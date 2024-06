Vitamine B3 : qu’est-ce que c’est et quels sont ses bienfaits ?

Pour bien fonctionner, le corps a besoin d’un certain nombre d’éléments, parmi lesquels, les substances organiques. Les vitamines font partie des substances organiques les plus essentielles pour le corps. On distingue un grand nombre de vitamines, chacune jouant un rôle spécifique dans l’organisme. L’une des substances organiques les plus importantes est la vitamine B3. Ici, nous vous donnons les informations essentielles sur cette vitamine.

Qu’est-ce que la vitamine B3 ?

Encore appelée niacine, la vitamine B3 est une substance organique hydrosoluble appartenant au complexe B. Elle intervient dans le métabolisme énergétique de l’organisme en intervenant dans la conversion des aliments en énergie.

La vitamine b3 dispose de diverses propriétés intéressantes : elle résiste bien à la chaleur, à la lumière et à l’oxydation. Elle est fabriquée par l’organisme et fait partie des rares vitamines ayant cette propriété. Sa fabrication se fait par le foie et par la flore intestinale, en partant du tryptophane, un acide aminé qu’on retrouve généralement dans l’alimentation.

Quels sont les bienfaits de la vitamine B3 ?

La vitamine B3 dispose de nombreux bienfaits pour l’organisme. Elle intervient dans plusieurs mécanismes en rapport avec le bien-être.

La vitamine B3 intervient dans l’amélioration du sommeil

La vitamine B3 dispose de vertus sur le sommeil. En effet, elle appartient au groupe de vitamines qui participent à la production de la mélatonine et de la sérotonine. En consommant des aliments riches en vitamine B3 et en vous supplémentant en cette vitamine, vous verrez votre sommeil être amélioré.

La vitamine B3 a des vertus sur la peau et les cheveux

La vitamine B3 intervient dans la fabrication des coenzymes NAD et NADP. Ces dernières participent au transfert d’énergie au niveau de diverses réactions et interviennent également dans la synthèse des hormones et de certains lipides. Ces actions sont bénéfiques pour la peau, puisqu’elles permettent son oxydation et son hydratation.

De même, la vitamine B3 fait partie des éléments qui stimulent la synthèse de la kératine. La kératine est une protéine qu’on retrouve dans les cheveux, ce qui permet une bonne pousse de ces derniers. La niacine permet aussi le renforcement de la structure des cheveux et évite la production excessive de sébum.

La vitamine B3 participe au maintien du système nerveux

La vitamine B3 participe au fonctionnement normal du système nerveux. Elle intervient ainsi dans la prévention des problèmes neurologiques. Grâce à ses propriétés antioxydantes, elle pourra assurer la protection des cellules du corps contre les radicaux libres.

La vitamine B3 permet d’avoir de l’énergie

La niacine intervient dans le métabolisme de diverses substances comme les protéines, les glucides, les lipides, etc. Ainsi, lorsque vous consommez des aliments riches en ces différentes substances, elle permet de les convertir en énergie. Tout comme la vitamine B2, vous vous sentirez donc en pleine forme en consommant grâce à l’intervention de la vitamine B3.

Comment savoir qu’on a une carence en vitamine B3 ?

Puisque la vitamine B3 est contenue dans la plupart des aliments que nous consommons au quotidien, sa carence n’arrive pas souvent. Dans les pays développés, il arrive rarement que les populations soient sujettes aux carences de cette vitamine. Cependant, il arrive qu’avec l’âge ou en raison d’une maladie, on n’arrive pas à se nourrir convenablement. Dans ce cas, on peut souffrir d’un manque en vitamine B3.

Certains signes peuvent être la preuve qu’on souffre d’une carence en vitamine B3. On peut citer :

La perte d’appétit ;

Les fourmillements au niveau des membres ;

Les céphalées ;

La fatigue ;

Les vertiges ;

Les changements d’humeur.

Comment avoir sa dose quotidienne de vitamine B3 ?

Il faut savoir qu’en fonction de votre âge et de votre sexe, vous avez besoin d’une dose journalière de vitamine B3. Les femmes enceintes et allaitantes sont celles qui ont besoin de la dose maximale de vitamines B3. Comme nous le disions, de nombreux aliments sont composés de vitamines B3 en quantités diverses. C’est le cas :

De la levure alimentaire ;

Du maquereau fumé ;

Du poulet ;

Du pain complet ;

Des lentilles cuites ;

Du riz blanc cuit ;

Du lait écrémé pasteurisé ;

Des champignons crus ;

Etc.

Il existe également des compléments alimentaires vers lesquels vous pourrez vous tourner pour vous supplémenter en vitamine B3. Il est important de faire des recherches sur le produit concerné avant de le prendre. Vous pouvez également lire les avis des personnes qui ont déjà eu à l’expérimenter.

