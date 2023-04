S’endormir en 2 minutes chrono : on vous dévoile la méthode de l’armée américaine !

Vous le savez bien, dormir correctement est vital pour votre corps, mais aussi pour votre moral. Dormir suffisamment, entre 7 et 9 heures par nuit pour un adulte actif sans se réveiller peut néanmoins s’avérer très compliqué si vous êtes stressé, pensif, que vous avez des douleurs au dos, par exemple. Environ 20 % de la population souffrirait d’insomnie. Un chiffre énorme. Pourtant, dormir permet au cerveau de se reposer, cela aiderait à renforcer la mémoire et cela vous permet d’être performant le lendemain. Les Français dorment en moyenne 6 heures 45 par nuit. Un horaire terrible puisqu’il se trouve bien en dessous de celui préconisé par le corps médical (7 heures minimums). Mais du coup, comment faire pour avoir un bon sommeil ? D’après plusieurs médias qui ont relayé l’information, une technique de l’armée américaine permettrait de s’endormir en seulement 2 minutes chrono. Idéal pour trouver le sommeil rapidement et s’endormir vite après ses insomnies. On vous montre comment faire !

Les Français ne dorment pas assez par nuit

Vous avez tout essayer : compter les moutons, lire un livre, passer quelques heures sur TikTok, mais rien n’y fait, vous n’arrivez pas à dormir. Heureusement, il existe une solution qui a déjà fait ses preuves auprès des soldats de l’armée américaine. Cette méthode est utilisée depuis des années pour mettre aux militaires de trouver le sommeil vite et sans se tourner mille ans dans leur lit. Maintenant que vous savez comment arrêter de tousser en 5 minutes, voici donc la technique pour s’endormir en 2 minutes.

« Pour la première fois depuis que le sommeil est observé sur le plan épidémiologique en France, le temps de sommeil moyen nocturne est inférieur à 7 heures », alertent des spécialistes du sommeil.

Les Français ne dorment plus assez. D’où l’importance de tester cette astuce pour s’endormir en 2 minutes. Cette dernière a été détaillée dans le livre Relax and Win : Championship Performance in Whatever You Do. Il s’agit d’un ouvrage publié en 1981 par un entraîneur sportif américain, Lloyd « Bud » Winter.

La technique pour s’endormir en 2 minutes selon l’armée aux USA

La technique est simple et se déroule en 4 étapes. Elle est basée sur un exercice de respiration qui permettrait aux muscles de se relâcher et au cerveau de lâcher prise face aux pensées envahissantes. D’après le livre, cette technique serait efficace à 96 %, mais seulement après six semaines de pratique. Au début, vous pourriez donc éprouver des difficultés pour l’endormissement, mais c’est normal. Cet exercice n’est pas « normal » pour votre corps à ce moment-là de la journée. Vous allez donc le « choquer » en exerçant cette pratique sur les premiers jours.

Première étape. Allongez-vous et détendez les muscles de votre visage. Il faut aussi détendre comme il faut la langue, la mâchoire et les muscles autour des yeux. Relâchez vos épaules, abaissez-les le plus possible et détendez chaque bras en les bougeant de haut en bas, l’un après l’autre. Expirez, détendez les muscles de votre torse, puis de vos jambes. Commencez par vos cuisses en visualisant vos muscles se relâcher, continuez avec vos mollets puis vos pieds. Videz votre esprit pendant dix secondes. Imaginez-vous soit allongé dans un canoë sur un lac avec rien d’autre autour, seul le ciel bleu clair au-dessus de vous. Sinon, vous pouvez aussi vous imaginer bien étendu dans un hamac en velours noir dans une chambre noire. C’est ce que précise le livre. Vous pouvez de toutes façons vous imaginer où vous voulez tant que vous êtes allongé dans votre songe et paisible. Se répéter « ne pense à rien, ne pense à rien, ne pense à rien » pendant dix secondes, si cela peut vous aider.

Sommeil : Comment mieux dormir selon les médecins ?

Le livre précise aussi que vous devez absolument dormir dans un endroit propice. S’endormir en 2 minutes, oui, c’est possible. Mais seulement si vous dormez dans un lieu bien sombre, sans aucune lumière parasite et dans une chambre chauffé à moins de 18 degrés. Le mieux étant de dormir dans une pièce fraiche, à 15 degrés.

Par ailleurs, un médecin du centre de sommeil de Rennes, en Ille-et-Vilaine, explique qu’il est primordial de s’endormir « dans une pièce fraîche, noire et sans bruit, sans télévision, se coucher et se lever à heures fixes » pour une bonne nuit de sommeil. Les écrans devraient être évités avant d’aller se coucher. « Ils produisent de la lumière, qui est un synchroniseur externe, un donneur de rythme cérébral, qui va envoyer un message d’éveil par la rétine« , explique le médecin. Avec l’utilisation des écrans dans le lit, s’endormir en 2 minutes pourrait s’avérer compliqué.

« Ne surtout pas manger : l’alimentation aussi est un synchroniseur. On peut éventuellement boire un verre d’eau. Si on a des pensées obsédantes, les écrire est un bon moyen de s’en débarrasser. Après quoi, il faut retourner se coucher et se relâcher au maximum », ajoute aussi le praticien au sujet du réveil nocturne.

Enfin, si vous ne trouvez toujours pas le sommeil, voici nos 14 astuces pour améliorer la qualité de votre sommeil. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette technique de l’armée américaine pour s’endormir en 2 minutes. Nous serions curieux de connaitre vos impressions. Est-ce que cela a marché sur vous ? Dites-le-nous en commentaire.