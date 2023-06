Combien de temps passez-vous à dormir dans votre vie ?

Les enfants doivent dormir entre 8 et 16 heures par jour. C’est énorme, non ? Eh bien, dites-vous que tout cumulé, le temps que vous passez à dormir dans votre vie est encore plus impressionnant. Pour cause, avec une moyenne de 7 heures par nuit, nous dormons l’équivalent d’un quart de siècle !

Les Français ne dorment pas assez

Dormir, c’est quand même génial. On est bien, il fait chaud sous la couette, on se repose le cerveau, on boost sa mémoire, on régénère son corps. Mais dormir, ça dure longtemps. Ce n’est pas pour rien que la majorité des Français ne dorment pas assez. Entre les heures de travail et les obligations que chaque adulte doit accomplir, s’occuper des enfants, faire les courses, par exemple, y compris avoir une vie sociale, il est compliqué de trouver du temps pour soi et pour se détendre.

Du coup, une grosse partie des travailleurs préfèrent sacrifier leur nuit de sommeil pour avoir plus de temps libre. Ce qui est totalement compréhensible. Mais ainsi, les Français seraient également nombreux à dormir moins de 6 heures. Pour rappel, le temps de sommeil dépend de chacun, mais il est recommandé de dormir entre 7 heures et 8 heures par nuit. Minimum 6 heures et maximum 10 heures.

Nous passons 1/3 de notre vie à dormir

Et même s’il existe des astuces pour s’endormir plus vite et pour améliorer la qualité de son sommeil, le problème est toujours le même, on ne dort pas assez. Sur 24 heures, nous devrions dormir environ 1/3 du temps.

Et, c’est en moyenne ce que nous faisons durant toute notre vie : dormir un tiers du temps. En faisant la moyenne des heures de sommeil enfant, puis adulte et d’une personne âgée lambda, il semblerait que nous dormions environ 27 ans sur toute notre vie. 27 années à dormir pour une personne qui vivrait jusqu’à environ 80 ans.

Combien de temps passez-vous à rêver dans votre vie ?

Et combien de temps passons-nous à rêver alors ? En moyenne, nous rêvons approximativement 1h30 par nuit, même si on ne s’en rappelle pas le lendemain. Si on estime qu’on dort environ 29 200 nuits en 80 ans, cela veut dire que nous passons environ 4 ans dans toute notre vie.