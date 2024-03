Test : Choisissez un cercle et révélez votre personnalité

En psychologie, il peut arriver que des patients soient menés à jouer au jeu du choix. L’idée est simple. On vous présente plusieurs images et vous devez choisir celle qui vous attire le plus. Et voici justement un petit test de personnalité pour vous.

Test de personnalité : choisissez un cercle

Le jeu du choix est idéal pour en savoir davantage sur quelqu’un. Pourquoi ? Parce qu’en général, les gens qui ont des expériences passées similaires ont aussi des traits de personnalité en commun. C’est une affaire de probabilité et non une science exacte, mais généralement les gens qui choisissent la même image au jeu du choix ont des traits de caractère communs.

Cela vient du fait que le cerveau est naturellement attiré par une image plutôt que les autres, de manière instinctive. Et votre instinct est directement lié à vos expériences passées.

Et justement, voici un petit test pour vous. Regardez les trois cercles ci-dessous, choisissez-en un seul sans réfléchir, celui qui attire votre regard.

Vous avez voici l’image 1

Si vous avez choisi le premier cercle, cela voudrait dire que vous êtes une personne déterminée, rien ne peut vous arrêter. Un obstacle ? Vous le surmontez avec courage.

On peut aussi dire de vous que vous êtes perfectionniste, quand vous faites quelque chose, c’est à fond. Un vrai leader dans l’âme en somme, même si vous êtes globalement quelqu’un de solitaire qui aime penser par lui-même.

Vous avez choisi l’image 2

Si vous avez choisi le second cercle, cela voudrait dire que vous êtes une personne remplie de sagesse. Vous êtes quelqu’un d’observateur, qui aime écouter les autres et tirer des conclusions.

Tolérant, vous voyez toujours le positif dans chacun, ce qui ne vous empêche pas d’accepter les petits défauts de vos proches, c’est d’ailleurs ce que vous aimez chez eux.

Vous avez choisi l’image 3

Si vous avez choisi le cercle 3, cela voudrait dire que vous êtes une personne très authentique et franche. Vous pourriez tout faire pour votre famille et vos amis, et pour vous, vos racines sont tout. Pour ceux que vous aimez, vous pourriez soulever des montagnes.

En plus de cela, vous êtes quelqu’un de très généreux, vous préférez donner que recevoir. Et vous exprimez toujours vos sentiments avec intensité, sans vous cacher.

