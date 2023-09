Top 10 des plus belles races de chien, le vôtre est-il dans la liste ?

342 races de chiens sont actuellement reconnues par la fédération cynologique internationale. Et parmi elles, ils y a des chiens qui sont particulièrement beaux et recherchés dans le domaine canin. En voici justement 10 parmi les plus belles races de chien qui existe, qu’ils soient de pure race ou croisés.

NB : cet article est subjectif, la beauté est totalement et dans tous les cas subjective. Tous les chiens peuvent être beaux, selon les goûts de chacun.

Le samoyède parmi les plus belles races de chien

Le samoyède est une des races les plus belles de chien. Ils sont d’ailleurs régulièrement représentés dans les concours de beauté canine.

Originaire de Russie et de Sibérie, ce chien à poils longs ressemble un peu à un loup blanc. Il est donc très imposant, mais également très mignon avec son épaisse fourrure. Un chien blanc immaculé à l’allure digne et royale qui fait toujours son petit effet.

Le beauceron, un chien particulièrement beau

Beaucoup de gens adorent l’allure du beauceron. Un bon chien de garde et un chien de famille, le berger de bauce est un chien parfois confondu avec le doberman lorsqu’il est bébé. Notamment à cause de sa robe, mais aussi à cause de sa carrure plutôt imposante.

Avec sa fourrure noire et feu, le beauceron est selon nous l’un des plus beaux chiens européens, mais aussi l’un des plus faciles à éduquer malgré un côté têtu très prononcé pour cette race. Il apprend vite, est curieux et sa sveltesse fait qu’il est en plus un bon coureur et un bon chasseur.

Le berger australien : magnifique et très populaire

Il est l’un des chiens les plus populaires. Il faut dire que le berger australien est aussi l’une des plus belles races de chien dans le monde.

Originaire de l’ouest américain, il s’agit d’un des chiens les plus présents dans les concours de beauté, dans les concours d’agility également (qui comme son cousin le border collie court vite et de manière agile), mais aussi dans les concours d’éducation.

Le finnois de Laponie, une race peu connue

Voilà une race peu connue et donc moins populaire. Toutefois, le finnois de Laponie est un chien de taille moyenne aux poils longs qui est très demandée parmi les fans de la race.

Plus petit que le samoyède et plus grand que le spitz, ce chien est originaire de Finlande et est donc très résistant au froid. Avec sa queue recourbée, il est d’ailleurs souvent associé au Spitz ou encore au husky croisé lorsqu’il est jeune.

Le husky parmi les plus belles races de chien du monde

En parlant de husky, il s’agit de l’une des plus belles races de chien dans le monde. C’est en tout as ce qui fait sa popularité.

Une grande majorité des personnes qui veulent absolument adopter un husky le font pour sa beauté et sa prestance. Originaire de Sibérie et de Russie, il s’agissait à la base d’un chien d’attelage, très résistant au froid.

Le corgi, le petit chien le plus beau ?

Parmi les petits chiens qui sont aussi les plus beaux chiens du monde, il y a la race du corgi. Vous savez, c’est la race qu’avait principalement la reine Elizabeth II.

Issu du Pays de Galles, ce chien est à la fois beau et très fidèle, mais aussi doué dans l’apprentissage. Ils font partie des chiens nains les plus populaires dans le monde.

Le dalmatien, un toutou très atypique

Popularisé à cause des 101 Dalmatiens et de Cruella, le dalmatien est un chien à la robe très étonnante. Blanc, tacheté de noir, ce chien nous vient de Croatie, et plus précisément de Dalmacie. Il est actif, musclé, très loyal, du moins pour la plupart des spécimens.

Le braque, l’une des races de chien de chasse les plus belles

Un chien de chasse très réputé en France, le braque est aussi l’un des chiens les plus beaux selon nous. Avec son poil raz et ses oreilles pendantes, il est un toutou reconnaissable entre mille.

Notez que plusieurs races de chiens sont considérées comme braque. Braque est simplement une catégorie de chiens à laquelle plusieurs races de chiens similaires physiquement sont rattachées.

Le rottweiler, magnifique mais très imposant

Beaucoup ne seront pas d’accord avec ce choix. Toutefois, nous trouvons le rottweiler particulièrement beau. Imposant, musclé, avec son visage atypique, ce chien en impose, peut faire peur, mais a quelque chose de terriblement mignon avec ses yeux ronds.

Originaire d’Allemagne, ce chien est catégorisé en France. Avec son poil noir et feu, il fait partie des chiens qui, comme les autres races avec ce genre de pelage, sont très loyaux et protecteurs envers leur maître.

Le berger allemand, un chien surreprésenté en SPA

Il est l’un des chiens les plus représentés en SPA, mais il est aussi l’un des plus beaux qui existent à notre sens. Cette race de chien est originaire d’Allemagne, comme son nom l’indique.

Très curieux, docile et adapté au travail, ce chien est l’un des meilleurs à éduquer lorsque l’on sait bien y faire et qu’on lui témoigne du respect. Comme tous les chiens finalement.

Alors, quelles sont les plus belles races de chien, selon vous ?