Vous prévoyez un prochain voyage et vous êtes fan d’anime ? Que ce projet soit déjà planifié ou encore à l’état de rêve, mieux vaut être bien préparé ! Car certaines des destinations parfaites pour les fans d’anime nécessitent d’anticiper. Entre réservations de tickets et adresses incontournables à ne pas manquer, avoir une « travel list spéciale anime » est essentiel.

Nous avons donc rassemblé pour vous les lieux immanquables pour plonger au cœur de la culture animée, au Japon et dans le reste du monde. Ces adresses vous aideront à vivre une immersion totale dans l’univers fascinant des séries japonaises.

Akihabara : le paradis otaku par excellence

Impossible de parler des destinations parfaites pour les fans d’anime sans évoquer Akihabara, le célèbre quartier tokyoïte. Surnommé « la ville électrique », Akihabara est un véritable sanctuaire pour les passionnés d’anime, de manga et de jeux vidéo. Dès votre arrivée, vous serez happé par les néons multicolores, les immenses affiches d’anime et l’ambiance vibrante. Petit tips : si vous prévoyez une arrivée en soirée, vous aurez encore plus cet effet « wouaouh » !

Les boutiques spécialisées telles que Animate, Mandarake ou Super Potato proposent un choix incroyable de figurines, DVD, goodies, peluches et éditions rares. Vous pouvez également vous rendre dans des maid cafés à thème inspirés de vos séries préférées. N’hésitez pas également à participer à des événements cosplay pour intensifier encore plus votre passage.

Pour les amateurs de jeux vidéo, les salles d’arcade sur plusieurs étages offrent une expérience inoubliable. Akihabara est un passage obligé pour tout amateur souhaitant ressentir le cœur battant de la culture otaku.

Le musée Ghibli à Mitaka : un voyage féérique

Autre pilier des destinations parfaites pour les fans d’anime, le musée Ghibli. Ce lieu unique se situe à l’ouest de Tokyo, dans le parc d’Inokashira. Il rend hommage aux chefs-d’œuvre du célèbre studio japonais. Pensé comme une extension de l’univers magique créé par Hayao Miyazaki, ce musée enchanteur propose une expérience totalement immersive. De quoi raviver toute notre âme d’enfant.

En vous promenant dans les différentes salles, vous découvrirez des croquis originaux, des maquettes, ainsi qu’un court-métrage exclusif visible uniquement sur place. Le jardin extérieur, dominé par la statue géante du robot de « Laputa: Le Château dans le ciel », ravira les fans.

Le musée Ghibli est bien plus qu’un simple musée. C’est aussi un parc d’attractions et une exquise invitation à pénétrer dans l’imaginaire du studio, à la fois poétique et nostalgique. Pour information, les billets doivent être réservés à l’avance.

Cette vidéo montre le musée du studio :

Le parc d’attractions Nijigen no Mori : l’immersion manga par excellence

Parmi les destinations parfaites pour les fans d’anime, le parc Nijigen no Mori est une véritable pépite. Situé sur l’île d’Awaji, près d’Osaka, ce parc à thème vous plonge dans les univers de vos héros préférés comme Naruto, Boruto, Godzilla ou encore Crayon Shin-chan.

Ouvert en 2019, le parc s’étend dans un grand espace naturel. Il propose des attractions interactives et immersives conçues pour faire vivre aux visiteurs des aventures dignes des meilleurs mangas.

Facile d’accès (30 minutes depuis Kobe, 1 heure depuis Osaka), le Nijigen no Mori est parfait pour combiner sensations fortes et culture otaku. Avec ses décors grandeur nature et ses activités ludiques, il s’impose comme une étape incontournable de tout voyage au Japon pour les fans de manga. Pensez à réserver vos billets à l’avance pour profiter pleinement de l’expérience.

Dogo Onsen : dans les pas de « Le Voyage de Chihiro »

Parmi les destinations parfaites pour les fans d’anime, Dogo Onsen à Matsuyama occupe une place spéciale. Cet onsen historique a inspiré le célèbre établissement de bains dans « Le Voyage de Chihiro ». L’architecture impressionnante du bâtiment principal et l’atmosphère mystique qui y règne rappellent bien les décors du film.

En plus de profiter des sources thermales, vous pourrez visiter les alentours et découvrir des ruelles traditionnelles. Il paraît qu’elles sont dignes des plus belles œuvres d’animation japonaises. Dogo Onsen est l’occasion idéale de vivre une expérience sensorielle tout en retrouvant les traces des films qui ont marqué votre enfance. Les Millenials, vous êtes là ?

Bien que la vidéo date, voici le Dogo Onsen :

Nakano Broadway : le paradis caché des collectionneurs

À quelques pas de Shinjuku, Nakano Broadway est un passage obligé parmi les destinations parfaites pour les fans d’anime. Ce centre commercial, situé dans le quartier effervescent de Nakano à l’ouest de Tokyo, est reconnu comme l’un des repères ultimes pour les amateurs de manga. Les fans de jeux vidéo rétro et de figurines de collection y trouveront aussi leur compte, pour sûr !

Dès l’entrée, vous plongez dans un dédale de petites boutiques regorgeant de trésors. Mangas rares, produits dérivés vintage, maquettes, posters et objets collectors que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce qui distingue Nakano Broadway, c’est la diversité et la rareté des pièces proposées. Le troisième étage, en particulier, est réputé pour ses boutiques de montres insolites et ses articles destinés aux collectionneurs les plus exigeants. Une halte incontournable lors de votre shopping anime à Tokyo.

Sanrio Puroland : le temple de la culture kawaii

Impossible de passer à côté du Sanrio Puroland, véritable paradis de la culture kawaii. Situé à Tama New Town, une banlieue paisible à l’ouest de Tokyo, ce parc d’attractions vous plonge dans l’univers enchanté de Hello Kitty.

