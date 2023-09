Test de personnalité : Quel animal voyez-vous en premier ?

Le cerveau est incroyable. Il est capable de faire le tri dans de nombreuses informations pour en tirer une logique. Ce dernier se sert de nos expériences passées, celles qui font qui nous sommes, pour comprendre l’inconnu. Et c’est précisément pour cela que les praticiens en psychologie utilisent beaucoup des illusions d’optique pour test de personnalité.

Et justement, en voici une pour vous. Regardez l’illusion d’optique ci-dessus. Pas de triche. Qu’avez-vous vu en tout premier dans cette image ?

Vous avez vu l’arbre et les oiseaux en premier

Si vous avez vu les oiseaux et l’arbre en premier avant de voir les autres animaux cachés dans cette image, cela veut dire que vous êtes une personne honnête, franche, déterminée et très réaliste. Vous dites toujours ce que vous pensez et vous détestez les mensonges et les non-dits.

Pour vous, le mensonge et l’occultation de la vérité sont des fléaux qui peuvent détruire des relations. Et vous en avez déjà fait les frais.

Très aimante et généreuse, vous êtes aussi une personne très familiale qui ferait tout pour faire plaisir à ses proches.

Organisée et courageuse, vous n’avez pas peur de gravir des montagnes, mais jamais en y allant la tête baissée. Vous êtes stratégique, un véritable atout pour prendre les meilleures décisions et régler des problèmes simplement.

Vous avez vu le gorille en tout premier

Beaucoup auront vu le gorille en premier lieu, avant même de voir les autres animaux. Généralement, vous avez aussi vu l’arbre en même temps que le gorille. Beaucoup de gens qui voient le gorille en premier ont d’ailleurs vu aussi la lionne en face, mais c’est le gorille qui leur a sauté aux yeux.

Si tel est votre cas, vous êtes une personne avec un fort esprit analytique. Vous prenez le monde sous son ensemble et lorsqu’il y a un problème, vous êtes le genre de personne à faire de multiples connexions pour trouver la réponse juste le plus rapidement possible.

Curieux et doté d’un esprit critique, vous aimez apprendre des choses et les retranscrire pour décortiquer des situations. Vous pourriez aisément être enquêteur.

Un peu têtu, vous êtes aussi une personne ambitieuse et qui sait ce qu’elle veut au plus profond d’elle, malgré quelques moments où vous perdez confiance en vous. Vos opinions sont solides, vos valeurs sont concrètes et vous n’aimez clairement pas y déroger. D’ailleurs, l’injustice vous insupporte. Militant dans l’âme, vous voulez toujours que la vérité et que la justice soit faite.

C’est la lionne que vous avez vue en premier

De nombreuses personnes voient la lionne en tout premier, juste avant de voir le gorille. Mais qu’est-ce que cela veut dire de vous concrètement ?

Si vous avez vu la lionne en premier, cela veut dire que vous avez un esprit créatif. Vous êtes une personne atypique qui ne pense pas comme tout le monde. Forte, combattive et toujours prête à se surpasser, vous êtes une personne qui a du cran, qui y va au culot.

Avec fougue et ambition, la personne qui voit la lionne en premier est aussi de nature dominante, même si elle n’en a pas toujours l’impression. Elle est une visionnaire, elle a une âme d’inventeur, d’artiste, et elle pourrait réussir par sa capacité à inventer et par sa prise d’initiative.

Oser est synonyme de réussite dans votre cas. Vous avez un instinct fort : vos intuitions et votre esprit passionné font de vous une personne unique, irremplaçable.

Vous avez vu les poissons en premier

Vous avez vu les poissons en tout premier ? Vous faites donc partie de la minorité et donc des personnes à la personnalité la plus rare.

Si vous avez remarqué les poissons tout de suite, cela veut dire que vous êtes une personne foncièrement bienveillante et gentille. Vous ne faites jamais semblant dans vos émotions et dans vos sentiments.

Quand vous voulez aider quelqu’un, vous le faites à fond, quitte à vous laisser vous-même de côté. Solidaire et toujours positif, vous êtes une personne digne de confiance pour les autres. À l’écoute, vous êtes aussi un idéaliste qui veut toujours aider son prochain et voir le meilleur en toute chose.

D’ailleurs, vous aimez prendre le positif dans le négatif et même transformer le mauvais en bon. Le cœur sur la main, vous êtes capable de tout pour combattre l’injustice et pour rendre heureux les autres. Vos proches sont très importants pour vous.

Alors, quel animal avez-vous vu en premier ?