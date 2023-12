Parkinson : 4 troubles digestifs pourraient être des signes précurseurs

Une étude choc a mis un lien évident entre la maladie de Parkinson et certaines maladies gastro-intestinales. C’est une avancée incroyable pour le monde médical et les patients. On vous partage ce que l’étude révèle !

La maladie de Parkinson, qu’est-ce que c’est ?

La maladie de Parkinson est apparue pour la première fois en 1817 par le médecin britannique James Parkinson. Il s’agit d’une maladie neurodégénérative chronique qui impacte le système nerveux central et affecte les mouvements moteurs. Les cellules nerveuses se dégénèrent progressivement dans une partie du cerveau appelée la substance noire.

Voici les principaux symptômes de la maladie de Parkinson :

Tremblements : la personne a des mouvements involontaires. La plupart du temps, il s’agit des mains, mais toutes les parties du corps peuvent être touchées.

Rigidité musculaire : les muscles sont raides, ce qui bloque certains mouvements et produit un inconfort.

Bradykinésie : les mouvements volontaires sont plus lents et plus difficiles à faire. Les patients n’arrivent pas à initier un mouvement, à réaliser des activités banales et à effectuer des gestes minutieux.

Instabilité posturale : les personnes victimes de Parkinson ont des troubles de l’équilibre et de la coordination, ce qui peut provoquer des chutes.

Troubles de la marche : les pas deviennent plus courts et on observe aussi une démarche traînante.

Les causes et les chiffres de Parkinson

Ces complications ont un impact sur les tâches de la vie de tous les jours, la parole ou encore l’écriture. Parkinson est la seconde maladie neurodégénérative la plus courante, après la maladie d’Alzheimer. Il y a près de 272 500 malades en France. Le chiffre continue de gonfler avec 25 000 nouveaux cas déclarés tous les ans.

En dehors des facteurs génétiques et environnementaux, jusqu’à présent, les causes exactes de la maladie de Parkinson n’étaient pas réellement connues ni comprises. Les médicaments et les thérapies permettent d’atténuer les effets de la maladie et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes, mais il n’existe pas de traitement curatif pour le moment. Bien sûr, les symptômes et la progression de la maladie de Parkinson varient d’une personne à l’autre et donc le traitement doit être personnalisé.

Parkinson : son origine enfin identifiée ?

Il se pourrait bien que les intestins jouent un rôle fondamental dans l’origine de la maladie de Parkinson. En effet, une étude publiée dans Gut met en évidence le lien entre les troubles du tractus gastro-intestinal (la partie la plus importante du tube digestif) et le risque d’être atteint de Parkinson.

Cette étude a été réalisée par des scientifiques venant des hôpitaux universitaires de Louvain en Belgique et de la Mayo Clinic Arizona. Pendant 5 ans, ils ont analysé l’état intestinal de plusieurs milliers de patients. Ils ont conclu que les personnes atteintes de Parkinson avaient ce type de problèmes :

Gastr o parésie , c’est-à-dire un estomac qui se vidange lentement.

, c’est-à-dire un estomac qui se vidange lentement. Constipation .

. Dysphagie qui signifie une difficulté à avaler.

qui signifie une difficulté à avaler. Syndrome du côlon irritable.

Ces 4 troubles digestifs seraient des facteurs annonciateurs de la maladie de Parkinson et doubleraient même le risque de la développer. Avec ces résultats surprenants, les scientifiques vont approfondir leur recherche.

Cette avancée dans la recherche médicale ouvre le champ des possibles et donne une lueur d’espoir aux patients. En effet, cela permettra peut-être de poser des diagnostics plus tôt et de développer des traitements plus ciblés.

