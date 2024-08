Les plus belles destinations à découvrir dans le monde grâce à une croisière Costa

Envie de découvrir le monde de manière unique et confortable ? Les croisières Costa vous proposent de partir à la découverte des plus belles destinations de la planète, le tout depuis le pont d’un bateau de luxe. Voici un tour d’horizon des lieux incontournables à visiter. Trouvez votre bonheur dans ce catalogue de croisières Costa !

La Méditerranée : entre histoire et farniente

La Méditerranée, avec son mélange de plages dorées, de villes historiques et de vie nocturne animée, est une destination de choix pour les amateurs de culture et de détente. Chaque escale vous offre une immersion dans des civilisations anciennes et des paysages à couper le souffle. Des ruelles pittoresques de Barcelone aux majestueux monuments de Rome, chaque étape est une invitation à la découverte et à l’émerveillement.

Les incontournables de la Méditerranée

Barcelone, Espagne : Explorez la Sagrada Familia, flânez sur la Rambla et profitez de la plage.

: Explorez la Sagrada Familia, flânez sur la Rambla et profitez de la plage. Rome, Italie : Plongez dans l’histoire avec le Colisée, le Vatican et les forums romains.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : France, Espagne, Italie.

: France, Espagne, Italie. Prix à partir de : 201€* par personne.

Cette croisière vous permet de découvrir les trésors culturels et historiques tout en profitant de moments de détente sur les plages ensoleillées.

Caraïbes : un paradis tropical

Rien de tel qu’une escapade aux Caraïbes pour échapper à l’hiver et plonger dans des eaux cristallines. Cette région est réputée pour ses plages de sable blanc, ses récifs coralliens et ses forêts tropicales luxuriantes. Chaque île offre une atmosphère unique, que ce soit la culture riche de la Jamaïque, les paysages pittoresques des Bahamas ou l’ambiance festive de la République Dominicaine. Les croisières dans les Caraïbes sont parfaites pour ceux qui cherchent à combiner aventure, relaxation et découverte.

Les incontournables des Caraïbes

Bahamas : Nagez avec les dauphins, explorez les récifs coralliens et détendez-vous sur des plages de sable blanc.

: Nagez avec les dauphins, explorez les récifs coralliens et détendez-vous sur des plages de sable blanc. Jamaïque : Découvrez les chutes de Dunn’s River, la culture reggae et les plantations de café.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : Îles des Caraïbes.

: Îles des Caraïbes. Prix à partir de : 506€* par personne.

Cette croisière vous offre un mélange parfait de détente sur des plages paradisiaques et d’aventures dans des jungles luxuriantes.

Europe du Nord : beauté sauvage et culture

L’Europe du Nord est idéale pour les amateurs de paysages naturels époustouflants et de cultures riches et variées. Des fjords majestueux de la Norvège aux villes historiques des capitales baltes, chaque escale promet des panoramas à couper le souffle et des expériences culturelles uniques. Que vous soyez attiré par les aurores boréales, les châteaux médiévaux ou les charmants villages de pêcheurs, une croisière en Europe du Nord vous offre une immersion totale dans la beauté et l’histoire de cette région.

Les incontournables de l’Europe du Nord

Norvège : Découvrez les fjords majestueux, les cascades impressionnantes et les charmants villages de pêcheurs.

: Découvrez les fjords majestueux, les cascades impressionnantes et les charmants villages de pêcheurs. Capitale baltes : Explorez les rues pavées de Tallinn, Riga et Vilnius, avec leurs châteaux médiévaux et leur riche histoire.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : Fjords norvégiens et capitales baltes.

: Fjords norvégiens et capitales baltes. Prix à partir de : 787€* par personne.

Cette croisière vous emmène au cœur de paysages époustouflants et de cultures fascinantes, de la nature sauvage des fjords aux trésors historiques des capitales baltes.

Dubaï et les Émirats : entre désert et modernité

Les Émirats arabes unis sont une destination de contraste, alliant traditions millénaires et modernité audacieuse. Ici, vous passerez des étendues désertiques aux gratte-ciel futuristes, des souks traditionnels aux centres commerciaux ultramodernes. Une croisière dans cette région vous permettra de découvrir Dubaï, Abu Dhabi et d’autres joyaux du Golfe Persique, où l’hospitalité et le luxe se rencontrent.

Les incontournables des Émirats

Dubaï : Montez au sommet de la Burj Khalifa, explorez le Dubaï Mall et détendez-vous sur la plage de Jumeirah.

: Montez au sommet de la Burj Khalifa, explorez le Dubaï Mall et détendez-vous sur la plage de Jumeirah. Abu Dhabi : Visitez la majestueuse mosquée Sheikh Zayed et découvrez l’île de Yas avec ses parcs à thème.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : Émirats arabes unis, Oman, Qatar.

: Émirats arabes unis, Oman, Qatar. Prix à partir de : 626€* par personne.

