Les plantes ressentent-elles la douleur et ont-elles des sentiments ?

Les plantes en voient beaucoup chaque jour, entre le vent, les intempéries, les déforestations, les cultures des champs, l’importation pour la vente, la tondeuse, le taille-haie, la débroussailleuse… Imaginez juste qu’une plante ressente en fait la douleur et que celle-ci soit en souffrance à chaque fois que vous lui coupez une tige pour vos boutures.

Les arbres ressentent-ils des sentiments ? Peuvent-ils éprouver de l’amour, de la joie, de la peine, ou encore de l’ennui ? Pour le moment, personne ne sait réellement répondre à cette question, néanmoins il existe de nombreuses études en cours, et certaines qui datent également, sur cette interrogation.

Avant-propos au sujet de la sensibilité des plantes, mais aussi des insectes

Rappelons que la science n’est qu’une validation d’une théorie. Pour le moment, aucune des théories scientifiques sur la douleur des plantes n’a été admise comme étant la vérité. C’est pour cela que nous parlons d’études et non de faits.

Cet article est une réflexion et relate à la fois d’informations issues d’études, d’autres médias, de bibliographies, mais aussi, pour certains aspects plus philosophiques, d’un ressenti et d’une réflexion purement personnelle.

Encore une fois, toutes les études citées sont encore au stade théorique.

Tout le monde peut débattre sur le sujet, interpréter les études de façon différentes également. La section commentaires est justement là pour échanger sur le sujet. Ainsi, n’hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez sur la question : est-ce que les plantes peuvent ressentir de la douleur ou avoir des sentiments, à la manière des animaux ? Oui, les animaux ont des sentiments, ça par contre, c’est prouvé et ça vaut pour tous les animaux dotés d’un cerveau (pas la méduse par exemple).

Notez que vous pouvez aussi donner votre avis sur le cas des insectes, là aussi, la communauté scientifique a du mal à se positionner et à dire si oui ou non ils ont des sentiments et ressentent de la douleur. Personnellement, pour avoir élevé des insectes, je pense pouvoir dire que c’est vrai. Il suffit de les observer pour le comprendre. Mais, ce n’est que purement théorique. Enfin, d’après le New York Times et l’université de Bordeaux, il semble que ce soit véridique.

Le système nerveux et le « cerveau » des plantes

Apparus il y a environ 3 milliards d’années, les ancêtres des plantes que nous connaissons font de ces êtres vivants des êtres parmi les plus vieux de la Terre. Au fil du temps, comme pour tous les animaux dont les humains, les plantes ont évolué de manière de plus en plus complexe à leur manière. Elles ont toujours, comme tous les êtres vivants, tentés de trouver une manière de s’adapter aux changements environnementaux, aux nouveaux dangers.

Dépourvues d’un système nerveux central, comme le disent de nombreux scientifiques, les plantes ne seraient pas en mesure de ressentir de la douleur physique.

Ce qui est bien à différencier de la douleur mentale dans ce cas précis. En théorie, une plante, un arbre, une fleur, aucun végétal ne serait capable de ressentir de la douleur.

En fait, nous, les humains et les autres animaux avec un système nerveux, nous possédons des nocicepteurs. Ce sont ces capteurs qui émettent un signal douloureux à notre cerveau, pour vulgariser. Les plantes seraient dépourvues de tels capteurs, d’après les études existantes. Les plantes n’auraient pas non plus de cerveau, du moins pas de système de conscience grâce aux connexions du cerveau. En soit, la plante ne ressentirait pas non plus de sentiments ou d’émotions telles que nous les connaissons.

Petite précision : certains chercheurs, comme par exemple , les biologistes František Baluška et Stefano Mancuso, pensent que les racines de la plante feraient justement office de cerveau pour la plante. Ils évoquent une certaine « mémoire végétale » qui permettrait notamment de garder en « mémoire » les bonnes pratiques pour rester en vie (se tourner vers le soleil, se ramollir sans eau ou avec trop d’eau).

Un système de communication très différent du nôtre

Mais est-ce réellement parce qu’elles n’ont pas de système nerveux, de cerveau ou qu’elles ne pleurent pas que les plantes ne peuvent pas souffrir, mentalement ? Non. On ne peut pas simplement dire que les plantes ne ressentent pas de douleur, au moins « mentale » sans chercher plus loin. Il est effectivement possible que les plantes ressentent une douleur ou des sentiments, mais d’une façon qui nous dépasse complétement.

