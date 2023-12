Avec les chiens, les chats sont parmi les animaux domestiques les plus populaires au monde. Malgré leur caractère souvent rebelle, de nombreuses personnes sont particulièrement folles de ces petits félins. Toutefois, il faut savoir que tous les chats ne sont pas forcément rebelles et indépendants. Il existe en effet des races de chats très dociles et obéissantes, qui adorent la présence de leur maître.

Voici le top 10 des races de chats les plus dociles au monde.

Le Maine Coon, l’un des chats les plus imposants et les plus dociles

Le Maine Coon est une race connue pour son gabarit particulièrement imposant. En moyenne, un Maine Coon pèse 10 kg, pour une taille de 100 à 120 cm chez les mâles. Mais ce n’est pas seulement sa taille qui rend ce chat célèbre auprès des amoureux de chats. En effet, le Maine Coon est surtout connu pour son caractère obéissant. Facile à vivre, ce chat est un « géant au cœur tendre » qui affiche un calme olympien au quotidien.

Originaire des États-Unis, le Maine Coon est un chat très sociable et affectueux qui adore la compagnie des humains. Il est friand de câlins et recherche constamment l’affection de son maître.

VOIR AUSSI : Quel est le plus gros chat ? Le top 10 des races les plus massifs !

Le Siamois, une race de chat très curieuse

Le Siamois est une race de chat connue pour sa grande curiosité. Il est également très obéissant et communicatif, ce qui ravit ses maîtres. Ces derniers sont constamment à la recherche de nouvelles méthodes de dressage pour le Siamois.

Le Siamois est un chat très intelligent qui se montre facile à apprivoiser. Il entre d’ailleurs dans la catégorie de « chat-chien », car il adore jouer et apprendre. Il peut même se montrer très exigeant envers son maître tant il demande beaucoup d’attention. De plus, il est très beau avec sa silhouette élégante et ses yeux bleus éclatants.

Le Siamois est une race présente en Thaïlande depuis longtemps, mais n’a été introduite en Europe occidentale qu’au XIXe siècle.

VORI AUSSI : Quels sont les chats les plus célèbres de notre planète ?

Les Abyssins, des chats très intelligents et dociles

L’Abyssin est une race de chat très intelligente qui comprend rapidement ce qu’on lui demande de faire. Il assimile donc assez facilement les règles du foyer et y obéit sans problème. Cependant, sa grande intelligence nécessite d’être stimulée. C’est notamment pour cette raison que les adeptes de dressage adorent s’occuper de l’Abyssin, car ils peuvent lui apprendre de nombreux tours.

L’Abyssin est particulièrement dévoué à son maître, et il a besoin de se dépenser tant intellectuellement que physiquement. Cependant, il faut savoir que son caractère obéissant et le lien fort qui l’unit à son maître le rendent peu enclin à la solitude. Il a tendance à s’attacher et à obéir à une seule personne en particulier.

Le Persan et son tempérament calme

Contrairement au Siamois et à l’Abyssin qui affichent une obéissance dynamique, le Persan est plutôt calme. Pour respecter son tempérament, il est nécessaire de lui dédier un lieu assez isolé, où il pourra se réfugier lorsqu’il souhaite être seul.

Très obéissante, cette race de chat n’apprécie pas les gestes brusques, qui sont donc à éviter dans son dressage. Il se montre plus obéissant lorsqu’une certaine routine est établie et respectée au quotidien. Il adore le confort et déteste les bruits et la turbulence.

Le Sphynx, une race de chat avec une apparence atypique

Si le Persan se distingue par son pelage élégant, le Sphynx est tout à l’opposé. Donnant l’impression d’être dépourvu de poils, ce chat séduit en effet par son apparence nue et atypique. En réalité, ses poils sont si fins qu’ils laissent transparaître sa peau, mais lui confèrent tout de même un toucher velouté.

Le Sphynx est très attaché à son maître, et a une tendance naturelle à le suivre, même sans dressage. Il est sociable et affectueux, faisant de lui un compagnon de choix. Tout comme le Siamois, il entre dans la catégorie de « chat-chien » en allant spontanément chercher ses jouets, en s’adonnant à des activités complexes ou en répondant à son nom lorsqu’on l’appelle.

Le Sphynx est donc un compagnon vif au quotidien, qui aime être le centre d’attention.

Le Sacré de Birmanie, une race populaire

Le Sacré de Birmanie figure parmi les chats les plus populaires et les plus obéissants. On le reconnaît facilement à sa fourrure blanche et ses taches noires au visage, aux pattes et à la queue. Il possède aussi des yeux bleus perçants qui séduisent tous les amoureux de félins.

Étant l’un des chats les plus dociles au monde, il est donc un choix idéal pour ceux qui débutent dans l’éducation des chats.

Les Ragdolls, des chats mignons et dociles

Le Ragdoll est certainement le chat le plus mignon qui soit. Mais, il est également l’un des chats les plus obéissants au monde. Originaire des États-Unis, cette race de grand chat est appelée ainsi en raison de son comportement lorsqu’on le porte : il devient aussi mou qu’une poupée de chiffon.

Le Ragdoll est issu des Persans et a notamment hérité d’une de leurs caractéristiques : la docilité. Il est donc très facile à dresser et fait tout ce qu’on attend de lui sans trop de difficulté.

Le Chartreux, une race de chat venu de la France

Le Chartreux est une race de chat originaire de France et de Belgique. Faisant partie des races les plus obéissantes, le Chartreux est domestiqué depuis plusieurs années dans l’Hexagone. Il est donc habitué aux comportements humains et à leurs manières de vivre.

Il a appris à être à l’écoute des humains, et il est, selon les dires, très affectueux et câlin envers ceux qu’il apprécie.

Le Tonkinois, encore peu connu ?

Le Tonkinois est une race de chat peu connue du grand public. Pourtant, il mérite plus d’attention tant il a tout du chat parfait. Il est issu du croisement entre le Burmese et le Siamois, et hérite des qualités des deux races.

Le Tonkinois est le « chat-chien » parfait pour ceux qui recherchent un compagnon doux, affectueux et très câlin. Toutefois, il faut savoir qu’il s’agit d’un chat très actif qui aime jouer et dépenser son énergie. Il faudra donc lui proposer des activités quotidiennes, surtout en l’absence de son maître.

Le Persan Chinchilla, intelligent et curieux

Pour finir, il y a le Persan Chinchilla. Si, de manière générale, tous les chats de la race Persan sont connus pour leur grande docilité, le Persan Chinchilla se distingue encore davantage.

Ce félin au museau légèrement écrasé et à la fourrure touffue est à la fois très observateur, intelligent et curieux. Il adore faire de nouvelles découvertes et réaliser de nouvelles expériences. Très attaché à son maître, il cherchera toujours son affection.

Cependant, il possède un trait de caractère de « vagabond » qui le pousse à aller de famille en famille pour chercher toujours plus d’amour et découvrir de nouvelles expériences.

Notez cet article