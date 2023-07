Vous avez prévu de vous baigner dans la mer ou dans la piscine, mais vous vous demandez si vous prenez un risque de prendre un coup de soleil, même dans l’eau ? On vous explique si oui ou non, il est possible de prendre le soleil alors que vous êtes en pleine baignade. Et, d’ailleurs, est-il même possible de bronzer immergé dans une piscine ? Voici les réponses à vos questions.

Prendre un coup de soleil dans l’eau, c’est totalement possible

Plus on a la peau claire, plus on prend des coups de soleil. C’est comme ça, c’est la nature. Beaucoup de gens sont très sensibles aux UV et à une durée d’exposition trop prolongée aux rayonnements. Ainsi, on attrape un coup de soleil, une brûlure douloureuse et qui gratte qui touche davantage les peaux les plus sensibles et celles qui ont le moins de mélanine.

Mais, quand on a l’habitude d’avoir des coups de soleil, votre réflexe est souvent le même : mettre de la crème solaire. Sauf que généralement cette crème ne reste pas au contact de l’eau. Dans ce sens, est-il possible de prendre un coup de soleil dans l’eau, à la mer ou à la piscine ?

Sachez déjà que l’eau vous protège un peu du soleil. Mais pas totalement.

Donc, en soi, vous avez moins de chance d’avoir un coup de soleil sans protection sur la peau du corps (et non du visage, on vous explique après) dans l’eau que hors de l’eau. Mais, l’eau n’arrête les UV que partiellement. C’est-à-dire que si vous restez trop longtemps exposé aux UV, même dans l’eau, vous pourriez bien avoir un coup de soleil. Vous pourriez même bronzer en restant la journée dans la piscine !

VOIR AUSSI : 5 signes qui prouvent que vous avez une âme d’artiste et que vous êtes créatif

Une peau protégée à moitié, en fonction de la profondeur d’immersion

D’après les dermatologues, l’eau protégerait vraiment des UV à 1,20 m de profondeur. Autrement dit, vos jambes devraient être protégées par l’eau si elles sont à cette profondeur. Par contre, vous risquez le coup de soleil au dos, au visage ou encore sur les bras. Vous avez même plus de chance de prendre un coup de soleil au visage en ayant le corps dans l’eau.

Si votre corps immergé est un peu protégé, votre visage qui est hors de l’eau va se retrouver totalement exposé aux UV directs. Mais aussi aux UV qui se reflètent sur les gouttelettes d’eau. C’est d’ailleurs pour éviter cet effet loupe qu’il est important de bien sécher sa peau lorsqu’on sort de l’eau et d’appliquer une crème solaire.

VOIR AUSSI : 6 techniques pour rafraîchir vos animaux cet été (et vous aussi)

Utiliser des crèmes solaires résistantes à l’eau pour vos baignades

Comment vous protéger des coups de soleil alors ? La crème solaire est vraiment le must have pour éviter les brûlures. Mais, si vous voulez ne pas prendre de coup de soleil dans l’eau, le mieux est d’opter pour une crème solaire qui peut être utilisée dans l’eau. Les lotions affichent la mention « water » sur l’emballage en général.

Nous recommandons des produits efficaces comme des crèmes 70 % après 40 minutes de baignade, au minimum. Un produit « résistant à l’eau » qui reste donc efficace 40 minutes après s’être baigné. Il existe aussi la même chose en version 80 minutes. La crème doit aussi protéger contre les deux sortes d’UV, l’UVB et l’UVA.