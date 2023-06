6 techniques pour rafraichir vos animaux cet été (et vous aussi)

Avec l’arrivée de la saison estivale, les chaleurs font également leur retour en même temps que le soleil, mais aussi que les orages et la sécheresse. Et même si les belles soirées d’été grillades vous font déjà saliver, il demeure important de se rafraichir pour rester en forme durant cette période. Surtout à notre ère où le réchauffement climatique encourage la hausse des températures et les canicules. Cet été ne devrait pas y couper.

Les météorologues annoncent déjà plusieurs périodes caniculaires pour les mois de juin, juillet, aout et septembre. Et parmi les plus impactés par cette chaleur, prévue à +1,5 degré au-dessus des normales, ce sont nos animaux. Voici donc 6 manières de se rafraichir et de refroidir ses animaux à poils cet été. Avec ces six techniques cumulées, vous serez parés pour la saison !

Le ventilateur ou la clim, votre meilleur allié pour cet été

Vous le connaissez déjà, le fameux ventilateur est un des moyens les plus fiables de se rafraichir l’été et de refroidir votre logement et vos animaux. Mais, encore faut-il bien l’utiliser pour chasser la chaleur. Et d’ailleurs, il existe d’autres appareils du même type que vous pourriez utiliser.

Le ventilateur : le moyen le plus économique

Le ventilateur classique. Ce dernier brasse l’air et ne souffle pas directement de l’air froid. Il est idéal pour les petits budgets car vous pouvez en trouver des pas cher. En plus, il est le moyen électrique le plus économique pour se refroidir l’été puisqu’un ventilateur ne consomme pas beaucoup d’énergie.

Pour une utilisation optimale, le ventilateur doit être utilisé dans la pièce chaude totalement fermée au niveau des volets OU avec la fenêtre ouverte mais avec le ventilateur orienté vers la fenêtre pour qu’il chasse l’air chaud.

Si vous voulez l’orienter vers vous ou vers vos animaux, le mieux est de l’orienter vers les pieds ou les pattounes. En effet, pas de risque de toux (en cas d’orientation trop prolongée vers le thorax) et cela sera plus efficace puisque vos pieds sont des points de chauffe qui, si vous les refroidissez, refroidira le reste du corps.

Le climatiseur : plus cher, mais plus efficace

Le climatiseur. Il consomme davantage, il est plus cher à l’achat aussi, mais dure plus longtemps. La clim refroidit l’air en évacuant l’air chaud à l’extérieur de chez vous. Il existe le climatiseur fixe, souvent réversible, beaucoup plus onéreux et directement installé dans le logement sur le mur. Et il existe la clim mobile, un appareil transportable équipé d’un tuyau d’évacuation de l’air chaud.

Le tuyau doit être ramené vers l’extérieur par une évacuation du logement ou une fenêtre. Ne l’orientez pas vers vous ou vers votre animal trop longtemps sous peine d’être malade. Placez la clim n’importe où dans le logement, mais pas face à une fenêtre ouverte. Encore une fois, l’air chaud se transforme en air froid, il n’est pas simplement brassé.

Le rafraichisseur d’air : le bon compromis

L’entre deux : le rafraichisseur d’air. Voici le système de refroidissement en été que nous recommandons car il s’agit d’un parfait compromis entre le ventilateur et le climatiseur. Le rafraichisseur d’air fonctionne le plus souvent à base d’eau et de plaques glacées placées dans un réservoir.

Il souffle ainsi de l’air frais par ce moyen. Et il rafraichit davantage que le ventilateur, mais moins que la clim. Il peut être placé sous le même format que le ventilateur et il est transportable comme le ventilateur et la clim mobile. Économique, il consomme peu d’électricité.

Se rafraichir cet été : mettre un linge mouillé à la fenêtre ouverte

Autre technique, que vous pouvez totalement utiliser en complément, notamment dans une pièce à reptiles ou dans une pièce où vous accueillez des rongeurs. L’astuce consiste à mettre un linge humide, comme une serviette ou un t-shirt, accroché devant une fenêtre ouverte ou devant le ventilateur.

Le but du procédé est que le vent souffle sur le linge et que l’humidité vienne vous rafraichir et rafraichir l’atmosphère. Attention, cette technique n’est pas la meilleure, il faut vraiment la complémenter avec d’autres techniques décrites ici. Mais bon, si c’est le seul moyen, ça dépanne.

Astuce : mettre un linge mouillé sur ses jambes et sur ses pieds / au niveau des pattes de votre animal est également très efficace pour se rafraichir !

Garder ses animaux au frais lors d’une canicule : fermer les volet le jour !

Cela parait évident, mais peu de gens le font. Pour garder la fraicheur de la nuit en été, il peut être intéressant d’ouvrir les fenêtres et volets la nuit et de tout fermer dès que la température monte le jour. Pour éviter les moustiques la nuit, investir dans des moustiquaires peut être un vrai plus.

De jour, si vous voulez un peu de lumière en intérieur, pour vous, vos animaux et vos plantes, vous pouvez utiliser des lampes néon qui imitent le soleil. Des lampes leds économiques peuvent aussi très bien faire l’affaire. Sinon, si vous avez des terrariums à plantes ou à reptiles, vous pouvez utiliser leurs éclairages pour vous éclairer de jour.

Veillez juste à prendre un peu le soleil de temps en temps quand même, et pareil pour votre animal. Rester dans le noir toute la journée n’est pas forcément une superbe idée.

Le tapis rafraichissant, un bon investissement pour rafraichir son chien ou son chat cet été

Parmi les meilleurs moyens de rafraichir son animal cet été, qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat ou encore d’un lapin, c’est le tapis rafraichissant. Ce tapis dégage de la fraicheur lorsque l’animal se met dessus, après l’avoir mis au réfrigérateur.

Bon, peu de gens font cela, mais vous pouvez aussi l’utiliser pour vous de temps en temps. Mais, c’est surtout très utile pour que vos animaux à poils se rafraichissent lors du dodo.

Mettre du frais ou de l’eau sur les mains, les pieds et les coussinets !

Comme nous le disions plus haut, il y a une technique infaillible pour se rafraichir en été : mettre du frais au niveau de ses points de chauffe. Donc, par exemple, au niveau des mollets, des pieds, des mains et des poignets.

En bref, des extrémités. Y mettre un linge humide et frais, placer le ventilateur vers ces zones, et pareil pour vos animaux (au niveau des pattes), cela peut vraiment faire la différence en cas de canicule. Vous pouvez aussi mettre de l’eau sur vos pieds, sur vos mollets ou encore sur les mains pour vous rafraichir.

Investir dans une petite piscine pour chien et vous y tremper aussi

Pour rafraichir votre animal cet été, pourquoi pas lui acheter une petite piscine ? Une méthode efficace pour les jours de grosses chaleurs, mais qui peut avoir ses limites en cas de sécheresse.

Néanmoins, si vous en avez la possibilité, ce sera l’occasion pour vous de jouer dans la piscine avec votre animal tout en le réfléchissant. Nous conseillons ce modèle de piscine pas cher qui se vide très facilement, adaptée à toutes les tailles de chiens, mais aussi aux enfants si vous en avez. Vous pouvez même vous mettre dedans si vous prenez une taille assez grande !