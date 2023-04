Quiz de la journée de la terre Google : quel animal êtes-vous ?

À l’occasion de la Journée de la Terre annuelle, Google a mis en place un petit test pour savoir quel animal ou insecte vous êtes. Un quiz très ludique qui permet également de rappeler à tous l’importance de ces petites bêtes et ces animaux qui vivent avec nous et l’importance de faire attention à l’environnement et à sa biodiversité.

Qu’est-ce que c’est et c’est quand la journée de la terre ?

Le 22 avril de chaque année, cette année le 22 avril 2023, nous fêtons la journée de la terre, une journée dédiée à notre planète qui nous abrite et dédiée à la préservation de ses habitants. Une journée qui rappelle l’importance de l’écologie et de la sauvegarde des plantes, animaux et des insectes, en bref, de tous les êtres de ce monde.

La « Journée internationale de la Terre nourricière » a été célébrée en premier lieu le 22 avril 1970, aux États-Unis. Par la suite, ce mouvement environnemental s’est exporté un peu partout, dont en Europe et en France.

Cette journée très symbolique a pour but de sensibiliser le plus de monde possible à la crise climatique et environnementale. Il s’agit aussi d’un jour où les citoyens de tous les pays sont encouragés à faire des actions pour la planète.

Bien sûr, comme pour la Journée des droits des femmes, c’est toute l’année qu’il faut agir pour la Terre. Néanmoins, le 22 avril a pour intérêt de rappeler ces valeurs et ce combat pour les écosystèmes.

Sobriété, durabilité et respect sont les maîtres mots de cette journée emblématique. Pour en savoir davantage sur les actions que vous pourriez entreprendre en cette journée de la terre, rendez-vous sur le site officiel de la journée de la terre.

Quiz Google : quel animal êtes-vous ?

Pour cette occasion, le géant Google a décidé de mettre en place une petite action pour sensibiliser à l’écologie, et surtout aux petits êtres qui vivent à nos côtés : les animaux et insectes. Pour ce 22 avril, Google a donc créé un petit quiz très sympa à faire : Journée de la Terre : quel animal êtes-vous ?

Si vous avez envie de participer à cette Journée de la Terre à votre manière, que vous soyez adulte ou enfant, ce petit test de personnalité est fait pour vous.

Personnellement, je suis un calmar géant ! Et vous ? Dites-le-nous en commentaires.

En savoir plus sur la Journée de la Terre : https://www.gouvernement.fr/journee-de-la-terre-chacun-peut-faire-une-action-pour-la-planete#:~:text=La%20Journ%C3%A9e%20internationale%20de%20la,environnemental%20participatif%20de%20la%20plan%C3%A8te.