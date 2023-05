À quelle fréquence faut-il laver son chien ?

Votre chien est un peu sale ou vous trouvez que ça fait longtemps qu’il n’a pas pris un bain et vous ne savez pas si vous devez le nettoyer ? À quelle fréquence est-il conseillé de laver son chien ? Et d’ailleurs, avec quoi laver le poil de son toutou ? Nous faisons le point.

À quelle fréquence devez-vous laver votre chien ?

Maintenant que vous savez à quelle fréquence arroser vos plantes, savez-vous à quelle fréquence il faut laver votre chien ? En réalité, il n’y a pas de bonne réponse à cette question.

Votre chien doit être lavé dès l’instant où il est sale, voire très sale.

Un peu de poussière peut se régler en le brossant, une petite tache de boue peut se régler grâce à une lingette faite pour les chiens et achetée en animalerie.

Mais, si votre chien est rempli de boue, qu’il s’est roulé dans du caca… Il vaut mieux le laver ! Ne serait-ce que pour éviter de salir la maison, éviter les odeurs, mais aussi pour le confort du chien tout simplement.

Outre les moments où le chien est sale, on considère qu’il vaut mieux laver son chien tous les 3 mois environ, tous 2 mois s’il a les poils longs.

Cela permet de chasser les poussières et débris accumulés et de rendre son poil soyeux. Attention, si votre chien doit faire un traitement mensuel contre les puces avec un shampoing anti-puce, lavez-le tous les mois.

Et le toilettage alors ? C’est un bonus, disons. Vous n’êtes pas obligé d’emmené le chien chez le toiletteur, de la même façon que vous n’êtes pas obligé d’aller chez le coiffeur. Mais, de temps en temps, ce peut être bénéfique ! Une fois tous les ans suffit généralement, sauf pour la taille si le chien a les poils très longs et qu’ils poussent vite (environ tous les 6 mois).

Dans tous les cas : pensez à brosser votre chien toutes les semaines et passez-lui une lingette pour chien de temps en temps s’il est un peu sale.

Avec quoi et comment dois-je laver mon chien ?

Pour laver votre chien, valorisez l’eau tiède à froide et pas l’eau chaude ou l’eau trop froide. L’eau du robinet suffit, pas besoin de prendre de l’eau en bouteille. Pour frotter le chien, vous pouvez utiliser vos mains tout simplement ou un gant spécialement conçu pour nettoyer les chiens. Et pour le shampoing ? Le mieux est d’acheter une lotion spécialement pour chien, la plus naturelle possible dans ses composants. Sinon, vous pouvez totalement utiliser un savon à ph neutre naturel ou du savon de Marseille naturel.

Lorsque vous lavez votre chien, mouillez-le d’abord doucement sans lui mettre l’eau dans les yeux. Mouillez toutes les parties de son corps. Mettez le produit sur vos mains et frottez le chien. Rincez jusqu’à ce que l’eau soit claire et qu’il n’y ait plus de savon. Par la suite, épongez les poils du chien et toutes les parties de son corps tendrement avec une serviette propre.

N’oubliez pas ses pattes et ses coussinets. Enfin, laissez le chien sécher à l’air libre, sans d’eau qui coule de lui, si la température est clémente. Sinon, utilisez un sèche-cheveux au moins chaud, bien éloigné du chien pour éviter de le bruler.

Comment faire si mon chien ne veut pas aller à la douche ?

Vous savez maintenant qu’il ne faut pas donner un os à manger à son chien. Mais, vous savez aussi que laver son chien est important, de temps en temps. Mais, comment faire quand son chien ne veut pas aller dans le bain ou n’aime pas l’eau ?

Sachez que les chiens qui semblent avoir peur de l’eau ou qui ont peur du bain ne sont pas rares. Voici quelques astuces pour tenter de le désensibiliser :

Déjà, si le chien est trop réfractaire, au point de vous faire mal, ne le contraignez pas plus et retentez la prochaine fois. Nettoyez-le dehors avec un jet d’eau , avec un débit lent. On ne veut pas un karcher. S’il n’aime pas non plus le jet d’eau, essayez de lui donner un jouet , de le rassurer avec des caresses .

, avec un débit lent. On ne veut pas un karcher. S’il n’aime pas non plus le jet d’eau, essayez de lui donner un , de le rassurer avec des . Dans le bain ou la douche, commencez par lui montrer le jet d’eau à bonne température et au petit débit . Le bruit du jet pourrait l’effrayer. Faites-lui voir devant lui tout en le tenant pour qu’il ne s’ennuie pas. Avancez un peu le jet pour qu’il puisse le sentir et même boire.

à bonne température et au . Le bruit du jet pourrait l’effrayer. Faites-lui voir devant lui tout en le tenant pour qu’il ne s’ennuie pas. Avancez un peu le jet pour qu’il puisse le sentir et même boire. Continuez de le tenir en passant le jet faible sur lui, rassurez-le avec des caresses, parlez-lui en lui disant que son comportement est bien, avec une voix douce. Montrez-lui qu’il est en sécurité.

en lui disant que son comportement est bien, avec une voix douce. Montrez-lui qu’il est en sécurité. Le mieux, pour les premières fois, c’est de le faire à deux. L’un le tien et le rassure et l’autre le lave.