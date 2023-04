Relation chiens et chats : pourquoi mon chien court après mon chat ?

Vous voyez très souvent votre chien courir après votre chat, lui aboyer dessus ou encore l’attaquer ? Et à l’inverse, votre chat attaque votre chien sans raison apparente ? Il y a plusieurs raisons à ce type de comportement canin et félin. Les raisons possibles peuvent être d’ailleurs cumulées et, très souvent, en traitant ces raisons, les relations entre vos animaux iront beaucoup mieux. Problème de communication, envie de jouer, jalousie… On vous explique pourquoi votre chien et votre chat semblent ne pas s’aimer.

Un chien et un chat peuvent-ils devenir amis ?

Être comme chien et chat, voilà une expression bien connue. Mais, est-ce qu’un chien est-il si différent d’un chat ? Les chiens et chats peuvent-ils s’entendre ? La réponse est oui, mille fois oui. Même si vous avez l’impression que ces deux animaux ne pourront jamais se sentir, c’est faux, ils peuvent totalement s’entendre, devenir « amis » (de la même meute plutôt), ou au minimum se tolérer sans se battre.

Majoritairement, lorsqu’on adopte un chat ou un chien qu’on élève à part égale et en même temps, il n’est pas rare de voir des chiens et chats dormir ensemble et se faire des câlins. Mais, les relations peuvent se détériorer en grandissant à cause d’une erreur d’éducation de votre part. Aussi, lorsqu’on adopte un chat ou un chien alors qu’on a déjà l’un ou l’autre animal, il arrive fréquemment que vos deux compagnons expriment une forme de violence l’un envers l’autre, souvent par jalousie.

En trouvant la cause de leur désaccord, vous pourrez faire en sorte que vos deux boules de poils s’apprécient ou se tolèrent. Voici plusieurs raisons possibles qui expliquent qu’un chien s’attaque à un chat ou l’inverse.

NB : toutes ces raisons peuvent aussi s’appliquer au cas où vous auriez deux chiens qui se chamaillent et non un chat et un chien.

Pourquoi mon chien attaque mon chat : un souci de communication ?

Parmi les raisons possibles : un problème de communication entre les deux animaux. En effet, lorsqu’on a un chat et un chien, on se rend vite compte d’une grosse différence comportementale entre les deux animaux. C’est bien normal, ce ne sont pas les mêmes espèces. De la même manière qu’un humain ne communique pas de la même façon que son toutou, le matou n’a pas les mêmes codes de communication que votre chien.

Exemple : le chat a pour habitude de remuer la queue lentement lorsqu’il est irrité ou énervé, qu’il ne veut pas être touché ou qu’il ne veut pas jouer, lorsqu’il est anxieux aussi. Au contraire, le chien remue souvent la queue, plus rapidement, lorsqu’il est excité.

Ce peut être par peur, mais c’est le plus souvent parce qu’il est heureux, qu’il a envie de jouer, qu’il est hystérique à l’idée de câlins, etc. Il arrive donc souvent que le chien croit que le chat veut jouer lorsqu’il remue la queue. Résultat : le chien veut courir près le chat pour jouer, mais ce dernier fuit, car il a peur et ne veut pas jouer justement.

Notez que le chat peut aussi attaquer le chien à cause de ce problème de communication. Il peut lui lancer un coup de griffe sans raison apparente, seulement parce que le chat a cru que le chien allait être hostile en s’approchant de lui, par exemple.

En bref : il se peut que vos deux animaux ne se comprennent pas assez bien et qu’ils ont du mal à interpréter les signaux de l’autre. La solution dans ce cas ? Elle est la même que le point suivant puisqu’ils sont intimement liés.

Des inconnus : vos animaux se connaissent-ils vraiment ?

Vos animaux ne se connaissent pas assez bien, ils n’ont pas assez observé les signaux de l’autre. Voilà une raison récurrente qui explique qu’un chien attaque un chat. Vos deux animaux ne sont peut-être pas assez ensemble justement. Si votre chat a le droit d’aller dans une pièce, mais pas votre chien, par exemple, vous obligez les deux animaux à se fuir mutuellement.

