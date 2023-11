Les chats sont, au même titre que les chiens, les animaux domestiques préférés des humains. Ils sont particulièrement appréciés pour leur intelligence, leur agilité et leur apparence. Bien qu’on ait l’habitude des chats domestiques de 25 cm au maximum, il existe toutefois certaines races qui étonnent en raison de leur grande corpulence. Voici un top 10 des races de plus gros chat au monde.

Le Savannah

Les Savannah sont une race de chat créée dans les années 1980 à partir du croisement entre un chat domestique d’Afrique et un Serval. Outre leur taille fascinante, les Savannah sont également massifs, présentant un poids total plutôt impressionnant.

En effet, en moyenne, les Savannah mesurent 45 cm et pèsent environ 10 kg. Ils s’apparentent à des petits guépards, notamment grâce aux taches sombres qui viennent caractériser leur pelage. Leur tête est particulièrement petite par rapport au reste de leur corps. Les Savannah possèdent en plus un pelage hypoallergénique.

La race est particulièrement récente, n’étant reconnue que depuis le début des années 2000. Cependant, seuls les individus issus de la 3e génération sont considérés comme des chats domestiques.

Ce gros chat est très affectueux, mais aussi très vif. Il faudra débourser entre 1 700 € et 3 000 € pour se procurer un Savannah.

Découvrez le Savannah dans cette vidéo :

Le Maine Coon

Le Maine Coon est un chat originaire des États-Unis. À l’image de son pays d’origine, il est donc particulièrement imposant.

Le Maine Coon est une race de chat très appréciée des Français. Il est doté d’un physique idéal pour ceux qui aiment câliner leur félin : un poil long soyeux, un port de tête harmonieux et un corps musclé.

On rappelle d’ailleurs que le Guinness Record du plus grand chat du monde appartient à un Maine Coon du nom d’Omar. Ce dernier possède un pelage roux, mesure 120 cm et pèse plus de 15 kg. Or, en général, cette race de gros chat mesure 120 cm, pour 4 à 9 kg.

Voici les qualités et les défauts du Maine Coon :

Le Norvégien

Le Norvégien est, comme son nom l’indique, un descendant des chats sauvages des forêts norvégiennes. Ses ancêtres ont été domestiqués par les mythiques Vikings. Aujourd’hui, le Norvégien fait partie des races les plus appréciées en France. Il peut mesurer jusqu’à 38 cm et peser jusqu’à 8 kg.

Cette race de chat apprécie la compagnie des humains et celle de ses congénères, bien qu’il reste un chasseur redoutable. Il est particulièrement sociable, et fait preuve d’une incroyable gentillesse et douceur.

En raison de son instinct de chasseur, le Norvégien a donc besoin d’évoluer dans un espace proche de la nature. Il est tout à fait possible de le garder en appartement, à condition de le stimuler régulièrement.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce gros chat :

Le Ragdoll

Le Ragdoll est un géant de 38 cm, pour 8 kg. Véritable chat d’intérieur, le Ragdoll fait sensation en France grâce à son caractère très docile. Ce félin est notamment réputé pour sa grande loyauté et sa gentillesse.

Le Ragdoll est très attaché à son maître et ne peut pas se passer de la présence de celui-ci. On peut alors affirmer qu’il déteste la solitude. Cela se traduit aussi par le fait qu’il se montre très câlin et tendre envers les humains, notamment les enfants.

Pour l’entretien de son pelage, il suffit de brosser 2 fois par semaine et il pourra conserver toute sa beauté naturelle. Bien qu’il possède une santé solide, le Ragdoll peut développer deux types de maladies : la HCM (cardiomyopathie hypertrophique) et la PKD (polykystose rénale).

Si vous vous intéressez au Ragdoll, cette vidéo vous expliquera tout ce qu’il faut savoir sur le chat :

Le Highlander Lynx

Il s’agit d’une race de chat créée en 2004, aux États-Unis. Le Highlander est un mélange de Desert Lynx et de Jungle Curl. On reconnaît facilement ce gros chat grâce à ses oreilles pointues et recourbées. Son pelage tigré parsemé de poils roux ou dorés est également caractéristique.

Une autre caractéristique de ce félin : il possède des pattes polydactyles, un genre de malformation causé par une mutation génétique.

Il mesure 30 à 40 cm, et peut peser jusqu’à 10 kg. Il est très attaché à son maître et il aime bien l’eau.

Cette vidéo vous montre ce qu’il faut savoir sur cette jeune race de chat :

Le British Shorthair et Longhair

Le British représente parfaitement son pays d’origine : calme et posé. Originaire de la Grande-Bretagne, ce gros chat peut mesurer jusqu’à 30 cm et peser environ 8 kg chez les mâles. Il se distingue par sa tête et ses yeux arrondis, et peut se montrer proche de son maître.

Très joueur, le British convient parfaitement aux enfants.

Il existe deux variétés de chats British : le British à poil court ou Shorthair, et à poil long ou Longhair. Découvrez le chat dans cette vidéo :

Le Turc de Van

Le Turc de Van est une race de chat originaire de Turquie. Le mâle pèse en moyenne 9 kg, tandis que la femelle ne dépasse pas les 4,5 kg. À la maison, ce gros chat préfère mener une vie solitaire. Par contre, il est très friand des câlins et autres gestes affectifs.

Ce félin adore l’eau et il est un très bon nageur. Ne voyant aucun problème avec la présence d’autres animaux, le Turc de Van est donc un chat très facile à vivre.

Il dispose d’une robe bicolore, avec seulement sa tête et sa queue comme zones colorées. Le reste de son corps est blanc. En hiver, sa fourrure est longue, tandis qu’en été, elle est courte sauf au niveau de la queue. Ses pattes arrière sont plus longues que celles à l’avant, ce qui lui confère une très grande agilité.

Souvent confondu avec l’Angora Turc, voici en vidéo le Turc de Van :

Le Selkirk Rex

Le Selkirk Rex est une race de chat massive, qui déploie une force impressionnante. Il mesure en moyenne 30 cm pour 7 kg de muscle.

Surnommé le chat mouton à cause de son pelage bouclé, on retrouve aussi 2 variétés de ce chat : le poil court et le poil mi-long.

En vidéo sa description :

Le Bengal

Le Bengal est une race issue du croisement entre un chat léopard asiatique et un chat domestique. Créé dans les années 1960, il n’est arrivé en France que vers le début des années 1990.

Ce gros chat mesure 35 cm, pour un poids maximum de 7 kg. Sa robe est généralement tachetée ou marblée. Les taches peuvent être en forme de points ou de rosettes. Bien qu’il ressemble à son ancêtre sauvage, le Bengal est très docile et est un excellent compagnon. Sportif et agile, il aura besoin de beaucoup d’espace. On rappelle d’ailleurs que le Bengal est très intelligent et il aura tendance à développer une relation complice avec son maître.

Découvrez ce qu’il y a à savoir sur cette race de chat :

Le Chausie

Pour finir, on retrouve le Chausie qui est issu d’un croisement entre un chat domestique et un chat sauvage d’Asie appelé le Felis Chaus. Il a notamment gardé l’aspect de ce dernier.

Le Chausie est puissant et musclé, et mesure entre 25 et 30 cm pour 6 à 12 kg chez les gros mâles. Il possède un caractère joueur et espiègle. Ce gros chat adore être le centre de l’attention, et ne supporte pas la solitude. Il réclame sans cesse l’affection de son entourage.

Découvrez la Chausie dans cette vidéo :