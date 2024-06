Test : choisissez une plante et découvrez votre pire défaut

L’autre jour, vous aviez bien aimé ce petit test où vous deviez choisir votre petit-déjeuner préféré. Nous sommes donc de retour avec un autre test de personnalité exclusif à Numedia : choisissez votre plante d’intérieur et découvrez ce qu’elle dit de votre pire défaut.

Le principe est très simple, voici trois plantes d’intérieur, vous devez simplement choisir celle que vous préférez parmi elles. Ne réfléchissez pas trop, choisissez celle qui vous attire le plus dès le premier regard.

La plupart des gens avec des expériences passées similaires ont aussi des goûts en commun et des traits de personnalité en commun. C’est une question de probabilité, mais si vous choisissez sans réfléchir, vous avez de grandes chances de tomber sur votre véritable pire défaut.

Vous avez choisi la Monstera deliciosa

Si vous avez choisi la très belle Monstera deliciosa, avec ses grandes feuilles trouées et son allure majestueuse, cela voudrait dire que votre pire défaut réside dans votre force de caractère.

En effet, on dit de vous que vous avez un caractère bien trempé et c’est totalement vrai, vous n’aimez pas vous laisser marcher dessus et encore moins qu’on vous manque de respect.

Comme la Monstera qui est une plante tropicale et épiphyte (capable de se développer en s’accrochant à des branches), vous êtes une personne forte et courageuse, solide sur vos appuis.

Mais aussi, vous êtes assez sanguine, parfois un peu susceptible, vous avez du mal à apprécier et à encaisser la critique que vous prenez toujours à cœur.

D’ailleurs, vous prenez tout à cœur : quand vous aimez, c’est à fond, quand vous faites un projet, vous êtes perfectionniste et quand vous détestez, c’est au-delà des montagnes.

Vous avez choisi l’orchidée

Si vous avez choisi l’orchidée comme plante préférée, vous avez donc choisi la seule plante fleurie du lot, cela veut dire que vous êtes une personne très sensible. Ce peut être une qualité comme un gros défaut.

Votre sensibilité naturelle fait que vous êtes quelqu’un d’empathique, qui a les mots justes, qui sait écouter les autres, être le bon confident, et qui sait même conseiller autrui mieux que vous n’arrivez à vous conseiller vous-même. Vous êtes aussi très généreux de nature.

Néanmoins, votre gentillesse fait que vous avez du mal à dire non et donc il arrive souvent que vous vous embarquiez dans des choses que vous n’avez pas envie. Cela peut vous rendre non seulement à fleur de peau, mais aussi vous avez l’air d’une personne très confuse dans vos choix et vos décisions.

Votre sensibilité fait que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez donc tendance à laisser s’installer les non-dits, à ne pas dire ce que vous avez sur le cœur et à encourager, sans le vouloir, les maladresses et les malentendus.

Vous désirez toujours que les autres brillent et grandissent comme des fleurs prêtes à être butinées, mais comme le corps de l’orchidée, vous vous laissez souvent de côté et vous avez tendance à vous oublier.

Vous avez choisi la chaîne de cœurs

Si vous avez choisi la Ceropegia woodii, aussi appelée la chaîne de cœurs, cela voudrait dire que votre pire défaut, c’est votre éternelle méfiance.

Vous avez généralement peu confiance en vous et c’est vrai que cette facette de vous-même fait que vous avez du mal aussi à faire confiance aux autres. Cela fait que vous avez aussi du mal à rencontrer de nouvelles personnes, à discuter, à engager une conversation et plus largement, vous avez du mal à oser.

Pourtant, comme la chaîne de cœur, chaque maillon est important dans la chaîne de la vie. L’humain est un animal social qui a besoin des autres à certains niveaux de sa vie. Tant que vous n’aurez pas un peu plus confiance en vous, faire confiance aux autres sera difficile.

Pour vous, les autres peuvent toujours vous trahir, retourner leur veste, vous abandonner, vous faire du mal, vous décevoir, comme c’est arrivé tant de fois dans votre passé.

Voilà, vous connaissez votre pire défaut !

