En 2024, l’aspiration à l’évasion est plus forte que jamais ! D’après un sondage OpinionWay, 74 % de Français envisagent de partir en vacances ou en week-end pendant la période estivale. Une légère hausse par rapport à l’année dernière (73 %). En clair, cela signifie que près de 4 Français sur 5 prévoient de s’octroyer au moins une escapade d’une nuit hors de leur domicile.

Alors, où iront les Français cet été ? Ou bien… Où sont-ils à l’heure qui est ? Les destinations préférées restent les littoraux français, notamment la Méditerranée et l’Atlantique. Mais l’attrait pour les pays européens et les destinations lointaines se renforce également. En 2024, plusieurs endroits se démarquent par leur attractivité, leur diversité culturelle et leur beauté naturelle. Voici donc, sans plus tarder, le top 10 des destinations qui devraient ravir les voyageurs français cette année.

Barcelone, Espagne : ville de Gaudí

Barcelone attire les touristes français grâce à son architecture unique, sa vie nocturne et ses plages urbaines. Ces dernières ne sont d’ailleurs plus à présenter : Majorque, Minorque, Ibiza, les Îles Canaries ou encore laCosta del Sol… Les visiteurs peuvent aussi découvrir les chefs-d’œuvre de Gaudí, comme la Sagrada Família et le parc Güell.

Côté statistique, l’Espagne reste en tête des destinations envisagées (21 %) pour un séjour à l’international. Elle se place, en effet, devant l’Italie (12 %) et le Portugal (9 %). Elle a toujours été une destination privilégiée pour les Français, et cette tendance se maintient en 2024. Plusieurs facteurs expliquent cet engouement persistant :

Sa proximité géographique : pour ceux qui préfèrent les voyages en voiture ou en train, l’Espagne est facilement accessible. Cela, grâce à des infrastructures de transport bien développées.

Son climat agréable ;

Sa richesse culturelle ;

Sa gastronomie : les tapas, la paella, le jambon ibérique, et les vins locaux séduisent les papilles des touristes.

France : retour aux sources et attrait du littoral

Les Français redécouvrent leurs régions pour les vacances. François Canson, président d’ADN Tourisme, l’association regroupant l’ensemble des offices de tourisme, affirme ceci : « les régions littorales sont celles où les Français séjournent le plus ». Les cinq destinations préférées des Français sont les suivantes :

La Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

L’Occitanie ;

La Nouvelle-Aquitaine ;

L’Auvergne-Rhône-Alpes ;

La Bretagne.

Celles et ceux qui restent en France en juillet et en août se sont en majorité tournés vers le sud de l’Hexagone, selon une étude de la plateforme PAP. Celle-ci se base sur les réservations d’hébergement de courte durée pour la période estivale.

Cette année, les Français semblent aussi avoir opté pour des départs plus tardifs. Les premières semaines de l’été montrent une baisse de réservations de 12 % en juin et juillet par rapport à 2023. En revanche, les chiffres augmenteront en août, juste après la fin officielle des JO de Paris 2024. Durant les trois dernières semaines d’août, les réservations grimperont de 32 %, et de 18 % en septembre.

Lisbonne, Portugal : la ville aux sept collines

Lisbonne, la capitale du Portugal, est surnommée la Ville aux Sept Collines en raison de sa topographie unique. En 2024, cette destination continue de charmer les touristes français avec son mélange envoûtant d’authenticité et de modernité.

Elle attire de plus en plus de touristes français grâce à son climat agréable, sa cuisine savoureuse et ses quartiers pittoresques. En 2024, les voyageurs peuvent découvrir les charmes de l’Alfama, la tour de Belém et le monastère des Hiéronymites. Les tramways jaunes et les miradouros offrent des vues spectaculaires sur la ville.

Si vous prévoyez de faire la fête, visitez Bairro Alto. Ce quartier est le cœur de la vie nocturne lisboète. En soirée, ses rues étroites s’animent avec des bars, des clubs et des restaurants qui attirent une foule diverse et cosmopolite. Bairro Alto est également connu pour ses boutiques branchées et ses galeries d’art.

Tokyo, Japon : mélange de tradition et de modernité

Tokyo est une des destinations des Français en 2024 à ne pas manquer. La capitale japonaise propose un fascinant mélange de traditions anciennes et de modernité futuriste. Les visiteurs peuvent explorer les temples de Asakusa, les gratte-ciels de Shinjuku et l’animation de Shibuya. Les amateurs de gastronomie apprécieront la cuisine japonaise authentique dans les nombreux restaurants de la ville.

Pour explorer le Japon, il est essentiel de visiter certains sites incontournables au moins une fois. Parmi ceux-ci, citons le mont Fuji, les plages de l’île de Miyakojima, et les forêts de l’île de Yaku Shima. Ces paysages magnifiques sont incontournables pour tout voyageur. Pensez également à sortir des sentiers battus et à vous aventurer dans les rues moins touristiques pour découvrir le Japon traditionnel de manière plus authentique.

