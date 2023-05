Quelles sont les races de chats les plus rares du monde ? Top 5 !

Les chats les plus rares, souvent issus de croisements improbables, sont aussi ceux qui valent le plus cher. Très difficiles à trouver, ces races font justement partie des races de chats les plus prisées. Voici 5 races de chats parmi les plus rares du monde.

Le Sokoke, une des races de chats les plus rares

Originaire du Kenya, la race Sokoke est une des races de chats les plus rares dans le monde. Domestiqué en Afrique de l’Est grâce à Jeni Slater, une Britannique qui vit là-bas, cette race est quand même restée très sauvage. Trouver des individus est même devenu très difficile.

Craintifs, ces chats sont connus pour arpenter les forêts tropicales à la recherche de proies. C’est au sein de ces forêts que la Britannique a réussi à apprivoiser certains spécimens. Actuellement, il faut donc parti des chats les plus rares du monde, mais surtout en Occident.

VOIR AUSSI : Pourquoi les animaleries n’ont plus le droit de vendre des chiens ou des chats ?

Le LaPerm, un chat à la fourrure très particulière

Parmi les races de chats les plus rares, il y a aussi le LaPerm. Avec sa fourrure ondulée, ce chat très doux au toucher ne nait pas avec autant de poils frisés. En réalité, lorsqu’il est chaton, le LaPerm est dépourvu de poils. Alors forcément, cela intrigue. Sans poils, c’est plusieurs mois après qu’il verra pousser sa fourrure à la texture si particulière.

Le Cymric parmi les chats les plus rares du monde

Le Cymric fait aussi partie des chats les plus rares du monde. Avec sa grosse touffe de poils au niveau des pattes arrière et sa collerette de poils au niveau du cou, il est souvent surnommé « le lapin ». Cette race est en fait une variante de la race Manx, originaire de l’île de Man. Il serait le résultat d’une reproduction consanguine.

VOIR AUSSI : Le chat voit dans le noir : vrai ou faux ?

Le Savannah, une race de chat extrêmement grande

Parmi les chats les plus rares, les plus chers, mais aussi les plus grands à domestiquer, il y a le Savannah. Ce chat est issu d’un croisement magnifique entre un serval, un petit félin sauvage et un Bengal. Très grand, ce chat peut peser 14 kg sans être en surpoids. Avec sa fourrure léopard, ses pattes hautes et son long cou, il est facilement reconnaissable de tous.

Le Sphynx, une absence de poils très rare

Très connu à cause de son apparence atypique, le Sphynx est un chat très rare à observer, mais aussi à élever. Il ne possède pas de poils. Originaire du Canada, ce chat a été créé par l’homme grâce à la reproduction sélective. Sensible au soleil, mais aussi au froid, ce chat est malgré tout très apprécié comme animal domestique.

VOIR AUSSI : Alimentation des chats : voici la liste des fruits qu’on peut donner à son chat

Mentions honorables : les autres races de chats les plus rares et donc les plus chères

Le Bengal . Tigré et doté d’un regard perçant, le Bengal est très populaire, mais aussi très rare. Il fait partie des chats les plus grands jamais domestiqués.

. Tigré et doté d’un regard perçant, le Bengal est très populaire, mais aussi très rare. Il fait partie des chats les plus grands jamais domestiqués. Le Bobtail Japonais . Une queue courte et enroulée sur elle-même ? Non, on ne parle pas de shiba, mais bien d’un petit chat japonais parmi les plus rares chats du monde.

. Une queue courte et enroulée sur elle-même ? Non, on ne parle pas de shiba, mais bien d’un petit chat japonais parmi les plus rares chats du monde. Le Ceylan . Originaire du Sri Lanka, ce chat haut sur pattes est également très rare, surtout en Occident.

. Originaire du Sri Lanka, ce chat haut sur pattes est également très rare, surtout en Occident. Le Kurilian Bobtail . Une petite queue en tire-bouchon et de petites pattes, ce chat est un des plus rares au niveau de la forme de sa queue.

. Une petite queue en tire-bouchon et de petites pattes, ce chat est un des plus rares au niveau de la forme de sa queue. L’ American Wirehair . Avec son poil frisé, difficile de ne pas le reconnaitre. Ce chat de petite taille, court sur pattes est un croisé entre l’American Shorthair et un Rex.

. Avec son poil frisé, difficile de ne pas le reconnaitre. Ce chat de petite taille, court sur pattes est un croisé entre l’American Shorthair et un Rex. Le Toyger . Un très joli croisement tigré entre un Domestic Shorthair et un Bengal.

. Un très joli croisement tigré entre un Domestic Shorthair et un Bengal. Napoléon . Un très joli croisement entre un Persan et un Munchkin.

. Un très joli croisement entre un Persan et un Munchkin. Le Céleste . Un chat reconnu par le LOOF en 2023. Ce petit chat court sur pattes et aux yeux perçants vient tout droit de France.

. Un chat reconnu par le LOOF en 2023. Ce petit chat court sur pattes et aux yeux perçants vient tout droit de France. L’Ashera . Un chaton de cette race peut couter 20 000 euros au minimum. Une rareté très recherchée qui est en fait un croisement entre plusieurs chats sauvages. Avec sa fourrure léopard, ce chat de grande taille est un des plus rares du monde.

. Un chaton de cette race peut couter 20 000 euros au minimum. Une rareté très recherchée qui est en fait un croisement entre plusieurs chats sauvages. Avec sa fourrure léopard, ce chat de grande taille est un des plus rares du monde. Le Devon Rex. Originaire d’Angleterre, ce chat est issu d’une mutation génétique entre deux chats errants.