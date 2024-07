Planifier des vacances avec des enfants peut être un défi. Avec la bonne destination, toutefois, cela devient une expérience inoubliable pour toute la famille. Voyager en famille peut en effet être une aventure merveilleuse. Vous vous créez des souvenirs impérissables et renforcez les liens entre parents et enfants. Il existe des endroits magiques dans le monde qui offrent des expériences enrichissantes et amusantes pour les petits et les grands. Que vous soyez à la recherche d’excitation, de découverte ou de détente, ces destinations promettent des vacances avec des enfants inoubliables et pleines de joie.

Préparez-vous à découvrir des lieux où rires, émerveillement et moments partagés sont au rendez-vous. Voici notre sélection des 10 meilleures destinations pour des vacances avec des enfants, basée sur les attractions dans chaque pays ou ville.

Disneyland Paris, France : un monde magique à portée de main

Disneyland Paris est un incontournable pour des vacances avec des enfants. Situé à seulement 32 kilomètres de la capitale française, c’est une destination emblématique. Inauguré en 1992, ce parc d’attractions est le premier du genre en Europe et attire des millions de visiteurs chaque année. Le parc se divise en deux sections principales : Disneyland Park, où la magie des contes de fées prend vie, et Walt Disney Studios Park. Ce dernier offre un aperçu fascinant de l’industrie du cinéma.

Des manèges à sensations aux spectacles époustouflants, chacun aura sa partie de plaisir. Et oui, les parents n’y vont pas que pour amuser les enfants. Laissez la magie vous emporter également. Tout est pensé afin que tout le monde s’amuse, de 7 à 77 ans. En 2024 le billet adulte 1 jour/1 parc Disney est à partir de 62 € et peut atteindre 99 € en très haute saison. Le billet pour un enfant se situe entre 57 € et 91 €.

Disneyland Paris met un point d’honneur à offrir un séjour agréable et sans stress pour les familles. Des poussettes sont disponibles à la location, des aires de repos et de change sont disséminées dans tout le parc. Restaurants et hébergements confortables sont aussi à disposition.

En vidéo, le guide pour 2024 :

VOIR AUSSI : Où aller durant les vacances ? Top 10 des destinations préférées des Français en 2024 !

Legoland, Danemark : une aventure construite pour les enfants

Situé à Billund, le Legoland du Danemark est un parc d’attractions emblématique qui fait le bonheur des familles depuis son ouverture en 1968. Construit à côté de la première usine LEGO et de l’aéroport de la ville, ce parc est un véritable paradis pour les amateurs de LEGO de tous âges. Avec ses incroyables maquettes en briques, ses attractions palpitantes et ses zones de jeu interactives, Legoland Danemark offre une expérience inoubliable.

Dans ce pays scandinave, vous pourrez aussi passer de jolis moments familiaux dans les endroits suivants :

Les Jardins de Tivoli : l’un des plus anciens parcs d’attractions au monde (1843) ;

Le zoo de Copenhague : l’un des plus anciens et des plus respectés d’Europe. Il abrite plus de 3 000 animaux de 264 espèces différentes.

Par ici le guide pour 2024 :

VOIR AUSSI : Quelle destination pour une croisière de luxe ?

Thaïlande : l’aventure exotique pour toute la famille

La Thaïlande est très accueillante envers les familles. Les locaux adorent les enfants et veillent toujours à ce que les petits soient bien traités et s’amusent. Voici quelques-unes des meilleures attractions familiales à ne pas manquer en Thaïlande :

Dream World Bangkok : une variété de manèges, des montagnes russes, de carrousels et le « Snow Town ». Une zone de jeu enneigée où ils peuvent faire de la luge et jouer avec des bonhommes de neige. Ne manquez pas la parade quotidienne et les spectacles de cascadeurs et de magie.

Bangkok : une variété de manèges, des montagnes russes, de carrousels et le « Snow Town ». Une zone de jeu enneigée où ils peuvent faire de la luge et jouer avec des bonhommes de neige. Ne manquez pas la parade quotidienne et les spectacles de cascadeurs et de magie. Elephant Nature Park

Safari Park

Marine Park

Plage de Phuket (snorkeling, paddleboard…)

La Thaïlande est riche en histoire et en culture, offrant de nombreuses opportunités éducatives pour les enfants.

Ci-dessous un guide pour Dream World Bangkok 2024 :

Orlando, Floride, USA : la capitale mondiale des parcs à thèmes

Cette ville ensoleillée est une destination incontournable pour des vacances avec des enfants. Elle offre une concentration impressionnante de parcs à thèmes, de complexes de loisirs et d’attractions familiales. C’est le lieu rêvé pour des aventures magiques en famille pour ne citer que les suivants : Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld, Gatorland, ICON Park, etc.

En plus des célèbres parcs à thèmes, Orlando offre une multitude d’activités pour des vacances avec des enfants. De la nature aux aventures éducatives, voici quelques autres options pour enrichir votre séjour en famille :

Le Kennedy Space Center : une aventure spatiale éducative

Le Crayola Experience : un centre interactif où les enfants peuvent explorer leur créativité à travers une variété d’activités colorées.

