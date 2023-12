Pour tester ses yeux et son sens de l’observation, rien de mieux que le jeu des différences. Le principe est simple : nous vous montrons deux images et vous devez déterminer ce qui change entre elles. Et justement, voici un test pour vous !

Qu’est-ce qui change entre ces deux images ?

Vous avez envie de jouer au jeu des différences ? Pas de souci, nous avons justement un test en stock. L’idée est de travailler vos yeux, votre mémoire, mais aussi votre observation.

Dans ce test, il y a trois difficultés : la première, vous devez trouver toutes les différences entre ces deux images. La deuxième, vous ne savez pas combien de différences il faut chercher.

Enfin, troisième difficulté, vous devez finir le jeu en seulement 10 secondes. Attention, si vous faites un moins bon temps, ce n’est pas grave, mais sachez que vous ferez partie des plus observateurs d’entre nous si vous y parvenez. N’hésitez donc pas à vous chronométrer.

Allez, prêt, feu, cherchez !

Solution : Voici toutes les différences à trouver

Vous pensez avoir trouvé toutes les différences entre ces deux images ? Voyons cela ensemble alors.

Dans le ciel, il manque un nuage dans l’image de droite. L’oreille droite du singe change de couleur. La queue du singe change aussi de couleur. On voit le second bras du singe dans la voiture sur l’image de gauche, mais pas sur celle de droite. Au niveau de la roue arrière, le mouvement de roue change de couleur. Dans l’image de droite, le poignet de portière n’est plus là. Au niveau du buisson, sur la gauche, il manque une vague. Il manque aussi une vague au buisson mais tout à droite. Il manque la charnière avant de la portière sur l’image de droite. Il manque un mouvement de roue sur la roue arrière de l’image de droite.

Il y avait donc 10 différences à trouver entre ces deux images d’un singe conduisant une voiture.

Alors, vous aviez trouvé la solution ? Dites-le-nous en commentaires. Et si vous avez aimé ce petit jeu, voici donc un autre test des différences à faire tout de suite en suivant.

