Êtes-vous le genre de personne Couche-Tard qui veille tardivement devant la télévision ? Ou plutôt celui qui boit un grand verre de lait chaud ? Quoiqu’il en soit, de nombreuses personnes ont du mal à instaurer et à suivre une routine saine avant d’aller se coucher. Nous avons la solution : la lecture. Certains se disent sûrement que s’ils lisent, ils ne pourront pas s’arrêter à quelques chapitres. Il le faudra bien, car la lecture apporte beaucoup de bienfaits. Cap sur cet article.

La lecture pour vous éloigner de la lumière bleue

Qui dit lumière bleue dit écran de téléphone. Selon des études effectuées ces dernières années, elle aurait une conséquence néfaste sur la santé. La lumière bleue a le pouvoir de perturber votre endormissement. Votre rythme circadien est troublé lorsque vous regardez l’écran de votre téléphone. La lumière bleue qu’il émet déclenche en effet une réaction de réveil dans votre cerveau. Au lieu de se préparer à dormir et se calmer, ce dernier reste éveiller.

La condition d’avoir une nuit de sommeil réparateur est avant toute chose d’éviter l’écran. Si vous aimez lire, lisez plutôt les livres sur papier. Cela vous aidera à vous divertir et à vous éloigner de la lumière bleue de votre téléphone ou de votre tablette. Il est d’ailleurs conseillé de tamiser un peu la lumière pour mettre votre cerveau dans l’état adéquat, lui permettant de se détendre et de se relaxer.

Pour instaurer une bonne routine

Des études ont prouvé que les horaires, la routine et l’organisation ont des rôles importants dans plusieurs aspects de notre vie. Nous sommes effectivement des créatures d’habitudes, ainsi lire avant de se coucher rend le sommeil facile. Certes, la venue du sommeil peut être différente d’une personne à une autre.

Certaines personnes ne réalisent pas sans doute qu’elles ont une routine qu’elles répètent jour après jour. D’autres la suivent coûte que coûte dans l’espoir de rendre pratiquement toutes ces activités plus agréables. Instaurer une bonne routine rendrait alors généralement une personne plus productive.

La lecture s’avère cependant être une bonne routine pour le cerveau, car celui-ci se prépare et émet le signal qu’il est temps de s’endormir. Par exemple, avant de lire, vous allez vous mettre en pyjama et vous brossez les dents. Votre cerveau sera ainsi habitué à ce rituel de façon plus structurée. Il apprendra ces étapes et comprendra leur ordre. Une fois que la routine est terminée, votre endormissement sera plus rapide.

La lecture peut augmenter l’envie de dormir

En plus d’avoir une capacité de stimuler le cerveau, la lecture aide à l’engourdir. Il est certain qu’en lisant, les muscles de nos yeux scannent les pages de manière structurée. Non seulement nos yeux se déplacent de gauche à droite, mais prêtent une grande attention sur ce que nous lisons.

Comme ces mouvements sont à répétition et nécessitent un effort considérable, les yeux et le corps se fatiguent. Ce qui fait que nos yeux ont tendance à se fermer. Si nous sommes habitués à lire au lit, il est tout à fait tentant de se blottir sous la couette. Toute cette routine nous aide à sombrer rapidement dans un sommeil profond. Le corps associera le sommeil au fait de lire en se blottissant.

Si vous faites partie de ces rares personnes qui ne lisent pas avant de s’endormir et que vous avez du mal à trouver votre sommeil. Il est peut-être temps d’instaurer une bonne habitude tous les soirs avant de se coucher.

La capacité intellectuelle et la lecture de dormir

Parmi les bienfaits de la lecture se trouve l’accroissement de la capacité intellectuelle. Étant donné que le cerveau est un muscle, il a besoin d’être entraîné pour rester en bonne santé. La lecture s’avère toutefois être un bon entraînement.

Ken Hugh, le directeur et président des Laboratoires Haskins, affirme que certaines parties du cerveau ont évolué pour d’autres fonctions. Il s’agit entre autres de la vision et du langage. En vous adonnant à la lecture, ces deux fonctions forment un circuit neuronal spécifique qui se trouve être très stimulant.

Plus de créativité avec la lecture

Outre le fait d’augmenter la capacité intellectuelle, la lecture améliore la créativité. Keith E. Stanovich, un professeur à l’Université de Toronto, travaille sur le sujet. D’après lui, les histoires racontées dans les livres nous permettent de voir les choses sous des angles différents. Cela contribue ainsi à élargir notre esprit.

À cela s’ajoute une amélioration des compétences verbales, des connaissances générales et du vocabulaire. Ce qui explique le fait que lire une histoire à nos enfants aide dans leur développement. C’est également une manière de les aider à améliorer leur vocabulaire sans qu’ils se sentent pour autant en classe.

Une réduction du stress

Pour les personnes sujettes de stress, la lecture peut vous être d’une grande utilité. Quand vous vous retrouverez au fond de votre lit, vous n’aurez plus le temps de trop cogiter. Il vous sera de ce fait possible de retrouver facilement le sommeil. La lecture fera disparaître votre anxiété nocturne en vous plongeant dans de lointaines contrées étrangères à votre quotidien.

Comment choisir son livre ?

Le choix des livres à lire pour s’endormir contribue pour beaucoup dans le fait d’aider ou pas à vous coucher plus facilement. Voici quelques conseils pour votre choix de lecture :

Les livres de fiction ou de documentaires ne sont pas conseillés. Ils ont tendance à vous donner encore et encore une envie de lire. Malgré que les premiers signes de la fatigue arrivent, vous n’aurez qu’une seule envie, celle d’aller jusqu’au bout de votre lecture.

Tout comme les livres de fiction, les livres palpitants ne vous aideront pas non plus à dormir plus facilement. Ils feront travailler votre imagination et peuvent cependant empêcher votre endormissement. Si vous lisez un livre thriller, vous risquerez de sursauter au moindre bruit.

Il faut également éviter de lire un livre un peu ennuyeux, car vous allez stopper la lecture sans arriver au stade du sommeil. Comme il s’agit d’une activité pas très agréable, vous allez bien vite vous ennuyer. Le choix le plus judicieux est de préférer un livre qui vous intéresse et qui ne vous tienne pas trop pas à l’éveil.