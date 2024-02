Période permettant aux voyageurs de profiter du soleil, l’été est l’une des saisons privilégiées par les vacanciers pour décompresser. Cette décompression a souvent lieu dans des cadres idylliques qui offrent à ces personnes l’occasion de participer à des activités hors du commun pour leur plus grand plaisir. Découvrez dans cet article les pays dans lesquels vous devriez voyager pour vos vacances d’été.

1. Les Pays-Bas

Prisés par les touristes pour ses douces températures, les Pays-Bas fascinent autant par leurs plages aux eaux claires que par leur paisible nature. De plus, ils possèdent des réserves naturelles permettant d’admirer ou de découvrir de très beaux oiseaux ainsi que des plantes, des poissons ou encore des phoques. Pour ce qui est de ses villes que vous ne devriez pas manquer de visiter, elles vont de La Haye à la ville d’Amsterdam en passant par l’Utrecht sans oublier la ville de Marken. Il en est de même de la ville de Delft, de Rotterdam, mais aussi de Kinderdijk qui est notamment réputée pour ses fascinants moulins à vent.

Par ailleurs, notez qu’en empruntant des canaux pour découvrir certaines de ces villes (Amsterdam….) que vous profiterez davantage de leur beauté et de bien d’autres choses. Ce qui ne manquera pas de vous faire aimer encore plus les Pays-Bas que vous pourrez rejoindre depuis le terminal 1 de l’aéroport de Roissy qui possède de nombreux lieux de vie.

2. La Bretagne

Considérée comme une région fêtarde, car abritant de nombreux festivals, la Bretagne est une région caractérisée par des plages aux sables fins, d’impressionnants rochers ainsi que par des mythes ou légendes. Qui plus est, il y fait presque toujours beau et grâce à son climat, vous passerez vos vacances sans être étouffé par de fortes chaleurs.

D’autre part, puisque cette ville regorge également de pistes cyclables, elle vous offrira aussi la possibilité de faire des randonnées à vélo, ce qui vous amènera à vous divertir tout en faisant de l’exercice.

3. Le Portugal

Le Portugal est un adorable pays dont les côtes sont notamment couvertes de falaises, de magnifiques plages, mais aussi de grottes. Certaines de ses plages possèdent des dunes de sable de même que des eaux d’un bleu transparent qui ne manqueront pas de vous charmer tout en vous amenant à faire de somptueuses découvertes.

4. Copenhague

Capitale du Danemark, la ville de Copenhague est l’une des destinations à privilégier pour des voyages culturels. Elle est surtout prisée pour son architecture, ses parcs d’attractions, ses adorables jardins (jardin de Tivoli…), voire pour sa vie nocturne qui est très animée. Plus encore, elle regorge de musées (Musée de la Poste, Musée national…) dont les œuvres ou expositions vous feront découvrir bon nombre de choses sur son histoire.

5. La Colombie

De Bogota à Cali en passant par Cartegena, la Colombie dispose de plusieurs régions où vous pourrez facilement vous divertir. Elle offre de très belles conditions climatiques au cours du mois de juillet qui est donc l’un des mois à privilégier pour y passer ses vacances d’été. En prenant le temps de bien comparer les offres qui vous seront faites, vous trouverez les meilleurs tarifs pour vous y rendre.

6. La Sicile, Italie

La plus grande île de la Méditerranée est réputée pour ses plages paradisiaques, sa cuisine délicieuse, et ses sites archéologiques impressionnants. L’été, la Sicile vibre au rythme de nombreux festivals et offre une multitude d’activités : randonnées sur l’Etna, visites des temples grecs d’Agrigente ou farniente sur les plages de Cefalù.

7. Kyoto, Japon

Bien que l’été puisse être chaud et humide, Kyoto reste une destination fascinante avec ses temples paisibles, ses jardins zen, et ses festivals traditionnels comme le Gion Matsuri. La ville est un mélange harmonieux de culture ancienne et de modernité, où vous pouvez admirer des geishas dans les rues historiques de Gion ou explorer les nombreux musées et galeries d’art.

8. Québec, Canada

La province de Québec au Canada est une destination estivale idéale pour les amateurs de nature et d’aventure. De la vibrante ville de Québec, riche en histoire et en culture, à la splendide région de Charlevoix, reconnue pour son paysage pittoresque et ses activités de plein air comme la randonnée, le kayak, et l’observation des baleines dans le fleuve Saint-Laurent.

9. Zanzibar, Tanzanie

Cette île de l’océan Indien est un véritable paradis tropical, célèbre pour ses plages de sable blanc bordées de palmiers et ses eaux cristallines. Zanzibar est aussi riche en histoire, avec la fascinante Stone Town, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visiteurs peuvent plonger dans les récifs coralliens, explorer les marchés d’épices ou se détendre sur les plages.

10. La Costa Brava, Espagne

Située dans le nord-est de l’Espagne, la Costa Brava offre une combinaison magnifique de plages sauvages, de criques cachées, de villages médiévaux et de paysages montagneux. C’est un lieu idéal pour ceux qui cherchent à combiner détente à la plage avec des visites culturelles, comme la maison de Salvador Dalí à Portlligat ou les ruines gréco-romaines d’Empúries.

Explorer ces destinations pendant l’été offre une opportunité unique de découvrir la beauté et la diversité du monde. Que vous soyez attiré par les plages idylliques, les paysages montagneux, les richesses culturelles ou les aventures en plein air, chaque lieu promet des souvenirs inoubliables et des expériences enrichissantes qui raviront tous les types de voyageurs. Alors, faites vos valises et lancez-vous dans l’aventure pour vivre l’été de vos rêves !

