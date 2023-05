Pourquoi donner un os à son chien est une mauvaise idée ?

Les chiens adorent mâchouiller des os. Donner un os de poulet que vous venez de manger à son chien, lui donner un os avec du jambon acheté dans le commerce ou un os de chez le boucher, est-ce bon pour lui finalement ? On ne se pose pas souvent la question, persuadés de lui faire plaisir. Et c’est le cas ! Mais, offrir ce genre de friandise / repas à son toutou peut être très dangereux pour sa santé. Après vous avoir expliqué si un chien castré peut se reproduire, voici la question du jour : peut-on donner un os à son chien ?

Donner un os à son chien, est-ce une bonne idée ?

Donner un os à son chien est une habitude en quelque sorte, pour qu’il finisse vos restes de nourriture ou parce qu’on pense qu’on lui fait plaisir. Alors oui, vous faites plaisir à votre chien en lui donnant un os à mâcher puis à manger. Il va pouvoir s’adonner à une activité qu’il aime bien : la mastication. Très goûteux pour lui, l’os est un de ses mets préférés, de plus.

Mais, peu de maîtres savent qu’en réalité donner un os à son chien peut être dangereux pour sa santé. Surtout en ce qui concerne les os trop cuits.

En effet, les os cuits, voire trop cuits, peuvent se briser en petits morceaux tranchants et pointus lorsque le chien le mâche. Ces morceaux d’os peuvent alors causer des blessures à votre chien, même s’il mâche bien l’os. La plupart des chiens ont tendance à peu mâcher avant d’avaler un morceau, il n’est donc pas rare qu’un chien se blesse parce qu’on lui a donné un nonos.

Les blessures peuvent se localiser au niveau de la bouche, sur la langue, sur les gencives, mais aussi dans la gorge et même dans l’estomac. Et d’ailleurs, même les os crus peuvent causer de gros soucis de santé. Par exemple, il n’est pas rare que des chiens développent des infections à l’estomac ou qu’ils fassent des obstructions intestinales à cause d’un simple os.

Donner notre nourriture au chien, est-ce bon pour lui ?

La nourriture que nous mangeons en tant qu’humains est trop salée et trop sucrée pour nos amis à poils, y compris les chats. Ainsi, il est souvent préférable d’éviter de donner des restes de nourriture à votre chien, surtout s’il s’agit d’un plat préparé, d’un plat en sauce, d’un plat salé (même un petit peu). Seuls les aliments natures peuvent être donnés occasionnellement.

Par exemple : des brocolis, du steak pas trop gras et cuit sans trop de matière grasse, pareil pour toutes les autres viandes et les poissons. En fait, si vous donnez de la nourriture trop salée ou trop sucrée au chien, il peut avoir des problèmes de digestion et développer des maladies chroniques sur le long terme. De temps en temps, ça ne fait pas de mal, tant que la nourriture est saine (même pour vous).

Quels sont les aliments dangereux pour le chien ? Il y a plusieurs aliments à absolument éviter de donner à un chien : le chocolat, le raisin, l’avocat, l’alcool, l’ail, les oignons, la pomme de terre crue, les champignons, la poire, l’abricot, les cerises, les prunes, le blanc d’œuf. Rajoutez donc aussi à la liste, les os (surtout ceux cuits).

Et du coup, que faut-il donner à son chien pour mâcher et pour remplacer l’os ?

Pour remplacer l’os du chien pour qu’il puisse mâcher, il y a de nombreuses alternatives. Par exemple, les jouets pour chiens à mâcher, des bâtonnets à mâcher, des bouts de bois trouvés dans la nature (et c’est gratuit en plus). D’ailleurs, le bois est le meilleur pour les dents de votre animal. Chiot, il est d’ailleurs recommandé de lui laisser la possibilité de « faire ses dents » avec des bâtons. Et ne vous inquiétez pas, le chien est un être intelligent, il n’avalera pas le bois que vous lui donnez. Et s’il le fait, ce sera en petites quantités.