Combien de temps dure une grippe ?

La grippe est une maladie saisonnière qui intervient principalement en hiver et qui circule depuis plus de 100 ans tous les ans. Le virus à ARN de la famille des orthomyxoviridés est extrêmement contagieux et peut donner suite à des complications dangereuses voire mortelles dans certains cas (surtout pour des patients déjà fragilisés).

Cette maladie virale se transmet par les sécrétions respiratoires (postillons, éternuements, toux) ou encore par contact physique (en touchant un objet touché par une personne contaminée).

Symptômes de la grippe

Les symptômes peuvent changer d’un patient à l’autre. Ils peuvent donner lieu à des complications ou, tout au contraire, être très légers. Tout dépend des patients.

Les plus fragiles comme les patients âgés, malades, les femmes enceintes, sont plus sujets aux complications. De leur côté, les plus jeunes et les personnes en bonne forme physique ont plus de chance d’avoir des symptômes plus légers.

Mais en général, voici les symptômes qui reviennent le plus chez une majorité des patients (c’est ce qu’on appelle l’état grippal) :

De la toux sèche, parfois grasse.

Une fièvre intense.

Difficultés à respirer.

Maux de gorge.

Douleurs à la tête, voire migraines.

Écoulement nasal, voire nez bouché.

Courbatures, douleurs musculaires et articulaires.

Frissons, chaud et froid, impossibilité de se réchauffer.

Malaise.

Difficultés à dormir.

Vertiges, déséquilibres.

Difficultés à parler.

Délire à cause de la fièvre.

Comment diagnostiquer la grippe ?

Pour diagnostiquer une grippe, il faut impérativement aller chez le médecin. Ce dernier pourra poser un diagnostic et va potentiellement vous demander de faire un test biologique pour déterminer à coup sûr s’il s’agit d’une grippe. Il peut aussi vous faire faire un test Covid pour éloigner cette hypothèse.

Guérir de la grippe

Si vous avez bien une grippe, le médecin vous prescrira certainement du repos et un arrêt de travail. Il vous dira également de beaucoup boire et de prendre du paracétamol ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de l’aspirine.

Combien de temps dure l’état grippal ?

En général, la durée d’incubation de la grippe est de 2 à 5 jours. Après cela, le patient est dans un état grippal avec un pic au 4ᵉ jour de l’état grippal.

En moyenne, on guérit naturellement d’une grippe en deux semaines sans traitement et en une semaine avec traitement.

Vous êtes contagieux un jour avant l’apparition des premiers symptômes et vous restez contagieux entre 5 et 9 jours après les premiers symptômes.

Comment éviter de contracter le virus ?

Bien se laver les mains plusieurs fois dans la journée.

Éviter d’entrer en contact avec des gens malades.

Porter un masque de protection en public.

Se tenir assez éloigner des autres dans les magasins.

Se faire vacciner contre la grippe.