La bonne méthode ? Laisser le chien et le chat se « débrouiller » entre eux, mais surtout ne pas donner l’occasion au chat de fuir le chien, sinon ils ne se connaitront jamais assez pour reconnaitre leurs signaux et apprendre leur moyen de communication.

Nous entendons souvent qu’il faut que votre chat ait un lieu de paix, sans le chien. C’est une erreur et il ne s’agit que d’une solution pansement qui ne règle pas le problème à la racine.

Vos deux loulous doivent apprendre à vivre ensemble, en meute, dès leur jeune âge ou dès l’arrivée de l’autre animal. L’un sera peut-être l’alpha de l’autre, mais c’est un comportement naturel qu’il faut laisser faire pour laisser leur communication naturelle entre eux se mettre en place.

Par contre, si les deux animaux vont trop loin (bagarre par exemple, début de bagarre), recadrez-les tous les deux en disant un gros « NON » et, si possible, en les punissant à part égale (ignorance par exemple).

Raison récurrente : une envie de jouer ou bien de prédation

Point qui va un peu avec les deux premiers, si votre toutou court ou aboie après le chat, c’est peut-être parce qu’il veut jouer avec lui ou qu’il veut le chasser. Si le chien adopte un instinct de prédation avec le chat, c’est qu’il veut jouer et que le chat s’enfuie comme une proie.

Là aussi, cela peut se régler en laissant les deux animaux se mettre au parfum mutuellement, sans intervenir systématiquement. Il se peut aussi que le chien adopte ce genre de comportement dans le cas où il ne serait pas assez sorti, pas assez sociabilisé avec des congénères, s’il ne voit pas assez de chat, même dans la rue. C’est aussi possible qu’il fasse cela, car vous ne jouez pas assez avec votre chien ou que votre chien n’est pas assez dépensé physiquement ou mentalement.

Protection de ressource, attaques… Un problème de jalousie ?

Autre raison possible qui explique ce genre de comportement animal : la jalousie tout simplement. En effet, sachez que pour le chien ou le chat, votre foyer est sa meute. Vous êtes généralement le chef, mais les autres animaux du foyer ont chacun une place dans cette meute.

Il se peut très bien que le chien se prenne soit pour supérieur au chat, soit l’inverse justement. Si vous ne traitez pas vos deux animaux à part égale (et c’est pareil entre deux chiens), il se peut que le chien fasse de la protection de ressource et finisse par attaquer le chat. La ressource en question peut être de la nourriture, mais aussi vous.

Le chien est à ce moment-là jaloux du chat car il pense qu’il a plus de libertés que lui dans le foyer, que vous aimez plus le chat en définitive.

Cette raison est très liée à toutes les autres puisque, majoritairement, vous avez tendance à vouloir protéger le chat du chien et donc à mettre une barrière bébé dans l’encadrure d’une porte pour que le chat puisse y aller, mais pas le chien.

Pareil pour les friandises et la nourriture : faites en sorte de traiter les deux à part égale : la friandise est donnée aux deux, dans n’importe quel ordre à chaque fois ; la nourriture est donnée en même temps aux deux et au même endroit.

Personnellement, je mets leurs gamelles côte à côte et en libre-service. Les deux animaux se régulent seuls dans leur nourrissage et ils sont donc obligés de manger au même endroit, de façon équitable, sans mettre le chat en hauteur pour manger par exemple.

En bref : relation chiens et chats, que retenir ?

Veillez à laisser le matou et le toutou s’apprivoiser , même s’il y a des couacs au début. Ils doivent vivre ensemble et non avoir des possibilités de vivre séparés avec une pièce où l’un peut aller et pas l’autre.

: friandises en même temps, nourriture aussi, pas d’inégalité entre les deux. Veillez à remplir tous les besoins physiques et mentaux des animaux.