant proposé pour réparer les dégâts dépend de la compagnie.

L’assurance tous risques

L’assurance tous risques est la formule la plus intéressante. Elle propose la meilleure qualité de protection avec à l’appui, la prise en charge des dommages causés au conducteur et à sa moto. Elle comporte également les garanties de la protection juridique et de l’assistance en cas de panne.

Cependant, la souscription de cette formule n’est pas une nécessité. Bien qu’elle propose de nombreuses options, elle est surtout recommandée aux motos neuves ou sportives qui ont une grande valeur marchande. Les scooters d’occasion ou ceux ayant un kilométrage élevé peuvent se contenter d’une formule basique et peu onéreuse. Le tarif est proposé en fonction du nombre de garanties inclus dans l’offre.

L’assurance au tiers étendu

À défaut de souscrire une assurance tous risques, vous pouvez opter pour la formule au tiers étendu. Elle propose une couverture plus large que la protection au tiers. Encore appelée assurance moto intermédiaire, elle comporte la RC et quelques autres options. On cite entre autres la garantie incendie moto, la garantie vol, les catastrophes naturelles, les dommages bris de glace… Elle est parfaite pour ceux qui roulent à deux à moto, surtout dans les grandes villes.

En France, l’assurance au tiers étendu est très répandue. Peu onéreuse, elle convient à toutes les bourses et permet d’indemniser la majorité des sinistres courants.

Combien coûte une assurance scooter ?

Le prix d’une assurance scooter est défini à partir du profil du conducteur, de la catégorie du scooter, des besoins et du budget prévu.

Le profil du conducteur

En général, la majorité des assureurs considère les jeunes conducteurs comme des profils à risque. Cela signifie qu’ils sont plus exposés aux dangers de la circulation et sont susceptibles de créer plus de dégâts. Pour cette raison, le prix de l’assurance est surévalué par rapport aux autres profils. Certaines compagnies proposent même des offres spécifiques pour ce type de profil.

D’un autre côté, les assureurs évaluent les dossiers en tenant compte des antécédents du conducteur. Si le profil est malussé, la prime d’assurance du scooter est calculée en fonction du coefficient du bonus-malus. En revanche, s’il n’y a pas de malus, vous bénéficiez d’un tarif plus raisonnable.

Les caractéristiques du scooter

La caractéristique principale que prennent en compte les compagnies d’assurance est l’ancienneté de la moto. Dans la majorité des cas, les véhicules à deux roues neufs sont soumis à des tarifs un peu plus élevés. Leur indemnisation est jugée plus importante, surtout s’il s’agit d’une moto dotée d’une technologie récente.

Pour ce qui est des scooters usagés, les primes d’assurance sont souvent revues à la baisse. L’inquiétude est moins grande, compte tenu de la vétusté des pièces constitutives.

Les besoins et le budget sont des paramètres complémentaires. En fonction de vos prévisions, vous avez le choix entre la formule au tiers, celle au tiers étendu et la modalité tous risques. Si vous avez un petit budget, il est préférable de choisir l’une des options au tiers. La couverture proposée vous aide à réparer les dégâts causés à autrui en cas de sinistres. Si le montant proposé paraît trop élevé, vous pouvez ajuster l’offre en retirant quelques garanties qui semblent moins indispensables pour vous.

Comment choisir une meilleure assurance pour votre scooter ?

La meilleure façon de choisir une assurance pour votre 125 cc est de procéder à une comparaison de différentes propositions sur le marché. L’objectif est de maintenir une offre qui convient parfaitement à vos critères de choix.

La comparaison se fait préalablement sur la base des garanties que proposent les assureurs par police d’assurance. Il y a des compagnies qui incluent des options peu utiles dans les formules. Certes, leur grille tarifaire est souvent très attractive, mais elles n’indemnisent pas la majorité des sinistres rencontrés au quotidien.

De même, le montant des franchises, les exclusions et les autres services proposés sont aussi des paramètres importants à passer en revue pour faire un bon choix. La franchise représente la somme que vous complétez à l’assurance en cas de sinistre pour réparer les dégâts. Plus elle est élevée, plus la prime d’assurance est en baisse. De nombreuses personnes préfèrent qu’elle soit à la hausse. Néanmoins, si cette solution s’avère être bénéfique au départ, elle peut exposer à de lourdes conséquences quand les dommages causés sont importants.

Pour faire le choix, assurez-vous donc de bien vérifier les diverses offres en considérant la nature des couvertures. Au besoin, vous pouvez demander des explications sur les clauses du contrat qui semblent peu compréhensibles. Il est également possible de faire des comparaisons sur les sites en ligne spécialisés dans ce domaine. Ils enregistrent une gamme variée de compagnies d’assurance dans leur base de données pour faciliter les recherches.

L’assurance scooter, utile si vous prêtez votre deux-roues

La formule « prêt du guidon » couvre les dommages liés à votre deux-roues quand celui-ci est conduit par une autre personne. Si vous souscrivez une telle garantie, cela signifie qu’en cas d’accident, que vous soyez au guidon ou pas, la compagnie d’assurance vous doit des indemnités. Elle n’est pas souvent proposée par les assureurs.

Il existe deux façons de souscrire à l’offre « prêt du guidon » en France. La première option est la moins coûteuse. Si vous avez l’habitude de passer votre scooter à une seule personne, il suffit de l’inscrire à titre de conducteur secondaire dans votre contrat d’assurance. En cas de sinistres, les réparations seront prises en charge exactement comme si c’était vous qui conduisiez.

La seconde option convient aux conducteurs qui prêtent leur moto à différentes personnes. Elle consiste à ajouter une offre complémentaire « prêt du guidon » à votre contrat. Cette solution est la plus recommandée. Elle offre une meilleure couverture et permet à l’assuré de bénéficier d’une indemnisation à tout moment. Selon vos moyens, vous avez la possibilité de choisir une garantie avec ou sans franchise.