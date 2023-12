Depuis des décennies, la « pet therapy » s’est beaucoup démocratisée. Cette pratique consiste à associer les animaux aux médicaments afin de soigner certaines pathologies. La thérapie par les chats fait partie de ces pratiques impliquant un animal pour guérir. En plus des chats, on retrouve également les chiens, lapins et chevaux.

Ils participent grandement au bien-être des personnes souffrant de diverses pathologies : trouble de la croissance, autisme, handicap, etc. Plusieurs scientifiques ont récemment présenté les nombreux bienfaits thérapeutiques de la présence féline sur la santé physique et mentale. Que ce soit le ronronnement, sa présence douce et rassurante, tout cela participe à l’apaisement de l’esprit, à la gestion du stress et à la réduction de la solitude.

La popularité des chats comme compagnons

Les chats font partie des animaux les plus populaires dans le monde, aux côtés des chiens. Depuis la nuit des temps, leur charme unique et leur personnalité captivante ont conquis le cœur des différentes civilisations à travers les siècles. Leur nature indépendante en fait un compagnon idéal si vous êtes à la recherche d’une présence, sans forcément être constamment sollicités. À l’inverse des chiens qui demandent une attention constante de leur maître, les chats vivent généralement satisfaits de leur propre compagnie.

Cela fait du chat un choix idéal pour ceux qui travaillent à domicile ou qui mènent un style de vie occupé. De plus, avec leur petite taille et leur besoin limité d’espace, ils correspondent alors à des animaux de compagnie adaptés aux appartements et aux petites maisons.

Les liens entre les animaux de compagnie et le bien-être humain

Le contact avec les animaux est particulièrement bénéfique pour la santé humaine, tant sur le plan physique que mental. Par exemple, le fait d’avoir un animal de compagnie permet non seulement de réguler la tension artérielle, mais aussi de renforcer le système immunitaire. Une étude menée par le Dr Warwick P Anderson indique clairement la différence des risques de maladies cardiovasculaires avec la présence d’animaux ou de leurs absences.

Une autre étude, menée sur 92 patients hospitalisés dans une unité de cardiologie, prouve encore une fois le lien entre les animaux domestiques et la santé. Cette enquête a démontré que le taux de survie augmentait chez ceux qui possédaient un animal de compagnie.

Outre le soutien social apporté par l’animal, il nous permet également de modifier, de manière positive, notre perception d’autrui. Cela permet alors de faciliter les liens sociaux. Le lien avec un animal de compagnie nous permet donc d’être plus empathiques avec les êtres vivants en général, et plus particulièrement, avec les personnes.

La thérapie par les chats, comment ça fonctionne ?

Une thérapie par le ronronnement des chats ?

Des chercheurs américains ont pu démontrer que les chats faisaient baisser le niveau de stress de leurs maîtres. Caresser un chat ferait augmenter la production de sérotonine, tandis que la production d’hormones du stress baisse considérablement.

D’après le professeur Benson de l’Université d’Harvard, le chat aurait des effets positifs sur les émotions de l’homme. La présence du chat, et notamment son ronronnement, aurait un effet relaxant et permettrait de ralentir le rythme cardiaque et respiratoire de son propriétaire, en plus de détendre ses muscles. On appelle cela la « ronronthérapie ».

Les chercheurs ont, par ailleurs, étudié un groupe de personnes exposées à un stress quotidien élevé. Ils ont alors pu prouver que la présence de chats avait un effet positif sur l’état mental de leurs sujets. Des symptômes typiques du stress (pression artérielle élevée, rythme cardiaque accéléré, etc.) avaient été observés chez les patients. Sur un groupe de personnes, toutes exposées aux mêmes facteurs de stress, celles qui étaient en compagnie de chats se sont montrées plus détendues.

Effets positifs sur la tension artérielle et la qualité du sommeil

La ronronthérapie a pour bienfait d’améliorer la santé cardiovasculaire, en réduisant la tension artérielle et en boostant la circulation sanguine vers le cœur et les poumons.

De ce fait, grâce aux endorphines libérées dans le corps, la ronronthérapie permet aussi de lutter contre les douleurs, même celles qui sont considérées comme chroniques.

Il est également connu que cette thérapie féline contribue à l’amélioration de la qualité du sommeil. En effet, la présence de chats permet de se créer un environnement de relaxation propice au sommeil. De plus, les chats sont capables de réguler la température corporelle, en se blottissant contre leur maître pour lui transmettre leur chaleur. Cela permet de se sentir plus confortables et de trouver rapidement le sommeil.

Les avantages psychologiques de la thérapie par les chats

La thérapie par les chats et la production d’endorphines

L’interaction avec un chat apporte de multiples bienfaits thérapeutiques. Ceux-ci méritent alors d’être explorés plus en profondeur.

Lorsque nous interagissons avec notre compagnon poilu, notre corps libère des endorphines : les hormones du bonheur. Ces dernières agissent comme de véritables antidépresseurs naturels. Le simple fait de caresser le félin domestique peut procurer une sensation apaisante et réduire considérablement les niveaux de stress et d’anxiété.

On informe également que les chats sont naturellement en mesure de détecter nos émotions et de nous offrir leur soutien dans les moments difficiles. Des études menées ont servi à démontrer que la présence régulière de félin pouvait améliorer significativement notre humeur et favoriser le sentiment de bien-être psychologique. Les chats agissent alors comme des compagnons fidèles, toujours présents pour soutenir leur maître. Ils permettent de soulager le poids émotionnel qui pèse sur nos épaules au quotidien.

Les chats sont également bénéfiques pour certaines conditions mentales comme l’anxiété sociale ou les troubles liés à l’autisme.

Réduction de la solitude et de la dépression

La présence de cet animal peut aider à vaincre la solitude et l’isolement social. De nombreuses personnes vivant seules ou qui passent beaucoup de temps seuls chez elles trouvent alors refuge dans l’adoption d’un chat domestique. Leur caractère affectueux et leur fidélité offrent une présence réconfortante au quotidien.

Les risques de la ronronthérapie

Le premier risque de la ronronthérapie est lié aux réactions allergiques. Plusieurs individus sont en effet allergiques aux poils de chat. Les symptômes consistent en des éternuements, des éruptions cutanées, des démangeaisons et des difficultés respiratoires.

Ensuite, il faut faire attention, car les chats peuvent mordre ou griffer leurs propriétaires. Cela pourrait alors causer des blessures ou des infections. Il faut choisir un compagnon doux et amical, et éviter de le mettre sur les nerfs.

Il faut aussi savoir que la ronronthérapie peut être nocive pour les chats eux-mêmes. En effet, cette pratique peut s’avérer stressante pour le poilu si celui-ci n’est pas habitué à interagir avec les humains. Ils vont généralement se sentir dépassés ou effrayer par l’attention excessive, ce qui peut entraîner des comportements agressifs.

Il est également important de souligner que la présence de chats pourrait être dangereuse pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli. C’est notamment le cas des personnes atteintes de cancer ou les personnes séropositives. Elles sont plus vulnérables aux maladies transmises par les chats, ce qui peut alors entraîner de graves complications. Les femmes enceintes sont aussi concernées par ce constat.

Pour finir, il arrive que le chat rencontre des difficultés d’interactions avec d’autres animaux. Cela pourrait alors encourager les comportements agressifs et éclipser tous les bienfaits de la ronronthérapie.

