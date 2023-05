Pourquoi les animaleries n’ont plus le droit de vendre des chiens ou des chats ?

Très bientôt, les animaleries françaises n’auront plus le droit de vendre des chats ou des chiens, des chiots et chatons, à leurs clients. Actuellement, la majorité des magasins ont d’ailleurs déjà arrêté la vente, en prévision de 2024, date de l’application de cette loi contre la vente d’un chat ou d’un chien en animalerie.

Interdiction de vente des chats et des chiens en animaleries dès 2024

Cela faisait des années que des chats ou des chiens étaient vendus directement en animaleries. Mais, cela est bientôt fini puisque, dès 2024, aucune animalerie n’aura droit de mettre en vente un chien ou un chat, un chiot ou un chaton, auprès de ses clients.

Parqués dans des enclos et dans des cages pour être vendus, ces animaux sont constamment stressés par le brouhaha de l’animalerie. C’est également le cas pour de nombreux autres animaux, d’ailleurs. Néanmoins, cette nouvelle loi ne concerne pas les rongeurs ou encore les reptiles vendus en animalerie. Les NAC (nouveaux animaux de compagnie) ne sont donc pas concernés. Seuls les chiens et les chats ne pourront plus être mis en vente dans les animaleries en France.

Pourquoi le gouvernement va-t-il mettre en place cette loi ?

Pour le gouvernement, cette nouvelle loi qui interdit la vente de chatons et chiots en animalerie a surtout pour but de limiter les achats compulsifs et donc les abandons. Le gouvernement justifie aussi ce choix par le « sevrage trop précoce des chiots et des chats« , « un approvisionnement par des usines à chiots et chatons » et « une mauvaise socialisation de ces animaux ».

« Le sevrage trop précoce des chiens et des chats causent des problèmes comportementaux et entraîneront parfois leur abandon », explique le sénateur écologiste, Daniel Salmon.

Blague à part, pourquoi pas étendre la loi pour les poissons rouges ? Souvent achetés de manière compulsive et mis dans des aquariums bulle sans même une pompe, ces pauvres animaux meurent en quelques semaines. Rappelons que les poissons rouges vivent à plusieurs, dans un grand volume filtré et décoré. Ces poissons peuvent atteindre 30 cm et les 30 ans avec de bonnes conditions de vie !

Une charte d’encadrement et un certificat de connaissance à signer

Notez que cette nouvelle loi appliquée en 2024 aura aussi pour but de restreindre la vente de TOUS les animaux sur internet. Le commerce de ces animaux sera exclusivement réservé aux éleveurs professionnels. Les refuges qui acceptent les donc pourront aussi vendre. Une charte d’encadrement a d’ailleurs déjà été signée par de nombreuses plateformes de vente en ligne comme LeBonCoin.

Cette charte prévoit : l’obligation d’un numéro d’identification sur l’animal, d’indiquer son âge, sa race, de donner accès à son carnet de vaccination et à ses antécédents.

Un certificat de connaissance sera aussi mis en place et devra être signé par les acheteurs. Cela a pour but, également, de dissuader les achats compulsifs. Ce certificat obligé notamment l’adoptant à remplir les besoins de l’animal, à le soigner. Le but ? Limiter les abandons et la maltraitance animale.

Donner la mort à un animal intentionnellement est passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Notez que cette loi qui sera mise en application en 2024 a déjà été adoptée par de nombreuses animaleries qui ont déjà stoppé la vente de chiens et de chats. En Grande-Bretagne, cette interdiction est déjà en vigueur.

Et du coup, où pouvez-vous acheter ou adopter un chat ou un chien ?

Où pourrez-vous donc acheter vos chats et vos chiens si ce n’est pas en animalerie ? Vous pourrez donc passer par un éleveur professionnel (via des sites de vente en ligne », par les refuges également et la SPA. Il est aussi autorisé d’adopter un chat ou un chien via un particulier tant qu’il n’y a pas de contribution financière. La personne ne doit donner l’animal qu’occasionnellement, à cause d’une portée non désirée par exemple.