Le monde regorge de lieux fascinants, mais certaines régions restent dangereuses toute l’année. Plusieurs raisons expliquent ce malheureux cas : conflits armés, terrorisme, criminalité extrême ou instabilité politique. En 2025, plusieurs pays et territoires figurent sur la liste des zones rouges, où la sécurité des voyageurs et même des habitants est quasi inexistante. Ce qui est vraiment dommage puisque certains pays représentent de belles destinations en temps normal. Voici le top 10 des destinations les plus dangereuses en 2025, à éviter absolument.

Afghanistan : un pays sous tension permanente

L’Afghanistan demeure extrêmement instable depuis la reprise du pouvoir par les talibans en 2021. La présence persistante de groupes terroristes comme l’État islamique-Khorasan (EI-K) maintient un climat de peur permanent. En 2023, une attaque-suicide dans une mosquée de Kaboul a causé la mort de plus de 50 personnes. L’imprévisibilité de la violence dans le pays est réelle.

Menaces principales : attentats, enlèvements, exécutions ciblées.

: attentats, enlèvements, exécutions ciblées. Situation actuelle : Les ambassades ont considérablement réduit leurs activités sur place, rendant toute assistance difficile. Les ONG ont presque toutes quitté le pays, et si vous tombez malade ou êtes blessé, ne comptez pas sur un hôpital opérationnel.

Soudan : un conflit meurtrier sans issue

Depuis 2023, le Soudan se retrouve plongé dans une guerre civile dévastatrice entre l’armée nationale et les Forces de soutien rapide (FSR). La population civile est alors prise en étau entre les combats, et les exactions sont courantes.

Un réfugié soudanais a raconté qu’il a dû boire l’eau d’une flaque boueuse et se cacher sous un cadavre pour survivre à une attaque de miliciens. En avril 2024, un hôpital a d’ailleurs été victime d’un assaut des milices armées. Une situation qui a forcé les soignants à abandonner les patients dans un chaos total. Des villages rasés, des familles massacrées, des enfants recrutés de force… Le Soudan est un enfer sur Terre. Certains quartiers de Khartoum ressemblent à des villes fantômes, où les balles sifflent à longueur de journée.

Menaces principales : bombardements, violences ethniques, crise humanitaire.

: bombardements, violences ethniques, crise humanitaire. Situation actuelle : des milliers de civils ont dû fuir, tandis que l’accès à l’aide humanitaire reste extrêmement limité.

Yémen : une catastrophe humanitaire sans précédent

Le Yémen est l’un des pays les plus dangereux au monde en raison d’un conflit prolongé entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales. Les infrastructures sont en grande partie détruites et la famine atteint un niveau critique.

En outre, si on voit souvent des enfants aux ventres gonflés par la malnutrition dans les journaux télévisés, et bien, malheureusement, c’est une réalité quotidienne là-bas. En 2024, des rapports d’ONG ont révélé qu’un enfant meurt de malnutrition toutes les 10 minutes au Yémen. Par ailleurs, les frappes aériennes de la coalition saoudienne sont imprévisibles. L’eau potable est devenue un luxe inaccessible. Les étrangers ? Des cibles de choix pour les milices armées.

Menaces principales : Conflits armés, bombardements aériens, extrême pauvreté.

: Conflits armés, bombardements aériens, extrême pauvreté. Situation actuelle : 80 % de la population dépend de l’aide humanitaire, dont l’insécurité rend l’acheminement encore plus difficile.

Somalie : entre terrorisme et criminalité organisée

La Somalie reste sous l’influence d’Al-Shabab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Le pays connaît des attentats fréquents, et la piraterie maritime y est toujours un problème majeur. Les explosions y sont plus fréquentes que les couchers de soleil. Chaque café, chaque bus, chaque bâtiment public peut se transformer en piège mortel. Ajoutez à cela des pirates modernes, qui sévissent encore au large des côtes, et vous obtenez l’un des endroits les plus dangereux au monde.

En 2023, un journaliste américain a été enlevé en pleine rue par des hommes armés. Sa famille a reçu des vidéos de lui torturé, exigeant une rançon de plusieurs millions. Personne ne le retrouvera, même jusqu’à aujourd’hui. La même année, un hôtel subit une attaque de terroristes. Cette situation entraîne alors une prise d’otages qui s’est soldée par la mort de plusieurs civils. Venir en Somalie, c’est jouer à la roulette russe… avec cinq balles dans le barillet.

Menaces principales : Attaques terroristes, enlèvements, piraterie.

: Attaques terroristes, enlèvements, piraterie. Situation actuelle : La capitale Mogadiscio est particulièrement instable, avec des explosions quasi quotidiennes.

Syrie : un pays en ruines, mais encore en guerre

Malgré une diminution de l’intensité du conflit ces dernières années, la Syrie reste une zone de guerre active où des combats éclatent régulièrement. Certaines régions subissent toujours l’occupation des groupes rebelles ou djihadistes. Des bombardements sporadiques, des snipers embusqués, des milices incontrôlables… Certaines villes ressemblent ainsi à des décors de films post-apocalyptiques.