Ouvert depuis 1990, Sanrio Puroland s’étend sur plus de 50 000 m² et attire plus de 1,5 million de visiteurs chaque année. Chaque recoin du parc célèbre la mignonnerie : parades colorées, spectacles en direct, restaurants à thème et boutiques pleines de souvenirs estampillés Sanrio. Ici, la tendresse des personnages comme My Melody, Cinnamoroll ou Pompompurin règne en maître.

Accessible en 1 h 30 depuis le centre de Tokyo, le parc est l’endroit rêvé pour vivre une immersion totale dans le kawaii japonais. Une visite incontournable pour les amateurs de manga et de pop culture à la recherche d’une expérience douce, colorée et inoubliable.

Universal Studios Japan: immersion grandeur nature

Pour les fans cherchant des sensations fortes, Universal Studios Japan à Osaka offre plusieurs attractions inspirées d’anime populaires. Parmi les plus célèbres, on retrouve celles dédiées à « Attack on Titan », « Demon Slayer » ou encore « Evangelion ».

Le parc propose également des spectacles live, des boutiques thématiques et des décors reproduits à l’identique. Tout cela fait d’Universal Studios l’une des destinations parfaites pour les fans d’anime qui veulent vivre leur série préférée dans la réalité.

En vidéo, des tips pour cette année :

Ikebukuro : le repère des fans de manga

Bien que souvent éclipsé par Akihabara, Ikebukuro est un autre quartier phare de Tokyo pour les fans d’anime et de manga. En particulier, le centre commercial Sunshine City est un lieu emblématique avec ses boutiques comme Pokémon Center Mega Tokyo.

Le centre Animate Ikebukuro est la plus grande boutique spécialisée au monde, idéal pour dénicher les derniers produits dérivés. Ce quartier figure ainsi logiquement parmi les endroits idéaux pour tous ceuxsouhaitant enrichir leur collection.

À deux pas de Sunshine City, Otome Road est l’une des adresses phares pour les amateurs de culture pop japonaise. Cette rue animée, dont le nom signifie littéralement « la rue des jeunes filles », est particulièrement prisée par les fujoshi. Les fans d’anime et de mangas centrés sur les romances entre garçons, plus connus sous le nom de Boys’ Love (BL) seront aussi ravis. Vous y trouverez plusieurs boutiques spécialisées, mais aussi des produits dérivés et figurines pour tous les goûts. Parmi les enseignes les plus emblématiques figurent Animate Ikebukuro, véritable institution pour dénicher les dernières sorties anime et manga, ainsi que les célèbres K-Books.

Les destinations parfaites pour les fans d’anime hors du Japon : un engouement mondial

Corée du Sud : entre manhwa et culture otaku

Si la Corée du Sud est surtout célèbre pour ses manhwa (l’équivalent coréen des mangas), elle est aussi un excellent point de chute pour les fans d’animation asiatique. Des événements comme le Seoul Comic World rassemblent chaque année des milliers de passionnés de cosplay, d’anime et de BD. Elle est d’ailleurs considérée comme l’une des plus grandes conventions d’anime au monde. Pour 2025, quelques changements se sont opérés en coulisse côté date et lieu. Il serait donc judicieux de visiter leur site pour les détails.

La K-pop et les dramas coréens ont également intégré des références à la culture otaku, renforçant les liens entre les deux pays. Séoul propose ainsi une expérience complémentaire pour les amateurs d’anime et de culture pop asiatique.

France : le plus grand événement anime d’Europe

La France est souvent qualifiée de « deuxième patrie du manga », étant l’un des plus gros marchés mondiaux après le Japon. Paris accueille chaque année la Japan Expo, le plus grand festival européen dédié à la culture japonaise, avec des invités prestigieux. Ces derniers seront issus du monde de l’anime, des projections exclusives, des concerts et des zones de vente spécialisées. Cette année, l’expo se tiendra du 03 au 06 juillet 2025.

Voici quelques adresses et événements à retenir, et cela, dans toute l’Europe :

Comic Con London, Londres, Royaume-Uni

Forbidden Planet, Londres, Royaume-Uni

Comic Con Germany, Stuttgart, Allemagne

Japan Town, Düsseldorf, Allemagne

Otaku House, Amsterdam, Pays-Bas

Siam Park, Tenerife, Espagne

Hyper Japan festival, Londres, Royaume-Uni

Milano Manga festival, Milan, Italie

Lucca Comics & Games, Lucca, Italie

Tivoli Gardens, Copenhague, Danemark

Mangapolis, Helsinki, Finlande

Japan Square, Budapest, Hongrie

Akiba Corner, Bruxelles, Belgique

États-Unis : conventions et parcs d’attractions à thème

Les États-Unis, notamment Los Angeles et New York, sont des hubs majeurs pour les fans d’anime. Cela grâce à des événements comme l’Anime Expo (le plus grand en Amérique du Nord) et le Crunchyroll Expo. Ces conventions offrent des avant-premières mondiales, des panels avec des créateurs japonais, des concours cosplay et des boutiques de produits dérivés.

De plus, certains parcs comme Universal Studios Hollywood proposent ponctuellement des attractions temporaires liées à l’univers anime. Ils sont souvent en collaboration avec des studios japonais.

Un voyage unique pour chaque fan

En bref, les destinations parfaites pour les fans d’anime ne se limitent pas au Japon. Du cœur de Tokyo à Paris, en passant par Kuala Lumpur ou Los Angeles… Le monde entier célèbre l’univers fascinant de l’animation japonaise. Que vous soyez fan de classiques ou de séries récentes, il existe forcément une destination qui comblera vos envies.