La barrière de la langue, un élément considéré comme bloquant par de nombreux touristes français, a également tendance à s’estomper. De plus en plus de Japonais maîtrisent l’anglais. Cela facilite ainsi les échanges avec les étrangers.

Marrakech, Maroc : la perle du Sud

Marrakech continue de séduire les voyageurs français en 2024. Cette ville marocaine est célèbre pour ses souks animés, ses palais somptueux et ses jardins luxuriants. La médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, regorge de trésors à découvrir. Vous y trouverez notamment la place Jemaa el-Fna et le jardin Majorelle.

Santorin, Grèce : l’île blanche et bleue

Santorin reste une destination de rêve pour les Français en 2024. Plusieurs raisons expliquent cet engouement : la richesse historique et culturelle, les paysages époustouflants et l’hospitalité chaleureuse des Grecs.

Cette île des Cyclades est connue pour ses maisons blanches aux toits bleus, ses couchers de soleil et ses plages de sable noir. Les voyageurs peuvent explorer les villages pittoresques de Fira et Oia. Déguster les vins locaux dans les nombreuses caves de l’île représente également un détour incontournable.

New York, États-Unis : la ville qui ne dort jamais

New York figure parmi les destinations des Français en 2024 les plus prisées. La ville offre une multitude d’activités, de Central Park à Times Square en passant par le Metropolitan Museum of Art. Les visiteurs peuvent assister à un spectacle à Broadway ou faire du shopping sur la Cinquième Avenue. Déguster des spécialités culinaires dans les différents quartiers de la ville figure aussi parmi les attractions préférées des Français. La gourmandise nous suit partout !

Les Français se regroupent aujourd’hui principalement dans deux secteurs de la ville. Vous avez le chic Upper East Side et le tranquille Carroll Gardens, aussi surnommé Little France. Bien sûr, vous pouvez toujours opter pour un dépaysement total.

Rome, Italie : la ville éternelle

La capitale italienne regorge de monuments historiques, de la fontaine de Trévi au Colisée en passant par la basilique Saint-Pierre. Les ruelles pavées du Trastevere, les musées et les restaurants de la ville offrent une expérience authentique et inoubliable. Vous avez compris, elle séduit les Français pour l’été 2024 par son riche patrimoine historique et culturel. Ses monuments emblématiques témoignent de son passé glorieux.

La cuisine romaine est une autre grande attraction pour les Français en 2024. Les gourmets auront l’embarras du choix quant aux spécialités locales. La pasta alla carbonara, les artichauts à la romaine et le tiramisu, sont appréciés dans les trattorias et les osterias. De plus, l’art de vivre à la romaine, avec ses cafés en terrasse et ses gelaterias, invite à la détente et au plaisir.

Phuket, Thaïlande : paradis tropical

Phuket figure parmi les destinations préférées des Français en 2024. Plages et eaux cristallines, vie nocturne animée et temples bouddhistes, il y a de tout pour des vacances dignes d’un film sur Netflix. Les plages de Patong, Kata et Karon sont idéales pour se détendre et profiter du soleil. Les voyageurs peuvent également explorer les îles voisines, telles que les îles Phi Phi et Similan. Vous y vivrez des excursions de plongée inoubliables.

Phuket n’est pas seulement une destination balnéaire ; elle possède également une riche culture thaïlandaise. Les spécialités locales, comme le pad thaï, le tom yum et les fruits de mer frais, ravissent les papilles. Les marchés de nuit, tels que le Marché de Nuit de Phuket, proposent une variété de plats savoureux à déguster.

Sydney, Australie : entre plages et métropole

La ville australienne offre une combinaison parfaite de plages magnifiques, de quartiers dynamiques et de sites emblématiques. Visitez l’opéra de Sydney ou encore le Harbour Bridge pour les cochers de votre « travel list ». Les voyageurs peuvent explorer les plages de Bondi et Manly, et découvrir la faune unique de l’Australie dans les parcs nationaux environnants.

Sydney est également une destination gastronomique de premier plan. Les restaurants de la ville proposent une cuisine internationale et locale de haute qualité. Les visiteurs peuvent également découvrir les vins australiens dans les nombreux bars à vins et restaurants spécialisés.

Est-ce qu’une de ces destinations vous plait ?

Les destinations des Français en 2024 reflètent une diversité de choix allant des plages paradisiaques aux villes historiques en passant par des métropoles modernes. Chaque destination offre une expérience unique, enrichissante et mémorable. Que vous soyez à la recherche d’aventures, de détente ou de découvertes culturelles, ces dix destinations sauront répondre à toutes vos attentes.

