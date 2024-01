Jeu des différences : arriverez-vous à trouver les 4 erreurs ?

L’autre jour, vous avez adoré jouer au jeu des différences avec la voiture et le singe. Nous sommes donc de retour avec un nouveau défi. Cette fois, 4 erreurs à trouver et si possible en un temps record. Relevez-vous le challenge ?

Jeu des erreurs : Trouvez les 4 différences en seulement 10 secondes !

Quoi de mieux pour tester votre sens de l’observation, mais aussi votre mémoire et vos yeux que le jeu des différences. Et justement, nous avons un petit test pour vous.

Regardez attentivement les deux images ci-dessous. A priori, elles sont identiques. Sauf qu’en réalité, il y a des erreurs entre les deux images. Par exemple, un élément présent dans l’une et pas dans l’autre.

Dans le cas de ce jeu, vous avez 4 erreurs à rechercher. Si vous êtes adepte de challenges, vous pouvez aussi tester en vous chronométrant. L’idéal étant de trouver les différences en seulement 10 secondes. Allez, prêt, feu, cherchez !

Solution : voici où se trouvaient les différences entre ces deux images

Alors, vous pensez avoir trouvé toutes les erreurs ? Pas de panique si ce n’est pas le cas, voici justement la réponse en image ci-dessous.

Si jamais vous ne visualisez pas l’image, voici la solution : la première erreur se situait au niveau du panneau « GAS » vert et jaune. Dans la seconde image, il est écrit « GSS ».

Pour la deuxième erreur, elle était au niveau du panneau gris et blanc « One Way » dans l’image 1. Dans la seconde image, il est écrit « One Day ».

Troisième et quatrième erreur, plus bas, est sur les deux petits panneaux ronds et ronge foncé. Les deux publicités sont inversées.

Alors, vous avez trouvé ? Si vous aimez ce style de jeu, découvrez cet autre jeu des différences avec 3 erreurs à trouver.

