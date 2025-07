Les 7 erreurs skincare les plus fréquentes

Même si vous suivez des conseils de routine à la lettre, il est facile d’accumuler les erreurs skincare sans même vous en rendre compte. Entre idées reçues, mauvaises habitudes ou excès d’enthousiasme (la fameuse « routine » qui dure seulement deux semaines, faute de motivation), certains gestes nuisent plus à votre peau qu’ils ne l’aident. Voici les erreurs les plus fréquentes que vous faites peut-être, voyons comment on peut changer cela ensemble.

Négliger la régularité de sa routine skincare

Ce sera sûrement surprenant pour vous, mais, le plus grand piège dans la skincare, c’est l’irrégularité. En effet, utiliser ses soins de temps en temps ou arrêter dès qu’on voit un bouton (ou qu’on a la flemme), c’est contre-productif.

Une routine skincare fonctionne sur la durée. Il vaut donc mieux privilégier une routine simple et constante plutôt qu’une routine complète utilisée un jour sur trois.

Mal combiner les actifs des soins

Ensuite, sachez qu’accumuler les sérums et superposer les actifs sans réfléchir, c’est risquer d’irriter votre peau. Rétinol, acides, niacinamide… ils ont chacun leur rôle, mais tout mélanger peut engendrer des (mauvaises) surprises.

Pour cela, certaines marques comme Neostrata en France proposent des formules équilibrées et pensées pour éviter ces erreurs de dosage au sein d’une routine complète.

Oublier l’hydratation sur une peau grasse

Erreur skincare très courante : beaucoup pensent qu’une peau grasse n’a pas besoin d’être hydratée. Néanmoins, sachez que toutes les peaux ont besoin d’eau. Pire, en privant une peau grasse d’hydratation, elle produira encore plus de sébum.

L’idéal pour vous si vous êtes dans ce cas-ci : un soin léger, hydratant et non comédogène.

Exfolier trop souvent sa peau

Quand on veut nettoyer en profondeur, on a tendance à trop exfolier. Sauf qu’en voulant exfolier sa peau trop souvent, on abîme la barrière cutanée. Résultat ? Rougeurs, tiraillements, sécheresse… les effets ne se font pas attendre.

Une exfoliation une à deux fois par semaine est largement suffisante (et on évite les gommages trop abrasifs de préférence) !

Négliger la protection solaire au quotidien

C’est l’un des réflexes skincare les plus sous-estimés, mais qui commence (heureusement) à se démocratiser aujourd’hui. Eh oui, la protection solaire ne se limite pas aux vacances d’été : les UV sont présents toute l’année !

Une crème SPF chaque matin, été comme hiver, devrait donc être un automatisme dans toute routine skincare.

Utiliser de l’eau trop chaude

L’eau chaude, surtout en hiver, peut sembler réconfortante. Cependant, elle agresse la peau, la dessèche et fragilise sa barrière naturelle.

Ainsi, pour le nettoyage du visage, préférez une eau tiède et un nettoyant doux, matin et soir.

Se coucher sans se démaquiller

Pour finir, tournons-nous vers l’éléphant au milieu de la pièce : la flemme du démaquillage du soir qui doit cesser (oui, même quand on est très fatigué). Vous l’avez sans doute entendu maintes et maintes fois, mais c’est vrai : dormir avec du maquillage (ou même la pollution de la journée) est un vrai geste anti-skincare puisque cela empêche la peau de se régénérer.

Le double nettoyage est une solution simple à intégrer dans votre routine skincare chaque soir : une huile ou un baume, suivie d’un nettoyant doux. C’est rapide, efficace et votre peau respire !

Entre mauvaises habitudes et excès de zèle, ne faites plus ces erreurs skincare à partir d’aujourd’hui. Vous verrez, une routine adaptée, des produits bien choisis et un peu de patience suffisent souvent à véritablement transformer votre peau.

