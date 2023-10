Emma : signification et origine de ce prénom

Le prénom Emma est un très beau prénom à donner à une petite fille (ou à un petit garçon si vous le désirez). Et que ce soit pour un bébé à naître ou que vous-même vous appelez Emma, voici ce que signifie ce prénom et de quelle origine il nous vient.

Origine du prénom Emma

Le prénom Emma tire ses origines de racines allemandes et hébraïques. Il s’agit d’un prénom donné en hommage à un saint, Saint Emma, une Autrichienne qui vivait en Allemagne au XIe siècle. Le prénom est d’ailleurs dans le calendrier, comme pour tous les saints.

La sainte Emma se fête le 19 avril.

Saint Emma était reconnue pour être pleine de bonté. On raconte qu’elle faisait construire des églises et des monastères et qu’elle faisait très attention aux plus pauvres. D’après la légende, après sa mort, le corps de la sainte serait devenu poussière, sauf sa main droite. La main avec laquelle elle exerçait la charité.

Il semble aussi que le prénom provienne d’une contraction du prénom Emmanuelle. Le prénom Emma veut dire « maison », « toute puissance » ou encore « Dieu avec nous », selon les interprétations étymologiques.

Quel caractère pour une Emma ?

Évidemment, ce n’est pas une science exacte, chaque Emma est unique. Mais, généralement, les personnes qui portent le prénom d’Emma sont des femmes indépendantes, avec un grand humour et un charme fou.

Souvent brunes, les Emma sont volontaires, déterminées, franches, mais aussi séductrices. Créative, elle est promise à un grand avenir dans l’entrepreneuriat, dans les arts ou encore dans l’enseignement.

Spiritualité : les éléments rattachés à Emma

En spiritualité, Emma est rattachée au chiffre 5, lui-même rattaché à une notion de liberté. Emma est un esprit libre, un électron qui a la bougeotte. Le 5 est son chiffre porte-bonheur.

Imprévisible, celle qui se prénomme ainsi est aussi rattaché à un animal totem : l’aigle. Royal, robuste, solitaire, libre comme l’air, un animal qui lui va comme un gant.

D’ailleurs, Emma est liée à un élément de la nature, vous savez lequel ? Eh oui, c’est l’air.