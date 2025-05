Les accessoires tendance pour la chambre de bébé

Vous êtes sur le point de faire la déco de la chambre de votre futur bébé et vous cherchez des idées d’inspiration pour lui offrir un cadre chic et apaisant. Nous sommes allés puiser les meilleures idées sur les réseaux sociaux des mamans influenceuses et voici ce que nous avons trouvé.

La tresse décorative pour la chambre de bébé

C’est l’accessoire déco préféré des mamans influenceuses en ce moment, la tresse géante pour la chambre de bébé est dans la tendance cette année. Elle peut autant servir d’élément décoratif pour la chambre en étant accrochée au mur par exemple, que comme délimitation de l’espace d’éveil de l’enfant en bordure du tapis, en bordure de mur, dans le parc ou encore sur la table à langer. Elle peut aussi servir de déco pour faire de belles photos de votre enfant. La tresse décorative n’est pas conçue pour être placée dans le lit de bébé pour le sommeil, mais elle apportera de l’esthétique et de la douceur dans tous les autres espaces d’éveil de l’enfant sous l’œil attentif des parents.

La peluche pour les bruits blancs

Savez-vous que certains types de sons apaisent les bébés ? Il s’agit des sons blancs et des sons roses. Ils sont calés sur certaines fréquences qui apportent de la quiétude à votre enfant (un peu comme les sons qu’il entend dans le ventre de la maman), et l’aident à s’endormir. Il existe des peluches avec des sons blancs vraiment très mignonnes à placer sur la table de nuit à proximité du lit. Certaines sont même équipées d’un détecteur de bruits pour se mettre en marche automatiquement en cas de réveil nocturne de l’enfant.

La veilleuse avec effet lumière projetée

L’un des accessoires indispensables de la chambre d’enfant reste la veilleuse. Cette petite lampe à lumière douce et tamisée permet à l’enfant de s’endormir paisiblement et de ne pas avoir peur durant ses réveils nocturnes. Aujourd’hui, il en existe de toutes les formes et dans tous styles et même des veilleuses connectées qui diffusent de la musique pour s’accorder à la décoration de la chambre de bébé.

Le berceau suspendu

Pour apaiser votre bébé avec un effet de balancier, les berceaux suspendus sont parfaits. Ils sont aussi très décoratifs dans une chambre. On trouve différents modèles dans le commerce, mais ils ne doivent pas servir au sommeil du bébé. Il est conseillé d’utiliser ce type de berceau sous la surveillance continue des parents et de le retirer quand l’enfant commence à ramper pour limiter les risques de chute.

La boite à musique personnalisée

Enfin, notre accessoire chouchou de la semaine, c’est la boite à musique personnalisable. Pour cela, on trouve deux types de personnalisation : la boite à musique avec le prénom de l’enfant à accrocher sur le mur, ou la boite avec une musique au choix.

La chambre de votre futur bébé est l’endroit dans lequel il va passer beaucoup de temps durant les premiers mois de sa vie, et vous aussi. C’est pour cette raison que la décoration est importante puisqu’elle pose un cadre propice aux instants de douceur et à l’éveil de l’enfant.

