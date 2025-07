Êtes-vous quelqu’un de cool ? La science vous le dit !

Des couloirs d’universités américaines aux rues animées de Lagos, un même phénomène intrigue les chercheurs en psychologie sociale : certaines personnes parviennent à exercer une influence marquée sans jamais revendiquer de pouvoir. Elles sont juste… cool. Elles dégagent une forme de magnétisme social, une liberté tranquille qui force l’admiration. Et vous, vous êtes « cool » ? La science vous le dit !

Une étude se penche sur ce qui fait qu’une personne est « cool »

Une vaste étude internationale, menée entre 2018 et 2022 sur plus de 6000 personnes dans 13 pays (États-Unis, Chine, Inde, Nigeria, Allemagne, Chili, etc.), a tenté de percer ce mystère. Pilotée par les chercheurs Caleb Warren et Todd Pezzuti, et publiée dans le Journal of Experimental Psychology, elle dresse un portrait inattendu de ce que le monde entier considère aujourd’hui comme « cool ».

Initialement associé aux contre-cultures afro-américaines des années 1940, le mot “cool” a ensuite migré dans les milieux artistiques et contestataires : beatniks, punks, rappeurs, avant d’être adopté (et parfois dénaturé) par le mainstream.

Mais depuis quelques années, il a pris une autre tournure. Être cool, ce n’est plus seulement s’opposer aux normes : c’est façonner une influence sans jamais la réclamer.

Selon Caleb Warren, le cool « défie les normes, inspire le changement et fait avancer la culture », disait-il au New York Post en 2023.

Ces individus n’occupent pas forcément des postes de pouvoir formels. Pourtant, leur comportement, leur liberté de ton, leur manière de vivre hors des sentiers battus leur confèrent une aura de prestige. Dans un monde saturé de messages, d’images, de règles… ils captent l’attention en semblant ne rien faire pour l’obtenir.

VOIR AUSSI : « Qui se ressemble s’assemble », la science prouve que c’est vrai

Les 6 traits qui font que vous êtes cool

Que l’on soit à Séoul, à Sydney ou à Santiago, la perception de la coolitude reste étrangement stable. L’étude de Warren et Pezzuti, citée notamment par Unilad et analysée dans le New York Post, révèle six traits clés associés à ces figures influentes :

L’extraversion : elle désigne une tendance à être sociable, expressif, énergique, tourné vers l’extérieur et stimulé par l’interaction sociale.

: elle désigne une tendance à être sociable, expressif, énergique, tourné vers l’extérieur et stimulé par l’interaction sociale. L’hédonisme. C’est une philosophie de vie centrée sur la recherche du plaisir, du bien-être et de l’évitement de la souffrance.

C’est une philosophie de vie centrée sur la recherche du plaisir, du bien-être et de l’évitement de la souffrance. La puissance perçue. Elle désigne l’impression qu’un individu dégage de contrôle, d’influence ou d’autorité, indépendamment de son pouvoir réel.

Elle désigne l’impression qu’un individu dégage de contrôle, d’influence ou d’autorité, indépendamment de son pouvoir réel. Le goût de l’aventure. Il reflète une attirance pour la nouveauté, le risque, l’exploration et les expériences sortant de la routine quotidienne.

Il reflète une attirance pour la nouveauté, le risque, l’exploration et les expériences sortant de la routine quotidienne. L’ouverture d’esprit. Elle désigne la capacité à accueillir des idées, croyances ou modes de vie différents, sans jugement ni fermeture mentale.

Elle désigne la capacité à accueillir des idées, croyances ou modes de vie différents, sans jugement ni fermeture mentale. Et l’autonomie. C’est la capacité à penser, décider et agir par soi-même, sans dépendre constamment des autres ou des normes imposées.

Des traits qui, pris ensemble, dessinent un profil atypique, loin de celui des simples “gentils”, souvent décrits comme chaleureux, calmes ou conformistes. Les personnes cool semblent, elles, conjuguer sociabilité et transgression.

Elles plaisent parce qu’elles osent. Parce qu’elles s’autorisent à être différentes sans jamais en faire un étendard militant. Bref, si vous cumulez ces 6 traits, il semblerait que vous soyez « cool » !

Notez cet article