À l’image d’une grande différence de langage et de communication entre un chien et un humain, les plantes n’auraient tout simplement pas du tout le même fonctionnement que nous sur le plan de sa sensibilité.

Pour comprendre ce que ressentent les plantes, il faut donc que vous oubliez la façon dont nous nous ressentons la douleur ou la joie. N’anthropomorphisez pas la sensibilité des plantes.

Un instinct de protection : les plantes capables d’éviter la « douleur »

Physiologiquement, nous sommes donc bien différents des plantes. Néanmoins, nous savons qu’elles sont capables de réagir en cas de danger. Elles sont capables d’agir face à une sorte d’agression, réagissant à des stimulis comme s’ils étaient douloureux justement. Exemple dans le film « Phénomène » : les plantes émettent une substance dans l’air qui est en suite dispersée par le vent et qui contamine les humains. Cela les pousse à mettre fin à leur jour soudainement. Dans ce film, les plantes réagissent à la destruction de la végétation par l’homme en les tuant grâce à leurs propres capacités.

Autre exemple : lorsque les animaux mangent de l’herbe ou que nous passons la tondeuse, l’herbe coupée émet des protéines de défense qui proviennent de l’acide jasmonique. Alors oui, c’est un système de défense pauvre, mais ces protéines font que l’herbe est « moins bonne » à manger pour les « prédateurs« , comme les vaches. Donc les animaux qui mangent l’herbe ont tendance à vouloir aller brouter ailleurs à cause de ce gout sécrété par les plantes.

Par ailleurs, des chercheurs de l’université du Missouri auraient réussi à prouver que certaines plantes arrivaient à « prédire » que des chenilles allaient les attaquer, elles libéraient alors des défenses chimiques pour les empêcher de venir grignoter leurs feuilles. Comment ? D’après les expériences de chercheurs de l’université, les plantes auraient « ressenti » les vibrations que faisaient les chenilles sur des plantes non loin d’elles. Cela leur a permis de les éloigner en amont. A noter qu’en 2019, une expérience similaire a été faite par des chercheurs de l’université de Tel Aviv.

Les chercheurs ont alors découvert que les plantes émettaient des ultrasons lorsqu’elles étaient « stressées« , en étant secouées ou blessées.

Nous avons aussi l’exemple des acacias qui sont capables d’envoyer un gaz, l’éthylène, transporté par le vent qui augmente leur quantité de tanin en prévision d’un danger. Le tanin est un moyen de défense chimique contre les microbes pathogènes et les herbivores.

Les plantes communiquent entre elles et partagent leur « douleur »

Dans les années 70, un chercheur nommé David Rhoades a aussi réussi à prouver que les plantes émettaient des « composés volatils » lorsque celles-ci étaient blessées. Lorsqu’on leur coupe une branche, une tige, par exemple. Il s’agirait d’un moyen de communication plus qu’un signe de douleur. Le chercheur parle d’une sorte de signal de détresse pour alerter les autres plantes.

Une autre étude, de 2018, montre également que les plantes enverraient des signaux de communication pour alerter contre un danger. Les chercheurs avaient notamment trouvé que lorsqu’ils mangeaient une feuille d’une plante, ses cellules pouvaient émettre des ultrasons capables d’avertir le reste de la plante du danger.

Les plantes possèdent des sens propres que nous n’avons pas

La sensibilité des plantes peut aussi s’observer, mais plus au niveau de capteurs chimiques. C’est le cas par exemple avec la plante carnivore à clapet / attrape-mouche que nous connaissons ou la Mimosa pudica. Les deux plantes sont capables de bouger pour attraper « des proies » en les enfermant pour les dissoudre et les assimiler comme nutriments. Les plantes bougent également, même si c’est peu.

Elles bougent, rien que quand elles sont à la recherche de lumière.

Faites l’expérience : laissez une plante dans une pièce peu éclairée avec une source de lumière localisée. La plante va étendre ses feuilles ou ses tiges vers la source de lumière. La plante ne voit pas à proprement parler. Nous ne savons pas vraiment si elle a ce type de sens, mais elle a en tout cas une sensibilité à elle, même si ce n’est le toucher ou la vue. Dans ce cas précis, ce pourrait être par exemple assimilable au sens du repérage dans l’espace. Le tout alimenté par les 14 types différents de photorécepteurs présents chez la plante.

