Comment choisir la coupe de jean selon ma morphologie ? Ce sujet touche tout le monde, hommes et femmes confondus. Il vous est déjà arrivé de trouver le jean de vos rêves, mais une fois enfilé, il n’était plus aussi beau ? Qui n’a jamais galéré à trouver LE jean qui tombe pile-poil ? La coupe jean selon sa morphologie est bien plus qu’une question de style. C’est une clé pour se sentir bien et être confiant au quotidien. Pourtant, choisir le bon modèle reste un vrai défi. Trop étroit, trop large, trop court… Les pièges sont nombreux.

Pour ne plus jeter votre argent par la fenêtre, nous allons vous aider à trouver la coupe idéale selon votre silhouette. On va décortiquer les morphologies, détailler les coupes de jeans, donner des conseils pratiques et, surtout, vous éviter les erreurs courantes.

Pourquoi adapter la coupe de son jean à sa morphologie ?

Le style du jean selon sa morphologie, ce n’est pas qu’une histoire de mode. Selon une étude de Clicandfit, 72 % des femmes estiment qu’un jean mal adapté peut ruiner un look. Bien choisir sa coupe, c’est garantir le confort et la confiance en soi. Les jeans qui tombent bien allongent la silhouette et affinent la taille, tout en soulignant les atouts.

Il existe plusieurs types de morphologies :

en A : les personnes qui ont les épaules plus étroites et les hanches larges

en V : celles dont les épaules sont larges et les hanches fines

en H : lorsque les épaules et les hanches sont alignées et la taille peu marquée

en X : la forme où les épaules et les hanches sont alignées avec une taille marquée.

Dès lors, pour pouvoir choisir le bon jean, il convient en premier lieu d’identifier la silhouette. Parmi les erreurs les plus fréquentes, bon nombre de personnes choisissent un jean taille basse qui coupe la silhouette. Aussi, un jean slim trop moulant qui peut boudiner. Ou encore, un jean trop long ou trop court risque de casser l’équilibre. Chaque détail peut faire la différence.

Les différentes coupes de jeans et leurs caractéristiques

Le pantalon jean se décline sous plusieurs formes et styles que vous devriez absolument connaître pour un look réussi.

Le jean slim

Le jean slim, proche du corps, affine les jambes sans trop mouler. Le jean skinny est quant à lui beaucoup plus ajusté. Il est idéal pour allonger la jambe, mais s’avère parfois inconfortable. Le jean regular, coupe droite classique, reste intemporel et confortable. Cosmopolitan confirme en effet que ces modèles sont aujourd’hui les plus prisés.

Le jean droit

Les coupes droites, mom, flare et wide leg se distinguent par leurs spécificités. Ces modèles ont le vent en poupe en ce moment. Le jean droit, à la ligne simple, est facile à porter et convient à presque toutes les morphologies. Le jean mom, taille haute et hanches marquées, apporte une touche rétro. Le jean flare, évasé en bas, équilibre les silhouettes en créant un effet harmonieux. Le wide leg, avec ses jambes larges, est un incontournable pour les morphologies en A.

La taille du jean

La taille du pantalon a un réel impact sur la silhouette. Le taille basse raccourcit les jambes et rappelle les années 2000. La taille moyenne, polyvalente, met naturellement en valeur la silhouette. Enfin, la taille haute affine le gabarit et allonge la jambe. D’ailleurs, selon C’est Beau La Vie, 63 % des femmes préfèrent la taille haute pour ces raisons.

Comment choisir la coupe de jean idéale selon sa morphologie ?

Pour trouver le modèle de jean parfait, il convient tout d’abord de connaître sa morphologie. Vous êtes une femme avec une morphologie A ? Pour mettre en valeur vos superbes hanches larges, privilégiez les jeans flare, le wide leg ou le bootcut. Ces modèles, en plus d’être en vogue, vont rééquilibrer votre silhouette. Portez un t-shirt ajusté ou une blouse rentrée pantalon pour un style élégant.

Les morphologies en V pourront ajuster leurs épaules larges et leurs hanches fines en optant pour un jean droit. Un slim droit et un mom jean seraient aussi parfaits pour ajouter du volume en bas et harmoniser votre carrure. Pour finaliser votre look, portez des hauts avec des détails comme les fronces. Et pourquoi ne pas attirer l’œil par un joli décolleté en V ?

Les morphologies en H ont des épaules et des hanches alignées. Pour équilibrer leur silhouette, elles peuvent opter pour des coupes slim ou ajustées. Un pantalon de taille haute créera une illusion de taille marquée. Pour mettre en valeur votre gabarit, priorisez les hauts ajustés tels qu’un crop top, un débardeur ou un pull ajusté.

Les morphologies en X, avec leur taille marquée, ont l’embarras du choix. Le slim skinny, la taille haute, le flare, les choix sont infinis. Cependant, vous devez garder en tête de choisir ceux qui vont souligner votre taille et mettre en valeur votre silhouette. En haut, portez des tops près du corps qui vont parfaitement marquer votre silhouette.

Vous avez des fesses plates ? Il est préférable dans ce cas de choisir avec des poches en arrière pour donner du volume. Les fesses rebondies, quant à elles, sont sublimées par des coupes légèrement évasées qui accompagnent les formes naturellement.

Nos conseils pratiques pour bien choisir votre jean

Quand vous essayez un jean en magasin, ne vous fiez pas uniquement à la taille inscrite sur l’étiquette. Il faut noter que chaque marque a ses propres standards. Il est donc conseillé de bouger, de s’asseoir et de marcher, tous ces gestes permettent de vérifier si celui-ci est confortable.

Vous êtes un adepte des achats en ligne ? Avant d’acheter, prenez bien vos mesures : taille, hanches et entrejambe. Référez-vous toujours aux guides de tailles fournis par les sites pour éviter les mauvaises surprises.

Enfin, le tissu a son importance. Un jean 100 % coton sera plus rigide et durable, tandis que l’ajout d’élasthanne apporte confort et souplesse. Le mélange de ces deux tissus vous offrira un jean qui garde sa forme plus longtemps.

Et si je veux suivre les tendances actuelles ?

Pour les femmes, le jean mom reste un incontournable cette année, tandis que le flare revient en force. Chez les hommes, le jean droit est toujours un classique indémodable et le slim taille moyenne est un choix sûr et moderne.

L’important est d’adapter la coupe de votre jean à votre style personnel. Si vous aimez suivre les tendances, osez les coupes modernes comme le flare ou le wide leg. Si vous êtes plus classique, restez sur les coupes droites et indémodables.

Choisir mon jean : que dois-je retenir ?

La coupe de jean selon sa morphologie est la clé pour un look réussi et confortable. En connaissant votre morphologie et les modèles qui la mettent en valeur, vous gagnez en style et en confiance. Pour mettre en valeur votre look, n’hésitez pas à vous inspirer des modèles sur les applications dédiées comme Pinterest.

