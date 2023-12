L’autre jour, vous aviez bien aimé notre test qui révélait votre personnalité en fonction de la forme de votre index. Nous sommes donc de retour avec un autre test, celui de l’œil.

L’idée est simple : nous vous présentons 7 dessins d’œils différents et vous devez choisir celui que vous aimez le plus, qui vous attire le plus.

En psychologie, l’œil que vous choisissez révèlerait un trait de caractère que vous avez. Ce n’est pas une science exacte car l’humain est bien plus complexe que cela.

Toutefois, au niveau statistique, les gens qui choisissent le même œil partageraient des traits de personnalité similaires. Allez, regardez et choisissez un œil sans réfléchir !

Vous avez choisi l’œil numéro 1

Si vous avez choisi le premier dessin, cela voudrait dire que vous êtes une personne très généreuse, honnête dans vos paroles, mais aussi très familiale. Vous pourriez tout faire pour vos proches et vous ne supportez pas qu’on vous mente ou de mentir aux autres.

D’ailleurs, vous préférez majoritairement offrir que recevoir. Le sourire sur le visage de ceux que vous aimez est une des choses les plus importantes pour vous. C’est d’ailleurs pour ça que vous êtes une personne très drôle aussi, vous aimez faire rire autrui.

Vous avez choisi l’œil numéro 2

Si vous avez choisi le second œil, cela voudrait dire que vous êtes une personne majoritairement réfléchie et intelligente. Vous avez un caractère un peu plus calme, raisonnable, posé et vous aimez aussi observer ce qui vous entoure.

Curieuse de nature, vous êtes une personne qui s’émerveille facilement autant qu’elle est facile à désillusionner. Analytique d’un côté et rêveuse de l’autre, vous êtes quelqu’un qui a tout pour réussir, mais vous vous mettez souvent des bâtons dans les roues. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes plein de ressources.

Vous avez choisi l’œil numéro 3

Si vous avez choisi le troisième dessin, cela voudrait dire que vous êtes une personne très sensible, qui a vécu des choses douloureuses. Toutefois, vous êtes une personne qui n’aime pas montrer trop vite ce qu’elle ressent.

Courageuse et déterminée, vous êtes une personne qui ose, qui y va au culot et que fonce sans se retourner. Une chose que vous a apprise la vie car, trop gentil, vous avez appris à aller de l’avant, à dire non et à agir plutôt que d’intérioriser. Franche, fougueuse, vous avez tout pour devenir un leader pour les autres.

Vous avez choisi l’œil numéro 4

Si vous avez préféré le quatrième dessin, cela voudrait dire que vous êtes une personne charmeuse, romantique, mais aussi charismatique. Vous attirez les gens, que ce soit par votre humour, votre bienveillance ou par votre côté mystérieux.

On dit aussi de vous que vous êtes un parfait psy pour les autres, vous aimez écouter et conseiller vos proches dans le besoin. D’ailleurs, vous avez toujours le mot pour réconforter et faire rire ceux que vous aimez.

Vous avez choisi l’œil numéro 5

Si vous avez bien aimé l’œil 5, cela voudrait dire que vous êtes une personne très ouverte d’esprit. C’est ce qui fait votre charme et votre caractère bien trempé : vous avez des valeurs et vous osez les défendre. Par ailleurs, vous voulez que les autres aussi puissent jouir paisiblement de leurs convictions.

Vous détestez l’injustice, et votre âme tolérante fait que vous voulez toujours donner la parole à ceux qui en ont besoin. Votre générosité et votre ouverture d’esprit fait de vous un parfait allié dans tous les combats.

Vous avez choisi l’œil numéro 6

Si vous avez choisi le dessin numéro 6 de ce test de personnalité, cela voudrait dire que vous êtes davantage quelqu’un d’empathique. Vous arrivez facilement à vous mettre à la place des autres et à comprendre ce qu’ils ressentent. Notamment parce que vous-même avez connu des choses dures et vous pouvez les transposer aux expériences des autres.

Mais aussi parce que vous êtes très observateur au quotidien. Perfectionniste, vous attachez de l’importance aux détails et rien ne passe inaperçu, vous avez des yeux de lynx. Sensible, à l’écoute, vous êtes l’ami que tout le monde voudrait avoir à ses côtés.

Vous avez choisi l’œil numéro 7

Si vous avez choisi l’œil 7 dans ce test de personnalité, cela voudrait dire que vous êtes une personne pétillante, énergique, une personne qui sait motiver les autres et faire faillir le bonheur chez ses proches.

Drôle, pleine de ressources et intelligente, vous êtes une personne avec un leadership naturel même si vous ne vous en rendez pas toujours compte. Pourtant, votre énergie déborde et votre aura rayonnante explose aux yeux de toute personne qui croise votre chemin.

Alors, vous aviez choisi quel œil ? Si ce genre de test de personnalité vous plait, vous pouvez aussi faire cet autre test similaire où il faut choisir une clé.

