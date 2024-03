Soulager l’arthrose sans médicaments : 5 stratégies naturelles

L’arthrose est une forme de maladie dégénérative des articulations. En d’autres termes, le cartilage articulaire, un tissu résilient et lisse qui recouvre les extrémités des os, se dégrade. Cela entraîne des douleurs et de la raideur. Les victimes se sentent diminuées dans leur mobilité et les traitements médicamenteux ne marchent pas toujours et/ou peuvent causer des effets secondaires. Alors, si vous souhaitez tester des solutions naturelles, nous en avons trouvé 5 qui ont fait leur preuve. Découvrez-les dans les lignes qui suivent.

Tout comprendre sur l’arthrose

Définition, causes et symptômes

L’arthrose correspond à une dégradation du cartilage qui se trouve autour des extrémités des os. Ce problème arrive généralement avec le vieillissement ou suite à un choc, une blessure ou s’il s’agit de facteurs génétiques et des maladies métaboliques. Ce manque de cartilage cause de multiples symptômes :

Douleur articulaire : elle s’aggrave généralement après une activité physique et s’apaise avec du repos.

: elle s’aggrave généralement après une activité physique et s’apaise avec du repos. Raideur : elle est particulièrement ressentie après une période d’inactivité, comme au réveil.

: elle est particulièrement ressentie après une période d’inactivité, comme au réveil. Perte de flexibilité : la personne n’arrive plus à utiliser son articulation dans toute son amplitude de mouvement.

: la personne n’arrive plus à utiliser son articulation dans toute son amplitude de mouvement. Sensation de frottement ou de crépitement quand la personne déplace l’articulation.

quand la personne déplace l’articulation. Gonflement visible autour de l’articulation à cause de l’inflammation.

Diagnostic et traitement

Le diagnostic de l’arthrose se base sur les symptômes rapportés par le patient, un examen physique, et souvent des examens d’imagerie comme les radiographies. Quand il s’agit d’arthrose, les examens montrent des réductions de l’espace articulaire, des érosions du cartilage et aussi la formation d’ostéophytes (excroissances osseuses).

Les médecins vont prescrire des antidouleurs (comme le paracétamol) ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. De plus, les injections de corticostéroïdes ou d’acide hyaluronique peuvent être utilisées pour réduire la douleur et l’inflammation dans certaines situations.

Enfin, dans les cas sévères, des interventions chirurgicales comme la mise en place d’une prothèse articulaire peuvent être envisagées. Mais, ces traitements ne marchent pas toujours et peuvent entrainer des effets secondaires. De plus, rentrer dans un protocole médical peut-être anxiogène pour certaines personnes. Alors, rien ne vous empêche d’essayer des méthodes naturelles, autant pour soulager que pour prévenir. Voici nos 5 conseils.

5 remèdes naturels contre l’arthrose

1. Les bienfaits des plantes

Certaines plantes possèdent des propriétés anti-inflammatoires naturelles, offrant un soulagement des symptômes de l’arthrose. Par exemple, le saule blanc contient de la salicyline, précurseur naturel de l’aspirine. La griffe du diable et l’ortie sont également réputées pour réduire l’inflammation et la douleur articulaire.

2. Huiles essentielles : une thérapie par l’arôme

Les huiles essentielles, telles que celles de Gaulthérie couchée et d’eucalyptus citronné, appliquées localement, peuvent diminuer l’inflammation et la douleur. Elles doivent être diluées dans une huile végétale pour éviter les irritations cutanées et sont appliquées en massage doux sur l’articulation douloureuse.

3. Les compléments alimentaires pour une protection interne

Des compléments comme l’huile d’avocat, l’huile de soja et les oméga-3 ont montré une efficacité dans la réduction de l’inflammation et la protection du cartilage. Par contre, avant toute consommation, consultez votre médecin pour vous assurer de leur adéquation avec votre situation de santé.

4. L’importance de l’activité physique

On ne le dira jamais assez, mais le sport, c’est la santé ! En effet, sa pratique peut résoudre de nombreux problèmes. L’exercice régulier aide à maintenir la flexibilité articulaire et à renforcer les muscles autour des articulations, ce qui réduit la pression sur celles-ci. Des activités à faible impact, comme la marche, la natation ou le yoga, sont particulièrement bénéfiques.

Voici une vidéo bonus avec les conseils sportifs de Jimmy Mohamed :

5. L’acupuncture : une méthode traditionnelle revisitée

Enfin, l’acupuncture fait partie de la médecine traditionnelle chinoise et elle a fait ses preuves dans de multiples applications. Elle est reconnue pour ses bienfaits et elle peut également être une option pour les personnes souffrant d’arthrose. En stimulant les points méridiens, elle vise à améliorer la circulation énergétique et à diminuer la douleur articulaire.

En intégrant ces méthodes naturelles dans votre routine, vous pouvez non seulement réduire les symptômes de l’arthrose et donc améliorer votre qualité de vie globale. Chaque personne étant unique, il peut être utile de tester différentes approches pour trouver celle qui vous convient le mieux, toujours en consultation avec un professionnel de santé. Et vous, avez-vous d’autres conseils pour soigner ce mal ?

