Partir en vacances en couple est bien plus qu’une simple escapade. C’est une invitation à renouer avec l’amour, à partager des moments précieux et à créer des souvenirs impérissables. En 2024, le monde regorge de destinations qui semblent spécialement conçues pour les amoureux. Vous rêvez de plages paradisiaques, de villes historiques ou de paysages époustouflants ? Chaque endroit sur cette liste promet une expérience unique et romantique. Préparez-vous à explorer des lieux magiques avec votre moitié. Là où la passion et l’aventure s’entremêlent harmonieusement.

Paris, France : la ville de l’amour

Paris représente LA destination emblématique pour les couples. Elle est surtout connue pour ses ruelles charmantes, ses cafés pittoresques, et ses monuments historiques. Flâner main dans la main le long de la Seine, admirer la Tour Eiffel illuminée la nuit, ou se perdre dans les musées et galeries d’art… Paris offre une multitude de moments romantiques.

Voici quelques idées d’activités à faire avec votre partenaire lors d’une escapade dans la ville de l’amour :

Croisière sur la Seine : profitez d’une croisière pour admirer les monuments parisiens depuis l’eau. C’est peut-être un peu cliché, mais c’est un incontournable si vous souhaitez un moment à deux unique. Prix pour couple : 58 euros (sans dîner) ;

profitez d’une croisière pour admirer les monuments parisiens depuis l’eau. C’est peut-être un peu cliché, mais c’est un incontournable si vous souhaitez un moment à deux unique. Prix pour couple : 58 euros (sans dîner) ; Pique-nique au Champ de Mars : savourez un pique-nique sous la Tour Eiffel ;

savourez un pique-nique sous la Tour Eiffel ; Visite du Musée Rodin : explorez les jardins magnifiques et les sculptures célèbres de Rodin ;

explorez les jardins magnifiques et les sculptures célèbres de Rodin ; Le Ballon de Paris Generali : dans le parc André Citroën, profitez d’une aventure de 10 minutes qui vous emmènera à 150 mètres d’altitude. Vous aurez une vue panoramique à 360° sur tout Paris. Prix pour adulte : 20 euros. Accessible aux fauteuils roulants et pour les bébés. Cependant, si vous attendez un heureux évènement, vous devrez patienter que bébé soit né pour monter dans cette attraction.

dans le parc André Citroën, profitez d’une aventure de 10 minutes qui vous emmènera à 150 mètres d’altitude. Vous aurez une vue panoramique à 360° sur tout Paris. Prix pour adulte : 20 euros. Accessible aux fauteuils roulants et pour les bébés. Cependant, si vous attendez un heureux évènement, vous devrez patienter que bébé soit né pour monter dans cette attraction. Le Paradox Museum à Paris 9e : c’est sûrement l’un des musées les plus en vogue de 2024. Ce lieu vous propose un parcours multisensoriel fascinant, mêlant illusion, immersion et surprises. Lassés des visites traditionnelles ? C’est l’endroit idéal pour étonner votre partenaire avec une expérience insolite à deux. Prix pour couple : 54 euros.

Santorin, Grèce : le paradis blanc et bleu

Santorin représente aujourd’hui l’une des destinations européennes les plus prisées par les couples et les jeunes mariés. Cette île volcanique grecque de la mer Égée est réputée pour ses plages magnifiques, ses villages pittoresques et ses paysages époustouflants. Elle offre une ambiance romantique et intime, parfaite pour des vacances en couple. De plus, vous y avez une variété d’activités divertissantes. En voici quelques-unes :

Coucher de soleil à Oia : admirez l’un des plus beaux couchers de soleil au monde. Information à prendre en compte : vous aurez à

admirez l’un des plus beaux couchers de soleil au monde. Information à prendre en compte : vous aurez à Baignade dans les sources chaudes : détendez-vous dans les sources chaudes près du volcan.

détendez-vous dans les sources chaudes près du volcan. Dégustation de vin : explorez les vignobles locaux et dégustez des vins de Santorin.

Bleu comme la sérénité, blanc comme le mariage ? Cette escapade lyrique peut être de bon augure pour votre couple.

Kyoto, Japon : dépaysement en amoureux

Kyoto est un havre de paix avec ses temples majestueux, ses jardins zen et ses cérémonies de thé traditionnelles. L’atmosphère tranquille et la beauté naturelle de Kyoto en font une destination romantique pour les couples.

Voici quelques exemples d’activités à faire en amoureux :

Visite du Temple Kinkaku-ji : découvrez le Pavillon d’Or et ses magnifiques jardins.

découvrez le Pavillon d’Or et ses magnifiques jardins. Balade dans le quartier de Gion : promenez-vous dans le quartier historique des geishas.

promenez-vous dans le quartier historique des geishas. Excursion à Hakone : découvrez les Onsen, des bains d’eau chaude naturelle avec des propriétés thermales . Avec en bonus : la vue sur le Mont Fuji.

découvrez les Onsen, des avec des . Avec en bonus : la vue sur le Mont Fuji. Plage d’Okinawa

N’hésitez pas à visiter Kyoto lorsque les cerisiers sont en fleurs pour des photos instagrammables.

