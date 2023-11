Si vous cherchez une race de chien facile à élever, ne prenez surtout pas ces 5 races de chiens, réputées pour être très difficiles à éduquer (où alors en toute connaissance de cause). Voici le top 5 des races désignées comme peu à l’écoute de leurs maîtres.

Le Husky

Le husky est un chien de taille moyenne connu pour être très résistant au froid, mais aussi pour sa beauté. Ce chien est très apprécié par les propriétaires de chiens, justement pour son pelage et ses yeux perçants.

Toutefois, une grande partie des maîtres disent que ce chien est difficile à éduquer. Pourquoi ? En général, le husky est réputé pour avoir mauvais caractère, pour être têtu, fugueur, et pour avoir un mauvais rappel (à cause de son instinct de chasseur).

Le Beauceron

Le Berger de Beauce ou beauceron est un chien de berger français. Et comme tous les chiens de berger, et donc dits « de travail« , ils ont la tête dure. Cela signifie qu’ils sont très intelligents, en moyenne plus que les autres chiens, par leur capacité ancestrale à apprendre.

De ce fait, le beauceron, comme une grande partie des chiens de berger (en dehors des chiens les plus populaires, qui ont été davantage adaptés aux milieux familiaux), il est un chien parfait pour la famille, mais aussi pour la chasse, la garde et la recherche.

Comme il réfléchit beaucoup et qu’il a besoin d’une cohérence extrême pour son apprentissage, le beauceron a tendance à se montrer têtu pour vous tester et à davantage penser par lui-même. Ainsi, si vous ne lui montrez pas correctement les bons chemins, il peut faire des bêtises facilement, rien que pour tester vos limites.

Le Rottweiller

Parmi les chiens réputés pour être difficiles à éduquer, il y a le rott’. Intelligent comme le beauceron, mais aussi massif en termes de musculature, c’est un chien qui peut être têtu, oui, mais qui est surtout impressionnant à voir.

Le fait qu’il soit catégorisé, et donc souvent muselé, le rend d’autant plus impressionnant, voire faire peur aux gens qui ne connaissent pas bien cette race, pourtant très câline. Capable de penser par lui-même, mais aussi très réfléchi, ce chien capte facilement les micro comportements des humains à son égard, dont la peur lorsqu’on le voit.

Par sa carrure, il peut aussi impressionner les autres chiens qui peuvent ainsi mal interpréter ses intentions. Dans ce cadre, le rottweiller a besoin d’une éducation très ferme, cohérente, mais aussi bienveillante et sûre. Il est un « super chien » qui doit apprendre à faire avec les appréhensions des autres à son égard.

Et s’il sent qu’il est toujours rejeté, même par des micro comportements, il peut devenir difficile à contenir, voire agressif, alors qu’il ne l’était pas à la base. Son éducation est donc primordiale.

L’American Staff

Pour le coup, l’Amstaff souffre du même problème que le Rottweiler. En tant que chien souvent muselé et impressionnant par sa carrure, c’est un chien qui est souvent mal regardé, dont les comportements sont mal interprétés.

Dans ce sens, cette race de chien est difficile à élever. Non pas parce qu’elle est une race difficile en soi, mais si le chien se sent également rejeté et mal épaulé par son maître, il peut devenir agressif, avoir des troubles du comportement.

En réalité, c’est la même chose pour TOUS LES CHIENS, mais c’est encore plus vrai avec les chiens impressionnants et catégorisés.

Le Chihuahua

Malgré sa petite taille, ou plutôt à cause de sa petite taille, le chihuahua est souvent « hargneux ». En fait, il ne l’est pas vraiment, mais il est tellement petit que tous les autres chiens ainsi que les humains peuvent être des prédateurs pour lui, un danger.

Le souci, c’est que la majorité des maîtres éduquent leurs chihuahuas en leur apprenant à avoir peur et donc à montrer des signes d’agressivité liés à l’anxiété. Par exemple en portant leurs petits chiens en croisant un gros chien. Ainsi, lui mais aussi d’autres petites races, peuvent être difficiles à élever car ils ont plus de stress que les chiens plus grands.

Aussi, c’est un chien qui est statistiquement plus souvent malade et sujet au froid, à cause de sa taille. C’est donc à savoir.

Autres chiens réputés comme difficiles à élever

Malinois.

Berger Allemand.

Tous les chiens catégorisés.

Akita.

Quelles sont les races de chiens réputées comme faciles à élever ?

Labrador.

Golden Retriever.

Border Collie.

Doberman.

Berger Australien.

Sensibilisation : toutes les races peuvent être faciles ou difficiles

En vérité, tous les chiens peuvent être faciles ou difficiles à élever. N’importe quel chien, peu importe sa race, peut devenir agressif, avoir des troubles du comportement, etc.

Généralement, la race n’a rien à voir là-dedans, même si certaines sont, dans l’évolution de cette race, nées avec des prédispositions dans certains domaines qui entraineront des troubles si l’éducation est mal faite (par exemple les chiens de bergers, majoritairement plus réfléchis et donc qui peuvent être plus têtus que la moyenne).

Et une éducation mal faite, ça peut aller vite. Un petit élément peut entrainer de grosses conséquences sur le comportement d’un chien, même sur une race jugée facile. Faites donc attention aux aprioris sur les races, tous les chiens peuvent être bien éduqués et tous les chiens peuvent être sauvés.