Un instinct de survie et un instinct reproducteur comme chez les animaux

Elles ont donc, au minimum, un instinct (certes différent du nôtre) de survie et des réactions pour continuer à prospérer. Le simple fait qu’un arbre fasse des fruits en est la preuve : les plantes veulent se reproduire. C’est le cas avec le pollen également, transporté par le vent et grâce à la pollinisation des abeilles.

Les plantes font en sorte de se reproduire pour faire survivre leur espèce, comme tous les êtres vivants. Dans le cas des arbres fruitiers, par exemple, le fruit a pour destin de tomber de l’arbre et de disperser ses graines sur le sol pour, éventuellement, faire naître un nouvel arbre.

Les plantes capables de percevoir le toucher, les sons ou encore de voir ?

« Les plantes se nourrissent sans estomac, respirent sans poumons, se tiennent droites sans squelette, et prennent des décisions sans cerveau« , écrivait l’Italien Stefano Mancuso dans le livre « L’intelligence des plantes ». D’après le chercheur, les plantes ont des multitudes de sens que nous n’avons pas et elles sont dépourvues de sens que nous avons. Les plantes auraient, par exemple, la capacité de ressentir le magnétisme terrestre.

Au niveau du sens du toucher en tout cas, nous avons certainement les preuves avec les expériences ci-dessus, que les plantes ressentent au moins une sensation au toucher et aux blessures. Elles ont des systèmes de défense associés. On peut donc assimiler cela au sens du toucher.

Du côté de sa perception des sons, nous ne sommes pas certains que la plante entende vraiment. Comme pour les serpents qui sont sourds, il est possible qu’elle ne ressente que des vibrations, comme semblent l’attester certaines expériences expliquées ci-dessus. Mais, il existe en tout cas des personnes qui affirment que les plantes seraient sensibles aux sons et surtout aux bruits répétés comme la musique.

La théorie veut que les plantes poussent plus vite avec de la musique douce par exemple.

C’est l’université de Californie à San Diego qui a fait cette découverte. Les chercheurs ont trouvé qu’en exposant les plantes à des fréquences différentes, leurs réactions différent aussi. Certaines en viennent à s’ouvrir, à se fermer, à se tourner, etc. Cela aurait un rapport avec la résonance de la fréquence dans la plante.

Pour la vue, il y a aussi l’exemple de la plante Boquila trifoliota. Cette dernière aurait la faculté de prendre l’apparence de la plante sur laquelle elle grimpe. Un mimétisme que nous retrouvons beaucoup dans le règne animal et chez les insectes (caméléons, pieuvre, mante, phasme…). Certains chercheurs ont fait une étude sur le sujet au Chili. Et selon eux, la plante pourrait être dotée d’un œil sensible à la lumière, comme pour les étoiles de mer.

Ce qu’en ont dit les scientifiques dans la presse

« Quand on coupe une plante, qu’on l’écrase ou qu’on croque dedans, c’est certain : elle le perçoit. De là à dire qu’il y a souffrance… je n’irai pas jusque-là. Il manque, de mon point de vue, l’élément essentiel qu’est le système nerveux central », explique également Catherine Lenne, biologiste, auprès de Science et Vie.

« Les plantes utilisent les signaux électriques de deux façons : pour réguler la distribution des molécules chargées à travers les membranes et pour envoyer des messages à longue distance à travers l’organisme. Dans le premier cas, les feuilles d’une plante peuvent se recourber parce que le mouvement des ions entraîne le mouvement de l’eau hors des cellules, ce qui modifie leur forme ; et dans le second, une piqûre d’insecte sur une feuille peut déclencher des réactions de défense des feuilles éloignées« , explique un autre expert, le biologiste Lincoln Taiz de l’Université de Californie à Santa Cruz, dans Trends in Plant Science.

En conclusion : les plantes sont capables de communiquer, d’alerter les autres et de se protéger contre des dangers. Elles possèdent également un instinct de reproduction. Qu’est-ce qui les différencie vraiment de nous alors, les animaux ? Elles ne possèderaient pas de cerveau ou de système nerveux, du moins ce n’est pas prouvé. Dans ce cadre, elles n’auraient pas de conscience au sens où nous l’entendons. Est-ce pour cela que détruire la végétation à outrance devrait être admis sans penser aux potentiels dommages sur les plantes ? Voilà une question qui demande débat. Faut-il penser à ce que ressentent peut-être les plantes et arrêter de les faire « souffrir » en restreignant nos activités humaines et nos productions ? Vous avez quatre heures.

Pour aller plus loin : les plantes captent-elles la douleur ou ont-elles des sentiments ?

