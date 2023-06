Rêves : De quoi rêvent les chats ou les chiens lorsqu’ils dorment ?

Si nous, les êtres humains, nous dormons en moyenne 8 heures par jour d’une traite, le sommeil de nos compagnons à poils est très différent. Ce qui ne veut absolument pas dire qu’ils ne rêvent pas. Au contraire ! Vous n’avez jamais vu votre chien bouger ses pattes et courir sur place en dormant ? N’avez-vous jamais entendu votre chat miauler dans son sommeil ? Les chats et les chiens font des rêves, mais que vivent-ils lorsqu’ils sont en plein dodo ? Voici ce que disent les comportementalistes.

Comprendre le mode de sommeil du chien ou du chat

Les chats et les chiens, mais aussi les lapins ou encore les oiseaux et les cheveux rêvent. Les autres animaux, tels que les reptiles ou les rongeurs aussi certainement, mais il existe peu de preuves détaillées dans des études sur la question. Par contre, la science a déjà fait état du fait que nos compagnons domestiqués depuis des siècles font effectivement des rêves, et c’est le cas des chats ou des chiens.

Le chat ou le chien a un sommeil polyphasique. C’est-à-dire qu’il dort en plusieurs fois. Nous, humains, nous avons un sommeil davantage monophasique car nous faisons une nuit de 6 à 9 heures d’un coup. Cela vient de nos habitudes de vie, notamment des horaires de travail, de l’ouverture des magasins… C’est plus pratique de dormir en une seule fois !

Mais, les chats et les chiens, eux, font entre 8 et 18 heures de sommeil par jour, en plusieurs phases. Ils alternent également les phases de sommeil entre le sommeil profond (celui où ils dorment à point fermé) et les phases où ils se « reposent » (ils peuvent ouvrir les yeux au moindre bruit, rester sur leurs gardes).

Et c’est durant la phase de sommeil profond que votre animal se met à rêver. Mais de quoi rêve-t-il ? En fait, vos animaux de compagnie vont rêver en fonction de ce qu’ils vivent dans la journée, comme vous et moi.

Des chiens et des chats qui rêvent et qui courent en dormant ?

En moyenne, les animaux qui ont un sommeil polyphasique rêvent pendant 3 heures par jour, contre 1 h 30 pour les humains. Ils se remémorent ce qu’ils ont vécu lorsqu’ils étaient éveillés, de manière plus ou moins mémorable ou intensive. Durant cette phase de rêve, le chien ou le chat peut se mettre à courir sur place, à aboyer ou miauler, à couiner, bouger les oreilles, à montrer les dents… Il peut faire plein de choses et même rêver les yeux ouverts !

Et saviez-vous que les chiens et les chats pouvaient même être somnambules ? En effet, c’est assez rare, mais certains maîtres ont déjà vu leur chien ou leur chat se mettre carrément à courir en plein milieu d’un rêve. Ils peuvent aussi faire leur toilette en dormant, se lécher les babines, ouvrir la bouche comme pour intimider un animal imaginaire…

Les rêves des chats et des chiens, très reliés à des détails de la veille et à la chasse

Généralement, le chat ou le chien va vers l’endormissement en observant son environnement pour finalement fermer les yeux. Leurs yeux alors fermés et bouger sous les paupières durant une phase imaginative. Ils peuvent alors imaginer une proie en mouvement, imaginer qu’ils font leur toilette, qu’ils vous font un câlin.

Comme pour les humains, ils rêvent le plus souvent de détails de leur quotidien ou de la veille. Par exemple, un moment en balade où l’animal a vu un lapin, un moment désagréable qui l’a marqué, le plus souvent, ils rêveraient de chasse puisque ce sont des animaux qui adorent chasser par nature…

Majoritairement, il semble que les chiens ou les chats fassent des rêves dans lesquels ils reproduisent des moments intenses comme la chasse. Ils peuvent aussi vivre une agression en rêve ou rêver qu’ils fuient.