Les Jardins Harry P. Leu

Le musée de la science WonderWorks

Ci-dessous, la vidéo d’un Français au parc d’Universal Studios :

Tokyo, Japon : un méli-mélo de plaisirs

La destination idéale pour des vacances avec des enfants curieux et les fans de manga et d’anime. Cette métropole dynamique garantit des aventures inoubliables pour toute la famille. Voici quelques idées d’activités à faire dans la capitale vibrante du Japon :

Tokyo Disneyland et DisneySea

Musée Ghibli : plongez dans l’univers magique des films de Hayao Miyazaki

TeamLab Borderless, un musée d’art numérique interactif

Musée Miraikan (National Museum of Emerging Science and Innovation)

La cuisine japonaise offre une multitude de plats que les enfants adorent, comme les sushis, les ramens, les tempuras et les sucreries japonaises. Ils y trouveront des alternatives rigolotes et originales de leurs snacks favoris (Lays KFC, Lays Sushi, etc.). Pour les fans d’anime, Tokyo est un paradis. Akihabara est le quartier emblématique pour tout ce qui concerne l’anime et le manga, avec des magasins spécialisés.

Dans ce short, une liste de 10 choses à faire avec vos enfants :

États-Unis : un road trip au pays des cow-boys

Le pays des cow-boys, des hamburgers et des grands espaces sauvages est une destination de rêve et un immense terrain de découverte pour les petits voyageurs. Les villes comme Las Vegas, Los Angeles et San Francisco sont emblématiques. C’est toutefois dans ses parcs naturels que se révèle l’âme de l’Ouest américain.

Les enfants adoreront le circuit suivant :

Yellowstone National Park (Wyoming) pour le spectacle incroyable des geysers ;

Les Rocheuses, pour débusquer les « Big Five » américains ;

Les séquoias géants en Californie ;

Les habitations troglodytiques de Mesa Verde (Colorado) où vivaient des tribus indiennes ;

Le Grand Canyon (Arizona) pour une balade vertigineuse…

D’ailleurs, Disneyland n’est pas loin. Vos enfants pourraient ne pas vous pardonner si vous n’y consacrer pas quelques heures.

Dubaï, Émirats Arabes Unis : une destination tendance

Cette métropole ultramoderne est célèbre pour ses gratte-ciels impressionnants, ses centres commerciaux luxueux et ses activités innovantes. Vos enfants vont adorer explorer cette ville fascinante et partager leurs aventures sur leurs réseaux sociaux. De parcs à thèmes époustouflants à des expériences culturelles uniques, Dubaï promet des vacances mémorables pour toute la famille. Voyez par vous-même :

IMG Worlds of Adventure : le plus grand parc à thème intérieur au monde ;

Dubai Aquarium & Underwater Zoo ;

Global Village pour un tour du monde en un jour ;

Ski Dubaï

Une excursion dans le désert de Dubaï : Safari en 4×4, balade à dos de chameau, camp bédouin et sandboarding.

Avec des enfants accros aux réseaux, voici une vidéo d’incontournables à Dubaï :

Écosse, Royaume-Uni : un pays de légendes et d’aventures familiales

L’Écosse est une destination enchantée même si elle ne vient pas en premier à l’esprit pour des vacances avec enfants. Et pourtant elle offre un large éventail d’attractions qui ne manqueront pas d’éveiller leur curiosité. Voici quelques lieux à visiter lors de votre passage :

Le fameux Château d’Édimbourg et The Crown Jewels ;

Le Château de Stirling ;

Les châteaux hantés ;

Le Centre de découverte du Loch Ness, situé à Drumnadrochit ;

Croisière sur le Loch Ness ;

Le Musée des Sciences de Glasgow ;

Planétarium et The Big Explorer…

Espagne : le pays des plages et des attractions

C’est le combo parfait pour des vacances réussies avec vos enfants. La ville offre un mélange parfait de plages ensoleillées, de villes historiques et de parcs d’attractions passionnants. Avec son climat agréable, sa culture riche et sa cuisine délicieuse, l’Espagne promet des aventures inoubliables pour toute la famille.

Suivez le guide pour un programme bien rempli :

PortAventura World: PortAventura Park, Caribe Aquatic Park et Ferrari Land;

Parc Güell (conçu par Antoni Gaudí)

Aquarium de Barcelone (l’un des plus grands d’Europe) ;

Plage de la Barceloneta ;

Parc du Retiro : les enfants peuvent découvrir la magie du Palais de Cristal.

Zoo Aquarium de Madrid ;

Musée du Prado

La Costa del Sol

Bioparc Fuengirola

Parc d’attractions Tivoli World*

Sea Life Benalmádena

Sydney, Australie : aventures urbaines et naturelles

Sydney est une destination de rêve et pas seulement pour les adultes. Les chérubins y trouvent aussi leur compte. Et cela, grâce à une combinaison parfaite de beauté naturelle, de culture vibrante et d’attractions familiales.

Voici quelques lieux et attractions à faire en famille :

Le zoo de Taronga ;

Sky Safari;

L’Aquarium de Sydney à Darling Harbour ;

Le Royal Botanic Garden ;

The Calyx: une attraction unique avec ses expositions botaniques interactives et ses spectacles floraux ;

Bondi Beach pour le surf ;

Manly Beach et le Manly Sea Life Sanctuary;

Plage de Coogee ;

Luna Park Sydney…

Partager des moments avec vos enfants durant ces vacances

Comme le dit si bien l’adage : « le voyage forge la jeunesse ». Voyager avec des enfants est une expérience enrichissante qui ouvre les portes de l’émerveillement et de la découverte. Chaque destination offre son lot de surprises, d’apprentissages et de moments de bonheur partagé. En choisissant des lieux adaptés aux familles, vous garantissez à vos enfants des vacances mémorables. Et pour les parents ? Une parenthèse de détente et de complicité.

Planifier des vacances avec des enfants peut être simplifié en choisissant des destinations adaptées. Mais aussi et surtout : en proposant des activités qui captivent leur intérêt. Alors, laissez-vous inspirer par ces destinations et préparez-vous à vivre des aventures extraordinaires en famille. Parce que voir le monde à travers les yeux de vos enfants rend chaque voyage unique et extraordinaire.

Notez cet article