Test : Choisissez un chat et révélez votre personnalité !

En exclusivité sur Numedia, nous vous proposons maintenant un tout nouveau test de personnalité très sympa à faire et sans prise de tête. L’idée est simple, nous vous proposons trois images et vous ne devez en choisir qu’une seule, sans réfléchir, la photo qui vous attire le plus.

Le jeu du choix est très utile en psychologie pour en savoir plus sur quelqu’un. Pour cause, en général, les gens sui ont vécu des expériences passées similaires ont tendance à faire le même choix instinctif, avoir la même image qui attire leur regard. Et ces personnes, aux expériences passées semblables, ont souvent aussi des traits de caractère communs.

Justement, testons l’hypothèse, regardez ces trois chats et choisissez-en un, celui que vous préférez le plus, dès le premier coup d’œil.

Vous avez choisi le premier chat : le maine coon

Si vous avez choisi le premier chat, soit le maine coon, cela voudrait dire que vous êtes une personne très attachée à ceux que vous aimez. Pour eux, vous pourriez tout faire, quitte à vous sacrifier. Vous avez une âme de lion, très digne, franc et courageux.

Et souvent, toutes ces qualités, vous les mettez au profit de vos proches, toujours dans leur intérêt. Généreux, vous aimez aider les autres, mais aussi offrir pour décrocher un sourire à ceux que vous aimez.

Vous avez choisi le second chat : le persan chinchilla

Si vous avez choisi le second chat, donc le persan chinchilla blanc, cela voudrait dire que vous êtes une personne très fougueuse, qui aime l’aventure, vivre à l’instinct et qui n’aime pas trop l’ennui et la routine. Quand vous faites quelque chose, c’est à fond, avec perfectionnisme parfois.

On dit de vous que vous êtes plein de surprises, de ressources et votre intelligence a toujours tendance à surprendre vos interlocuteurs. Curieux, c’est votre moteur dans la vie : la découverte.

Vous avez choisi le troisième chat : le chat noir

Si vous avez choisi le troisième chat, donc le chat noir, cela voudrait dire que vous êtes une personne indépendante. Vous aimez bien agir seul, mais surtout réfléchir par vous-même. De manière générale, vous n’aimez pas trop les ordres, la hiérarchie.

On dit de vous que vous êtes très intelligent, mais très têtu aussi. Droit dans vos idées, vous demeurez quand même l’une des personnes les plus ouvertes d’esprit et tolérantes qui existe.

Alors, vous avez aimé ce petit test ? Si vous aimez bien ce genre de jeu, vous pouvez aussi essayer celui-ci : le papillon que vous choisissez en dit davantage sur vous.

