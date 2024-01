Test de personnalité : quel dieu mythologique êtes-vous ?

Vous aimez les tests ? Si c’est le cas, nous avons un petit test de personnalité pour vous. Répondez à ces dix questions et comptez vos points au fur et à mesure (vous pouvez les noter à côté aussi) puis découvrez lequel de ces dieux mythologiques vous êtes !

Question 1 : À votre avis, quel est votre pire défaut ?

Je pense que je suis beaucoup trop perfectionniste. (1 point)

Sanguin, j’avoue que je pars au quart de tour. (2 points)

Je suis beaucoup trop timide ! (3 points)

J’ai toujours la tête en l’air, j’oublie tout. (4 points)

Question 2 : Et quelle est votre plus grande qualité alors ?

Je suis très généreux, j’aime donner plutôt que recevoir. (1 point)

Je suis une personne très franche, je déteste le mensonge. (2 points)

Je pense être une personne très logique, je réfléchis vite. (3 points)

Je suis humble, je n’aime pas être au centre de l’attention et avoir des compliments pour mes actions. (4 points)

VOIR AUSSI : Test de vue : Arriverez-vous à trouver les 16 animaux cachés ?

Question 3 : Quel est votre plat préféré si vous deviez choisir ?

Sans hésitation, un plat de pâtes comme des pâtes bolognaises, carbonara. (1 point)

Des tapas, j’adore les petits mets, les tartines, les repas à partager. (2 points)

La nourriture asiatique de type nouilles, sushis, sucré/salé. (3 points)

Rien ne vaut la viande comme un steak ou un poulet avec des frites. (4 points)

Question 4 : À votre avis, quelle est la chose la plus importante dans la vie ?

Avoir un métier qui nous plait et une bonne carrière. (1 point)

Passer du temps avec sa famille et construire son foyer. (2 points)

Passer du temps avec ses amis et faire des rencontres. (3 points)

Combattre les injustices et aider les autres. (4 points)

Question 5 : Quel est votre type de films préféré ?

Je préfère les films d’action ou les thrillers. (1 point)

Les films romantiques ou les comédies. (2 points)

Je suis adepte des films de science-fiction ou de fantasy. (3 points)

Je préfère les séries aux films. (4 points)

VOIR AUSSI : Test de QI : qu’est-ce qui ne va pas dans cette image ?

Question 6 : Si vous aviez un superpouvoir, lequel choisiriez-vous ?

Je préfèrerais voyager dans le temps. (1 point)

Ce serait génial de pouvoir lire dans les pensées. (2 points)

Manier le feu avec mes mains ! (3 points)

Se téléporter, sans hésitation. (4 points)

Question 7 : Un ami à vous se moque de vous, comment réagissez-vous ?

Vous ne dites rien, vous encaissez. (1 point)

Vous rigolez aussi et adoptez l’autodérision. (2 points)

Vous lui dites de se calmer. (3 points)

Vous partez et vous le rayez de votre vie. (4 points)

VOIR AUSSI : Test de personnalité : l’œil que vous choisissez révèle votre caractère !

Question 8 : Dans quel ordre vous préparez-vous le matin ?

Petit-déjeuner, lavage de dents, douche, habillage. (1 point)

Douche, habillage, petit-déjeuner, lavage de dents. (2 points)

Petit-déjeuner, douche, habillage, lavage de dents. (3 points)

Lavage de dents, douche, habillage, petit-déjeuner. (4 points)

Question 9 : Quelle douleur est la pire selon vous entre ces quatre ?

Le mal de ventre. (1 point)

La douleur à la tête. (2 points)

Le mal de dos / de cou. (3 points)

Les douleurs aux dents. (4 points)

Question 10 : Quel est votre animal totem selon vous ?

Certainement le chat, habile et manipulateur (1 point)

Le loup, solitaire et redouté. (2 points)

La chouette, intelligente et sensible. (3 points)

Le chien, sociable et généreux. (4 points)

VOIR AUSSI : Test : la forme de votre index révèle votre personnalité

De 10 à 15 : Vous êtes le dieu égyptien cosmique Horus

Vous êtes le mythique dieu égyptien Horus, connu pour être le roi des dieux, le dieu cosmique assimilé au ciel et au soleil. Une divinité à la tête de faucon, protecteur des pharaons, dieu créateur, royal, le gardien. Protection et puissance sont ses maîtres mots.

De 16 à 20 : Vous êtes la déesse grecque de la sagesse et des combats Athéna !

Vous êtes la célèbre déesse Athéna selon ce test de personnalité. Une déesse iconique représentant à la fois la sagesse, l’intelligence, les arts, mais aussi le combat et la guerre. Courage et réflexion sont ses maîtres mots.

De 21 à 27 : Vous êtes la déesse nordique de la fertilité et de l’amour Freya !

Vous êtes la déesse Freya ou Frejya. Elle est, dans le panthéon nordique, la déesse de la fertilité, de l’amour, de la beauté, de la terre mais aussi de la luxure. Elle est aussi connue pour mener les guerriers au combat.

VOIR AUSSI : Test de vue : vous avez 10 secondes pour trouver tous les chats dans l’image

De 28 à 34 : Vous êtes le dieu nordique du tonnerre Thor !

Vous êtes le dieu nordique Thor, le dieu du tonnerre, fils d’Odin, le dieu souverain. Défenseur de Midgard et grand guerrier, il est le dieu de la force, mais aussi du courage et de la fraternité.

De 35 à 40 : Vous êtes le dieu grec des océans Poséidon !

Vous êtes Poséidon, le dieu de la mer et des tempêtes. Il est aussi associé à la puissance des éléments comme le vent, et comme les animaux qui foulent la terre comme les chevaux et les taureaux.

Alors, quel dieu avez-vous eu lors de ce petit test de personnalité ? Dites-le-nous dans les commentaires et comparez vos résultats.

Notez cet article