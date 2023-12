Test de vue des petits chats : Jouez au jeu des différences !

Il existe plusieurs manières de tester ses facultés visuelles et son observation. Et parmi elles, il y a le fameux jeu des différences. Et justement, nous avons un petit test pour vous. Voici deux images qui semblent identiques mais qui sont en fait différentes. Regardez.

Jeu : Combien y a-t-il de différences entre ces images ?

Si vous aimez le challenge, mais aussi que vous voulez tester votre sens de l’observation, le jeu des différences est idéal.

Pour cause, cela permet de faire travailler vos yeux tout en faisant travailler votre faculté à observer deux images en un temps record. L’idée du jeu des différences est de trouver ce qui différencie deux images qui, au premier coup d’œil, sont semblables.

Pour ce test, regardez les deux images montrant trois chats qui jouent ensemble. Vous pouvez retrouver les deux images ci-dessus.

Il y a trois difficultés : il faut trouver les différences entre ces images, vous ne savez pas combien de différences il faut chercher et enfin, si vous en avez la possibilité, il faudrait trouver les différences en seulement 20 secondes. Allez, prêt, feu, cherchez !

Réponse : Voici ce que vous deviez trouver

Alors, vous avez trouvé les différences dans ces images ? Si ce n’est pas le cas, pas de panique, voici la réponse à l’énigme. Il y avait en fait seulement trois différences à trouver.

La première se trouve sur la queue du chat gris tigré. Pour la seconde, elle était au niveau de la patte arrière du chat blanc tacheté. Enfin, la troisième différence se trouve au niveau de l’oreille du chat tout blanc.

Alors ? Vous avez trouvé la bonne réponse ? Dites-le-nous en commentaires. Et si vous aimez ce genre de test, vous pouvez aussi jouer à cet autre jeu des différences !

