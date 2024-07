Remontées acides chez la femme enceinte : comment les soulager ?

Les remontées acides sont une expérience courante pendant la grossesse. Elles se manifestent par une sensation de brûlure dans l’estomac qui peut remonter jusqu’à la gorge.

Ce phénomène est principalement causé par des changements hormonaux et physiques que subit le corps de la femme enceinte. Dans cet article, découvrons ensemble des méthodes efficaces pour soulager cette gêne.

En bref :

Causes possibles Conseils Changements hormonaux Éviter les aliments épicés 🌶️ Progestérone relaxe les muscles Limiter boissons caféinées ☕ Pression abdominale Réduire produits à base de tomates 🍅 Uterus appuie sur l’estomac Consommer de l’eau régulièrement 💧 Manger des petites portions 🍽️ Favoriser aliments riches en fibres 🥗 Surélever la tête du lit 🛏️ Consulter en cas de douleurs 🥼

Causes des remontées acides durant la grossesse

Comprendre les causes des remontées acides peut aider à mieux gérer cette condition inconfortable. Les remontées acides sont courantes chez les femmes enceintes et peuvent être inconfortables. Comprendre les causes sous-jacentes permet de mieux les gérer. Voici un aperçu des principaux facteurs responsables de ces désagréments pendant la grossesse.

Pendant la grossesse, les changements hormonaux sont la principale cause.

Les niveaux d’hormones augmentent, notamment ceux de la progestérone. Cette hormone a un effet relaxant sur les muscles lisses du corps, y compris le sphincter œsophagien inférieur. Lorsque ce muscle se relâche, les acides gastriques peuvent remonter dans l’œsophage, provoquant ainsi des remontées acides.

Et la seconde raison possible, c’est la pression abdominale. À mesure que le bébé grandit, l’utérus exerce une pression accrue sur l’estomac et les intestins. Cette pression peut pousser les contenus acides de l’estomac vers l’œsophage, entraînant des sensations de brûlure et d’inconfort. Pour plus de conseils, vous pouvez consulter le site Gavisconell.

Aliments et boissons à éviter

Les aliments épicés et gras : Les aliments riches en graisses ou fortement épicés peuvent aggraver les remontées acides. Il est préférable de limiter la consommation de plats épicés, frits, ou contenant des sauces lourdes.

Boissons caféinées et gazeuses : Le café, le thé fort, et les boissons gazeuses peuvent également contribuer aux brûlures d'estomac. Ces boissons ont tendance à provoquer la relaxation du sphincter œsophagien inférieur, permettant ainsi aux acides de remonter plus facilement.

Produits à base de tomates et agrumes : Les fruits et légumes acides tels que les tomates et les agrumes augmentent l'acidité de l'estomac, ce qui peut accentuer les sensations de brûlure. Optez pour des alternatives moins acides lorsque c'est possible.

Et il existe de nombreux aliments qu’il vaut mieux éviter si vous avez des douleurs au ventre, voici justement 10 exemples d’aliments à ne pas consommer en cas de douleur abdominale.

Régime alimentaire conseillé

Adopter certains ajustements alimentaires peut significativement réduire les remontées acides.

Consommation d'eau : Boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée peut aider à diluer les acides gastriques et faciliter leur passage dans l'intestin. Toutefois, il vaut mieux boire de petites quantités fréquemment plutôt que de grandes quantités à la fois. Évitez de boire pendant les repas afin de ne pas trop remplir l'estomac.

Manger des petites portions : Afin de réduire la pression sur le sphincter œsophagien, mangez plusieurs petits repas tout au long de la journée au lieu de trois grands repas. Cela aide à garder l'estomac moins plein et réduit le risque de remontées acides.

Aliments riches en fibres : Manger des aliments riches en fibres comme les fruits, les légumes, et les grains entiers peut aider à améliorer la digestion et prévenir les remontées acides. Les fibres facilitent le transit intestinal, réduisant ainsi la pression intra-abdominale.

Remèdes naturels pour soulager les remontées acides

Des remèdes simples et naturels peuvent apporter un soulagement efficace, voici quelques exemples :

L'argile blanche : L'argile blanche possède des propriétés absorbantes et apaisantes. Mélangez une cuillère d'argile blanche dans un verre d'eau et buvez-le après chaque repas. L'argile aide à neutraliser les acides gastriques et à protéger la muqueuse digestive.

Infusions et tisanes : Les infusions de camomille, de fenouil ou de gingembre peuvent soulager les brûlures d'estomac. Évitez les tisanes contenant de la menthe poivrée car elles pourraient aggraver la situation. Vous pouvez aussi sucrer légèrement ces tisanes avec un peu de miel pour adoucir le goût.

Aloe vera : L'aloe vera est connu pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Boire du jus d'aloe vera avant les repas peut aider à calmer les inflammations et réduire l'acidité gastrique.

Conseils pratiques au quotidien

Quelques ajustements dans vos habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence. Adopter de petites modifications dans votre routine quotidienne peut considérablement atténuer les symptômes des remontées acides. Voici quelques conseils simples et efficaces à intégrer dans votre vie de tous les jours.

Surélever la tête du lit

Dormir avec la tête surélevée permet de prévenir le reflux acide pendant la nuit. Placez des cales sous les pieds de la tête du lit ou utilisez un oreiller supplémentaire pour maintenir votre torse incliné.

Porter des vêtements amples

Les vêtements serrés autour de l’abdomen peuvent augmenter la pression sur l’estomac, aggravant ainsi les symptômes de remontées acides. Portez des vêtements confortables et amples pour minimiser cette pression.

Adopter de bonnes postures

Tenez-vous droit pendant et après les repas pour favoriser une bonne digestion. Évitez de vous coucher immédiatement après avoir mangé et essayez de marcher un peu après chaque repas pour aider les aliments à descendre.

Quand consulter un professionnel de santé

Bien que les mesures préventives et les remèdes naturels puissent offrir un certain soulagement, il est essentiel de savoir quand il est nécessaire de consulter un professionnel de la santé.

Symptômes persistants

Si les symptômes des remontées acides persistent malgré les changements de régime alimentaire et les remèdes naturels, il pourrait être nécessaire de consulter un médecin. Des symptômes persistants peuvent indiquer d’autres conditions médicales nécessitant une attention particulière.

Douleurs sévères

En cas de douleurs intenses dans la poitrine ou l’abdomen, il est recommandé de consulter immédiatement un professionnel de santé. Ces douleurs peuvent parfois être confondues avec des problèmes cardiaques ou d’autres complications sérieuses.

Sensation de brûlure intense

Une sensation de brûlure extrêmement forte et fréquente peut entraîner des complications si elle n’est pas traitée correctement. Il existe des traitements médicaux disponibles qui peuvent aider à contrôler et réduire les remontées acides de manière plus efficace.

Les remontées acides pendant la grossesse sont inconfortables mais gérables grâce à des ajustements alimentaires et des remèdes naturels. Une consultation médicale est recommandée en cas de symptômes persistants ou sévères.

