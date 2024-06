Quelle destination pour une croisière de luxe ?

Besoin de changer de décor ? Réservez sans tarder une croisière de luxe ! Mais quelle destination allez-vous retenir ? Vous êtes perdu ? CroisieredePrestige vous propose quelques idées de séjours inoubliables pour vos vacances !

Une croisière somptueuse dans les Fjords norvégiens

Avez-vous entendu parler de Sognefjord, le fjord le plus long au monde ? Il se situe en Norvège. Mais le pays compte pas moins d’un millier de fjords, dont certains sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Allez à leur découverte en embarquant pour une croisière est l’occasion idéale de profiter de panoramas somptueux. Le dépaysement est assuré devant cette nature. En effet, si les fjords étaient auparavant des glaciers, aujourd’hui, leurs eaux cristallines (douces et salées à la fois) offrent un paysage incroyable, bordés par d’immenses falaises. Vous serez également en admiration devant la faune et la flore norvégienne.

Maintenant, vous pouvez aussi opter pour une croisière un peu plus longue, car d’autres pays ont des beautés à vous révéler. C’est le cas du Groenland et de l’Islande. Comment ne pas évoquer Hvalfjörður, connu sous le nom du fjord de la baleine à proximité de Reykjavik ?

Quoi qu’il en soit, CroisieredePrestige vous conseille de réserver un voyage entre mai à septembre. Ainsi, vous éviterez la présence de la neige et la période où les températures sont glaciales.

À la découverte du Canada et de l’Alaska par la mer

Le Canada et l’Alaska font aussi partie des destinations qui font rêver bon nombre d’entre nous. La possibilité de rencontrer des animaux typiques de ce coin du monde est certainement une des explications. Baleines, ours blancs, caribous… Vous avez envie de les observer ? Que ce soit depuis le navire ou lors d’une excursion, créez-vous des souvenirs inoubliables avec CroiseredePrestige, si tel est votre rêve !

Vous aimez le grand air et les randonnées sauvages ? Profitez des escales proposées par le bateau Queen Elizabeth pour vous aérer et partir à la découverte de lieux dépaysants et variés comme :

la ville de Juneau

le village Chignik

le fjord Tracy Arm

la cascade Nugget Falls

le glacier Mendenhall.

Convaincu par cette destination ? CroisieredePrestige vous invite à partir en juin ou en juillet, pour profiter de températures autour de 20°C ! Ainsi, vous pourrez pleinement profiter de vos randonnées sportives.

Sous le soleil des Seychelles

Les Seychelles est certainement la destination la plus romantique que vous pouvez envisager avec votre moitié. Situées dans l’océan Indien, vous pourrez profiter de la chaleur du soleil, mais également du paysage avec de magnifiques lagons.

Avec pas moins de 115 îles, la capitale des Seychelles, Victoria, se situe sur l’île de Mahé. Lors d’une escale, vous pourrez en profiter pour la visiter et goûter aux produits locaux. Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs.

Mais une croisière avec CroisieredePrestige , c’est aussi s’émerveiller devant les fonds marins des Seychelles. Alors, laissez-vous tenter par le snorkeling. Et pas besoin de savoir plonger. Cette activité est accessible à tous, du moment que vous savez nager. Équipé d’un masque et d’un tuba, vous évoluerez en eau peu profonde pour observer la faune et la flore sous-marine.

Vous ne savez pas quand partir ? Avec une moyenne de 30 degrés, réservez votre croisière entre les mois d’avril et juin. Ainsi, vous pourrez commencer votre bronzage avant l’été !

Une croisière dans les Caraïbes

Envie de soleil ? Tout comme les Seychelles, les Caraïbes vous tendent les bras. Profitez de la chaleur à bord d’un navire de croisière et prenez la direction des USA, de Cuba, du Mexique, des Îles Caïmans, de la Jamaïque… L’idéal est de partir entre novembre et mai pour faire le plein de vitamines D avec le soleil. Libre à vous de réserver une croisière d’une à deux semaines, en fonction de vos envies.

Quoi qu’il en soit, les plages de sable fin et les eaux turquoise vous permettront d’avoir un paysage de carte postale devant vos yeux. N’oubliez pas de partir à la découverte de la barrière de corail, si vous aimez la plongée sous-marine. Et lors des escales, l’histoire de la ville et du pays seront l’occasion de vous enrichir culturellement, sans oublier la gastronomie locale et les échanges avec la population.

