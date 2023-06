À quoi servent les moustaches des chats ?

Tous les chats ont des moustaches dont le nombre varie d’un individu à l’autre. Avec en moyenne 20 « vibrisses« , le chat est capable de se déplacer en toute sérénité et évaluant les distances entre lui et certains obstacles. Explications.

Les moustaches des chats, un outil pour se repérer dans l’espace

Les vibrisses des chats, soit leurs moustaches, sont des poils très épais et longs, alors très différent des autres poils de son pelage. Pourquoi ? Parce que la zone où sont implantées les vibrisses sont très nerveuses.

Ces poils sont de vrais capteurs qui servent au chat à se déplacer, mais surtout à se repérer dans l’espace. Les moustaches du chat lui permettent d’évaluer les distances, de garder l’équilibre, mais aussi de pouvoir se rattraper sur ses pattes quand il tombe par exemple. Avec ses vibrisses situées autour du museau, mais aussi au niveau des coussinets, des yeux et aux pattes, le chat peut utiliser tout son corps pour calculer la largeur entre deux objets, éviter des obstacles.

Ses vibrisses sont également un outil primordial pour le chat la nuit puisqu’elles lui permettent de mieux chasser lorsqu’il fait noir. Le chat voit bien dans l’obscurité, mais il voit flou. Les vibrisses sont capables de capter les variations de l’air et donc de repérer pour le chat des proies dissimulées dans la pénombre. Les moustaches des chats leur permettent donc de se faufiler un peu partout, de garder l’équilibre sur une poutre ou encore de ne pas louper sa proie, sans même que le chat y réfléchisse !

Une façon pour votre minou de communiquer ses émotions

Les moustaches des chats ne sont pas que des radars qui lui permettent la stabilité et l’habilité de ses mouvements. Elles servent aussi à communiquer. Avec un humain ou un autre chat, votre minou utilise ses moustaches pour montrer ses émotions. Par exemple, stressé, les vibrisses seront tendues, à l’affût et remueront. Le chat est alors en situation d’alerte de ses sens. Et elles sont plus basses et souples si le chat est détendu.

Les moustaches des chats peuvent-elles repousser si elles sont coupées ?

On a l’habitude de dire qu’il ne faut jamais arracher les moustaches d’un chat. Sinon, il pourrait ne plus arriver à marcher droit, à se rattraper sur ses pattes ou à chasser. Et c’est vrai. Les vibrisses servent beaucoup au chat et lui en priver peut être extrêmement handicapant pour lui. C’est comme si on vous enlevait un œil ou une oreille, pour imager.

Mais du coup, est-ce que le chat est condamné à vivre ainsi ? Doit-il absolument s’adapter à ce qu’il lui manque quelques moustaches ou repoussent-elles ? Heureusement, la réponse est oui. Les moustaches des chats repoussent. Par contre, c’est très long. Le chat devra quand même subir une phase de déstabilisation à cause du manque de certaines vibrisses.