Cette croisière vous offre un aperçu des richesses culturelles et des innovations modernes des Émirats, entre désert et mer turquoise.

Asie : contrastes et traditions

Les croisières en Asie vous plongent dans un monde de contrastes, où les traditions ancestrales rencontrent les horizons ultramodernes. Du Japon à l’Asie du Sud-Est, chaque escale est une découverte culturelle et spirituelle. Les temples anciens, les jardins zen, les marchés animés et les paysages naturels époustouflants font de cette région une destination incontournable pour les voyageurs en quête d’authenticité et d’émerveillement.

Les incontournables de l’Asie

Japon : Explorez Tokyo avec ses gratte-ciel et ses temples, et découvrez la tranquillité de Kyoto avec ses jardins et sanctuaires.

: Explorez Tokyo avec ses gratte-ciel et ses temples, et découvrez la tranquillité de Kyoto avec ses jardins et sanctuaires. Asie du Sud-Est : Parcourez les marchés flottants de Thaïlande et les temples d’Angkor au Cambodge.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : Japon et Asie du Sud-Est.

: Japon et Asie du Sud-Est. Prix à partir de : 526€* par personne.

Cette croisière vous offre une immersion totale dans les cultures et les paysages diversifiés de l’Asie, du dynamisme urbain aux sanctuaires de paix.

Amérique du Sud : vibration et énergie

L’Amérique du Sud est une terre de joie, de couleurs et de musique. Des jungles de l’Amazonie aux plages ensoleillées de Rio de Janeiro, chaque destination offre une expérience unique. Que vous soyez attiré par les rythmes envoûtants du carnaval brésilien, les mystères des ruines incas ou la richesse de la biodiversité amazonienne, une croisière en Amérique du Sud est une aventure sensorielle.

Les incontournables de l’Amérique du Sud

Brésil : Dansez au carnaval de Rio, explorez les plages de Copacabana et découvrez les chutes d’Iguaçu.

: Dansez au carnaval de Rio, explorez les plages de Copacabana et découvrez les chutes d’Iguaçu. Pérou : Marchez sur les traces des Incas à Machu Picchu et explorez les trésors de Lima.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : Brésil, Pérou, Argentine.

: Brésil, Pérou, Argentine. Prix à partir de : 372€* par personne.

Cette croisière vous permet de ressentir l’énergie vibrante de l’Amérique du Sud, de ses festivals colorés à ses merveilles naturelles.

Transocéaniques : aventure et exploration

Reprenez les anciennes routes des explorateurs avec les croisières transocéaniques. Ces voyages vous emmènent des rivages de la Méditerranée vers des terres lointaines comme les Caraïbes, l’Amérique du Sud ou les Émirats arabes unis. Parfaits pour les voyageurs en quête d’aventure et de découvertes, ces itinéraires vous permettent de suivre les traces des grands navigateurs tout en profitant du confort moderne.

Les incontournables des croisières transocéaniques

Traversée de l’Atlantique : Suivez la route des découvreurs et explorez les escales historiques des deux côtés de l’océan.

: Suivez la route des découvreurs et explorez les escales historiques des deux côtés de l’océan. Croisière vers l’Orient : Embarquez pour une aventure épique des côtes européennes aux merveilles du Moyen-Orient.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : Méditerranée, Caraïbes, Émirats arabes unis.

: Méditerranée, Caraïbes, Émirats arabes unis. Prix à partir de : 652€* par personne.

Ces croisières sont idéales pour les vrais aventuriers, offrant des itinéraires uniques et une exploration approfondie de diverses cultures et paysages.

Tour du monde : l’ultime aventure

Pour ceux qui rêvent de tout voir, une croisière autour du monde est l’ultime aventure. En quatre mois, vous visiterez des destinations aussi variées que l’Australie, l’Inde, la Patagonie et le Japon. C’est une occasion unique de vivre des expériences inoubliables et de découvrir la diversité de notre planète.

Les incontournables du tour du monde

Australie : Explorez la Grande Barrière de Corail et les plages de Sydney.

: Explorez la Grande Barrière de Corail et les plages de Sydney. Inde : Visitez le Taj Mahal et les marchés colorés de Delhi.

: Visitez le Taj Mahal et les marchés colorés de Delhi. Japon : Découvrez les traditions millénaires de Kyoto et la modernité de Tokyo.

Exemple de croisière populaire

Itinéraire : Tour du monde.

: Tour du monde. Prix à partir de : 1808€* par personne.

Préparez-vous pour la plus grande aventure de votre vie, une odyssée à travers les continents et les cultures, pour une expérience véritablement enrichissante et inoubliable.

Avec ces croisières Costa, chaque voyage est une nouvelle occasion de découvrir le monde sous un jour différent, combinant confort, luxe et découverte. Alors, prêt à faire vos valises et à embarquer pour l’aventure de votre vie ?

*Tarifs conseillés hors options selon les offres disponibles en juillet 2024 et susceptibles de changer.