Un habitant témoigne dans un journal télévisé : « Chaque matin, je dis au revoir à ma famille comme si c’était la dernière fois ». En 2024, un convoi humanitaire a été pris pour cible, illustrant les risques pour les organisations internationales présentes sur place.

Menaces principales : Bombardements, affrontements armés, mines antipersonnel.

: Bombardements, affrontements armés, mines antipersonnel. Situation actuelle : Des millions de Syriens vivent toujours dans des conditions précaires, et de nombreux quartiers sont en ruines.

Haïti : l’île où règne la terreur des gangs

Haïti, autrefois une destination digne d’une carte postale, connue pour ses plages paradisiaques et sa culture vibrante, est aujourd’hui en proie à une insécurité sans précédent. La majorité de la capitale, Port-au-Prince, se trouve encore sous le contrôle de gangs armés. Ces derniers imposent leur loi par la violence. 80 % de la capitale est aux mains de gangs qui kidnappent, pillent et tuent en toute impunité.

En 2024, une attaque a ciblé une mission humanitaire en plein jour, entraînant la mort de plusieurs travailleurs humanitaires. Le chef du groupe a ensuite fait l’objet d’une exécution en direct pour forcer le paiement. Vous êtes étranger ? Vous venez de devenir une cible prioritaire pour une rançon.

Menaces principales : Enlèvements, assassinats, instabilité politique.

: Enlèvements, assassinats, instabilité politique. Situation actuelle : Le gouvernement peine à rétablir l’ordre, et l’économie est en ruine.

République Centrafricaine : un no man’s land total

La République Centrafricaine est en proie à des conflits armés impliquant milices, forces gouvernementales et groupes rebelles. Les violences contre les civils sont fréquentes, et l’État a peu de contrôle sur son territoire. Ici, pas de gouvernement efficace, pas de police, pas d’espoir. Ce sont les seigneurs de guerre qui font la loi.

Des pillages, des massacres, des populations entières déplacées… C’est un pays où l’anarchie a pris le dessus sur toute forme d’ordre. Fait tragique : une famille entière subit la mort par immolation pour avoir osé résister à un groupe armé.

Menaces principales : Exécutions sommaires, pillages, déplacements forcés de population.

: Exécutions sommaires, pillages, déplacements forcés de population. Situation actuelle : L’ONU qualifie la situation de « catastrophe humanitaire ».

Mali : le cœur du chaos djihadiste

Le Mali est l’un des pays les plus instables d’Afrique de l’Ouest. Les attaques terroristes régulières menées par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et l’État islamique que vous voyez à la télé ? C’est réel et c’est pire sur place. Dans le Sahel, le Mali est l’épicentre du terrorisme. Des zones entières sont sous le contrôle de groupes djihadistes, et même l’armée ne s’y aventure plus.

Les routes sont truffées de bombes artisanales, et les enlèvements sont monnaie courante. En 2024, un convoi de l’ONU a été victime d’une attaque, entraînant la mort de plusieurs soldats de la paix.

Menaces principales : Enlèvements, attentats, insécurité généralisée.

: Enlèvements, attentats, insécurité généralisée. Situation actuelle : Certaines régions sont totalement hors de contrôle des autorités.

Ukraine : un pays encore à feu et à sang

Depuis 2022, l’Ukraine est toujours en conflit, avec des combats intenses dans plusieurs régions. Les infrastructures sont lourdement endommagées et la menace des bombardements est constante. Bombardements incessants, villes en ruines, mines antipersonnel, l’Ukraine en 2025, c’est un champ de bataille à ciel ouvert. En 2024, une frappe aérienne touche une école, faisant de nombreuses victimes civiles.

Menaces principales : Conflits armés, attaques de drones, mines terrestres.

: Conflits armés, attaques de drones, mines terrestres. Situation actuelle : Des millions de personnes ont fui le pays, et l’accès aux services essentiels reste difficile.

Myanmar : une guerre civile oubliée

Le Myanmar est sous le contrôle d’une junte militaire répressive, tandis que les conflits armés entre l’armée et les groupes rebelles s’intensifient. Ici, la dictature militaire écrase toute opposition. Les minorités ethniques sont chassées et massacrées.

En 2024, une offensive militaire a rasé plusieurs villages, forçant des milliers de personnes à fuir dans la jungle.

Menaces principales : Arrestations arbitraires, exécutions extrajudiciaires, attaques militaires contre les civils.

: Arrestations arbitraires, exécutions extrajudiciaires, attaques militaires contre les civils. Situation actuelle : De nombreux ONG dénoncent les exactions contre la population civile.

Des destinations à éviter impérativement

Ces dix pays se distinguent par une instabilité extrême, où la peur et la violence rythment la vie quotidienne. En 2025, ces zones restent hautement dangereuses et déconseillées, tant pour les habitants que pour les voyageurs. Avant de planifier un déplacement, il est donc essentiel de se renseigner auprès des autorités compétentes. Privilégiez des destinations où vous ne devez pas vous souciez de votre sécurité.

