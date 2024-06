Relayée par Tuxboard, cette illusion d’optique est très utile pour en savoir plus sur vous. Que voyez-vous en premier dans ce test ? Selon votre réponse, cela révèle quelque chose sur votre caractère profond. Et ce qui est cool, c’est que nous vous avons rajouté un petit bonus à la fin de l’article 🙂

Test : Que voyez-vous en premier dans cette illusion ?

Regardez l’image ci-dessous, ne réfléchissez pas trop, regardez simplement quelques secondes. Que voyez-vous en tout premier ? Selon votre réponse, cela veut dire quelque chose sur votre personnalité.

En effet, dans une illusion d’optique que vous n’avez jamais vu, cela fait appel à l’instinct de votre cerveau. Ce dernier va utiliser vos expériences passées pour trouver une solution à cette image à double sens. Et, généralement, les personnes qui ont des expériences passées similaires voient aussi la même chose en premier dans l’illusion et ils ont également des traits de personnalités qui sont communs.

Ce n’est pas une science exacte, mais une question de probabilités, mais souvent, ça fonctionne pas mal. Allez, regardez l’image et dites-nous ce que vous avez remarqué dans les premières secondes.

Vous avez vu les pommes en premier

Si vous avez vu les deux pommes croquées en premier, et uniquement les pommes, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui a un très fort potentiel en vous, vous pourriez accomplir de grandes choses, mais vous avez un handicap qui vous empêche d’oser et de mettre toutes les chances de votre côté : votre manque de confiance en vous.

Vous avez certainement vécu des choses difficiles par le passé et cela a ébranlé votre estime de vous-même. Malheureusement, cela a eu pour effet de vous replier sur vous-même. Vous essayez de vous protéger par l’humour, vous êtes quelqu’un de très drôle qui utilise souvent l’autodérision et l’humour pour rendre les situations plus vivables.

Mais surtout, vous êtes quelqu’un qui a tendance à vous oublier pour les autres. Vous êtes généreux, vous préférez offrir que recevoir et vous voulez toujours rendre heureux vos proches, quitte à vous priver.

Et majoritairement, même dans votre travail, vous ne savez pas dire non. Cela vient de votre manque de confiance. Pourtant, si vous aviez un peu plus d’assurance, vous pourriez tout réussir, avoir des responsabilités, beaucoup d’argent, être plus heureux de manière générale.

Vous avez vu le visage en premier

Vous avez vu le visage noir entre les deux pommes (cela fonctionne si vous avez vu les pommes, puis quelques secondes après le visage. Par contre, si vous n’avez pas du tout vu le visage de vous-même, vous n’êtes pas concerné) ?

Cela voudrait dire que vous êtes une personne atypique de caractère. Lorsque vous croisez le chemin de quelqu’un, vous êtes remarquable, unique, on se souvient de vous. Et cela vient du fait que vous êtes une personne qui a une manière de penser très différente, ce qui fait votre charme. Lorsque vous aimez quelque chose, c’est à fond.

Vous êtes quelqu’un de passionné, qui s’émerveille de beaucoup de choses, sans forcément faire attention aux éléments aux alentours. Vous êtes aussi quelqu’un de déterminé, de courageux, qui a des craintes mais qui sait les surmonter pour aller au-delà de vos limites, et notamment pour rendre heureux ce que vous aimez.

Vous êtes aussi une personne qui analyse beaucoup, qui a un sens de la logique très impressionnant et votre intelligence fait que vous êtes souvent incompris par les autres.

Bonus : Choisissez la pomme que vous préférez, faites le test !

Tout le monde peut voir les pommes, mais peu de gens peuvent voir le visage instinctivement. Mais, la pomme croquée que vous choisissez veut également dire beaucoup sur vous. Laquelle préférez-vous ? Faites ce second test bonus !

Vous préférez la pomme rouge

Si vous préférez la pomme rouge située à gauche, cela voudrait dire que vous êtes une personne plutôt créative de nature. Vous êtes quelqu’un qui a de l’imagination, qui a de bonnes idées en tête, et donc qui peut proposer de très bonnes initiatives. C’est une âme d’ingénieur, qui a vraiment une manière de voir les choses très atypique, très singulière, très intéressante finalement, qui sort du lot.

Vous préférez la pomme verte

Si vous avez choisi la pomme verte située à droite, cela voudrait dire que vous êtes une personne plutôt analytique de nature. Cela signifie que vous êtes quelqu’un qui a l’habitude de réfléchir en analysant chaque situation. Vous avez la faculté de mettre en relation vos souvenirs, vos expériences passées et diverses autres infos, en très peu de temps. Cela fait de vous une personne qui peut prendre du recul très vite. C’est un vrai superpouvoir.

