Quel chat adopter si on est allergique aux poils de chats ?

Vous adorez les chats, mais à chaque ronron, c’est une crise d’éternuements, les yeux qui pleurent et l’impression d’avoir attrapé la grippe ? Bienvenue au club des allergiques. Allergique aux poils de chat, vous faites partie des 7 à 25 % de la population concernée. Mais, bonne nouvelle : avoir un chat malgré une allergie, c’est possible… à condition de bien choisir son compagnon félin. Alors, quel chat adopter quand on est allergique ? Et rassurez-vous, ce n’est pas forcément que d’un Sphynx.

Pourquoi certains sont allergiques aux poils de chat ?

Pourquoi est-on allergique aux chats ? (Indice : ce n’est pas à cause des poils). On pense souvent que ce sont les poils de chat qui posent un problème. Erreur ! Le vrai coupable, c’est la protéine Fel d1, présente dans la salive, la peau et les glandes sébacées du chat.

Si vous êtes allergique aux poils d’un chat, ce ne sont pas ses poils, mais plutôt sa salive qui provoque cette allergie.

Faisant sa toilette en se léchant, la salive du chat imprègne effectivement ses poils, donc, c’est normal que les symptômes apparaissent si vous êtes au contact des poils du chat.

D’ailleurs, même un chat sans poils peut provoquer une allergie s’il produit beaucoup de cette protéine. La solution ? Opter pour une race qui en secrète moins. Voici donc les races de chats les plus adaptées aux allergiques, quelques félins qui pourraient vous permettre de respirer normalement tout en calinant votre boule de poils !

1. Le Sibérien : le paradoxe du gros chat hypoallergénique

On s’attendrait à ce que ce chat à la fourrure XXL soit un enfer pour les allergiques. Eh bien, non ! Le Sibérien produit jusqu’à 10 fois moins de Fel d1 que la plupart des autres races. Cette race de chat a le poil long et peu allergisant.

En plus de cela, il est généralement adorable, affectueux et joueur. Attention quand même, cette race peut provoquer des réactions légères chez les allergiques très sensibles. Le mieux est de tester chez l’éleveur avant de l’adopter.

2. Le Balinais : parfait quand on est allergique aux poils de chat

Souvent surnommé le « Siamois hypoallergénique », le Balinais est un choix idéal pour les allergiques. Il produit moins de Fel d1 et un poil mi-long qui ne s’emmêle pas trop.

Sociable, intelligent et bavard, il présente moins de risques d’allergies malgré son poil. Bon, par contre, il adore parler… tout le temps.

3. Le Devon Rex : le chat à la coupe de mouton

Avec son pelage court et ondulé, le Devon Rex perd très peu de poils. Il en produit aussi moins de Fel d1 , ce qui le rend plus tolérable pour les allergiques.

Très affectueux et joueur, il demande aussi peu d’entretien au niveau du brossage. Par contre, il faut savoir qu’il est généralement très énergique (attention si vous cherchez un chat calme).

4. Le Cornish Rex : cousin du Devon Rex, encore plus original

Même principe que le Devon Rex, mais avec un poil encore plus court et une allure de petit extraterrestre. Ce chat ultra-affectueux est une bonne option pour les allergiques. Très sociable et câlin, ce chat ne fait presque pas de mue.

5. Le Sphynx : le chat sans poils

C’est souvent le premier chat auquel on pense pour les allergiques, mais attention : il produit quand même du Fel d1. L’avantage, c’est qu’il n’a pas de poils pour disperser l’allergène partout. Un bon bain régulier peut réduire les risques de réaction.

Pas de mue, pas de poils partout, c’est l’idéal. En plus, il est souvent ultra-affectueux (limite pot de colle). Il y a cependant un entretien exigeant (bains fréquents, soins de peau) à prévoir.

Comment minimiser les allergies avec un chat ?

Même si vous adoptez un chat hypoallergénique, zéro risque n’existe pas. Voici quelques astuces pour cohabiter sans finir en boule sous un tas de mouchoirs :

Brossez votre chat régulièrement (ou faites-le brosser par quelqu’un d’autre, sinon bonjour l’allergie).

votre chat régulièrement (ou faites-le brosser par quelqu’un d’autre, sinon bonjour l’allergie). Lavez votre chat si la race le permet (surtout pour les Sphynx).

votre chat si la race le permet (surtout pour les Sphynx). Investir dans un purificateur d’air pour filtrer les allergènes.

pour filtrer les allergènes. Interdisez-lui l’accès à votre chambre (oui, c’est dur, mais votre nez vous dira merci).

Lavez fréquemment les textiles (canapé, coussins, tapis… tout ce qui attrape la salive et les squames).

(canapé, coussins, tapis… tout ce qui attrape la salive et les squames). Testez un vaccin ou un traitement antihistaminique si vous êtes vraiment accro aux chats.

Bref, être allergique ne veut plus dire vivre une existence sans ronrons. Il suffit de choisir intelligemment et d’adopter les bons réflexes pour éviter les crises. Alors, prêt à accueillir un chat sans finir en mode apnée ?

