Jeans trop serré : comment détendre un pantalon facilement ?

Maintenant que vous connaissez ces astuces pour rendre le linge plus doux, découvrez cette astuce incroyable pour détendre un pantalon trop serré.

Première astuce : la technique de l’eau chaude pour détendre le jeans

En réalité, il y a deux astuces qui fonctionnent bien pour détendre un pantalon ou jeans trop serré sans avoir à coudre. La première : l’astuce de l’eau chaude. L’eau chaude a pour faculté à détendre les tissus. C’est ce qu’il se passe avec notre peau et nos muscles. Avec le jeans, c’est pareil.

Pour rendre un jeans un peu plus élastique, détendu et moins raide, vous pouvez tenter de plonger le pantalon dans une bassine (l’évier ou la baignoire marchent aussi) d’eau chaude. Patientez environ 20 minutes puis sortez les vêtements et massez les zones à détendre.

Par la suite, laissez sécher à l’air libre, mais prenez bien soin de placer des épingles à linge sur les côtés du jeans, notamment sur la ceinture, pour obliger le vêtement à sécher de manière plus détendue. L’objectif est de faire une pression avec les épingles à linge pour que le pantalon s’élargisse en séchant.

VOIR AUSSI : Comment nettoyer un ordinateur portable ? Nos conseils et astuces

Seconde astuce : l’astuce du stretching pour détendre un pantalon

Autre astuce, cette fois propulsée par une tiktokeuse : l’astuce du stretching. L’influenceuse mode @le_cochonquirit a expliqué dans une vidéo qu’une technique a bien marché pour elle.

Cette technique consiste à élargir le pantalon en remplissant au maximum ce dernier avec des coussins ou encore des vêtements jusqu’à ce qu’il soit plein et rempli, proche du craquage. Cela va détendre la matière. L’utilisatrice laisse le tout à l’air ambiant pendant 3 jours et ça fonctionne.

Vous pouvez aussi tester la technique du stretching autrement en élargissant les jeans avec vos pains ou vos jambes et le tirant d’un côté et de l’autre. Mais attention, cette technique peut engendrer des dégâts au niveau des coutures. Mais ça fonctionne bien.

Voilà ! Vous savez comment détendre un pantalon trop serré. Et maintenant, que diriez-vous de découvrir nos petites astuces pour faire des économies en courses ?

Notez cet article