Venise, Italie : la ville flottante

Venise est une ville construite sur l’eau, avec ses canaux sinueux, ses gondoles élégantes et ses palais historiques. La romance flotte dans l’air à Venise, rendant chaque coin de rue parfait pour des vacances en couple.

Découvrez une liste exhaustive de ce que vous pouvez faire avec votre moitié :

Promenade en gondole ;

Visite de la Place Saint-Marc : admirez la basilique et le palais des Doges ;

admirez la basilique et le palais des Doges ; Baignade à la plage du Lido ;

Voir un Opéra au théâtre La Fenice.

La Dolce Vita en amoureux, rien de mieux pour une belle idylle romantique.

Bali, Indonésie : un vent tropical dans votre couple

Bali est une île exotique avec des plages magnifiques, des forêts luxuriantes et une culture riche. Les couples peuvent se détendre sur des plages isolées, explorer des temples anciens et profiter de l’hospitalité balinaise.

Voici quelques activités prisées par les couples en vacances à Bali :

Massage en couple ;

Excursion à Ubud : découvrez les rizières en terrasse et les temples d’Ubud ;

Dîner sur la plage

Maldives : l’évasion ultime

Les Maldives sont synonymes de luxe et de tranquillité avec leurs eaux cristallines. Leurs bungalows sur pilotis et leurs plages de sable blanc séduisent de plus en plus les amoureux aux quatre coins du monde. C’est l’endroit rêvé pour des vacances en couple où vous pourrez vous détendre et vous reconnecter.

Pour profiter de votre séjour, voici un exemple de programme à suivre :

Plongée avec tuba : explorez les récifs coralliens colorés à deux ;

Dîner privé sous les étoiles sur une plage déserte ;

Croisière au coucher du soleil depuis un yacht privé.

Cinque Terre, Italie : un baiser entouré des villages colorés

Cinque Terre est une série de cinq villages pittoresques perchés sur des falaises surplombant la mer Ligure. Ce sont 5 villages classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Les ruelles étroites, les maisons colorées et les vues panoramiques en font une destination idéale.

Les activités à faire avec l’élu de votre cœur :

Randonnée sur les sentiers reliant les cinq villages ;

Dégustation de fruits de mer dans un restaurant local ;

Croisière en coucher de soleil à Riomaggiore

Bora Bora, Polynésie française : l’Éden du Pacifique

Bora-Bora est connue pour ses eaux turquoise, ses plages immaculées et ses bungalows sur l’eau. Cette île paradisiaque vous offrira une escapade romantique inoubliable.

Vous aurez l’embarras du choix quant aux activités proposées sur place :

Plongée sous-marine : explorez les jardins de corail et nagez avec les poissons tropicaux ;

explorez les jardins de corail et nagez avec les poissons tropicaux ; Excursion en bateau : faites le tour de l’île en bateau pour des vues imprenables ;

faites le tour de l’île en bateau pour des vues imprenables ; Dîner aux chandelles sur une plage privée ;

Balade sur le mont Oteman pour admirer le coucher de soleil ;

pour admirer le coucher de soleil ; Baignade à la plage naturelle de Matira.

Queenstown, Nouvelle-Zélande : une virée aux antipodes

Queenstown est une destination idéale pour les couples amateurs d’aventure. Entourée de montagnes et de lacs, cette ville offre une multitude d’activités en plein air. Les paysages sont à couper le souffle. C’est réellement une ville de plaisir. Outre ses bars, ses restaurants et son shopping réputés, elle fourmille d’activités toutes plus folles les unes que les autres.

Voici quelques activités palpitantes à effectuer lors de votre séjour :

Saut à l’élastique pour partager une montée d’adrénaline ;

Croisière sur le lac Wakatipu ;

Vol en hélicoptère ;

Saut en parachute ;

Skyline;

Escalade.

La capitale mondiale de l’aventure porte bien son nom.

Prague, République Tchèque : tombez sous le charme médiéval

Prague est une ville de contes de fées avec ses châteaux, ses ponts et ses rues pavées. Son architecture gothique et son atmosphère historique… Tout cela en fait une destination romantique pour les couples.

Voici quelques activités à faire en amoureux :

Promenade sur le Pont Charles ;

Visite du Château de Prague : explorez le plus grand château ancien du monde ;

explorez le plus grand château ancien du monde ; Croisière sur la Vltava ;

Accrochez un cadenas sur le pont de Mala Strana ;

Parcourir la Vieille-Ville en calèche ;

Déambuler dans le parc de Petřín ;

Dîner local aux chandelles autour de plats tchèques.

Quelle destination pour cette année ?

Les vacances en couple sont l’occasion parfaite pour raviver la flamme, découvrir de nouveaux horizons et renforcer votre complicité. En 2024, laissez-vous tenter par l’une de ces dix destinations exceptionnelles, chacune offrant un cadre idyllique pour des moments à deux. Vous perdre dans les ruelles pittoresques, se détendre sur les plages immaculées ou partir à l’aventure… Chaque voyage promet de sublimer votre amour. Laissez chaque destination raconter votre propre histoire d’amour.

